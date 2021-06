Jak na dokonalá pečená hovězí žebra? Zkuste recept, který je téměř bez práce

Maso odpadávající od kosti, krásná barva, chuť a vůně, není nad správně upečená žebírka. Jak docílit této dokonalosti? Podívejte se na recept na videu v úvodu článku.

Suroviny

Hovězí žebra

Sůl

Pepř

Marináda – například chimichurri

Cibule

Česnek

Bobkový list

Sušené houby

Voda či vývar

Postup

Žebra osolte a opepřete, potřete libovolnou marinádou, kupříkladu bylinkovou chimichurri – recept na ni najdete na videu ZDE. Nechte pár hodin odpočinout. Poté vložte do pekáče tukovou stranou nahoru a přidejte dle chuti třeba cibuli nebo česnek. V první fázi budeme zapékat na vysokou teplotu – 220 °C cca 20 minut, jakmile začne tuk zlátnout, přidejte do pekáče ještě bobkový list, sušené houby a zalijte do tří čtvrtin vývarem nebo vodou. V troubě na 170 °C budou žebra pod poklicí potřebovat asi 2,5 hodiny, aby se upekla k dokonalosti.

Na konci je můžete odklopit a dodělat na barvu, pokud bude třeba. Maso se po téhle době doslova rozpadá a dalo by se jíst i lžící. Kosti z něho vypadávají prakticky samy a tak to má být. Sceďte i výpek, který můžete dochutit, zahustit a použít na omáčku k nim. Není ho moc, ale zase je to doopravdy silák. Celý recept blogerky Koko najdete na videu v úvodu článku.

