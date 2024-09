Jak si usnadnit hrabání listí? Sáhněte po vysavači a fukaru

Podzimní úklid zahrady je činnost, které se nevyhneme. Aspoň pokud chceme, aby náš pozemek vypadal aspoň trochu k světu. Existují lidé, kteří hrabání trávy a listí považují za ohromnou relaxaci, při které si vyčistí hlavu. Někteří listí nechávají na pozemku, aby postupně zetlelo. Pokud nepatříte ani k jedné skupině a máte rádi listí odklizené, práci si můžete o dost zkrátit a usnadnit. Vhodným pomocníkem jsou fukary nebo vysavače listí. Ty se dají použít na úklid skoro veškerého měkkého materiálu na zahradě. Rozhodně tedy nebudou později zahálet v kůlně a čekat, až se listnáče zbaví svého kabátku.

Podle čeho vlastně vybírat

Na začátek je dobré si rozlišit tyto dva nástroje, protože mnohdy se zaměňují. A není divu, na trhu jsou totiž k dispozici i jejich kombinace. Přesto každý z nich má jiný účel.

Co umí fukar?

Fukar, nebo také foukač, umí jedno jediné, vyvinout velmi silný proud vzduchu a funguje vlastně jako „koncentrovaný vítr“. Listí, ale i další materiál na zahradě, můžete s jeho pomocí přemísťovat z místa na místo. S pomocí fukaru tak vytvoříte z listí, větiček či zbytků rostlin hromadu, kterou pak musíte ručně přendat na kompost či dát do biopopelnice. Pálení rozhodně dobrý nápad není, nejenže je to ve velké části obcí zakázané, ale mohli byste si způsobit velké problémy.

Co dokáže vysavač?

Vysavač na listí funguje přesně tak, jak to známe od toho domácího. Jen na rozdíl od něj má poněkud silnější sací trubku tak, aby byla schopná pojmout i větší kousky. A je tu ještě jedna odlišnost, většina vysavačů na trhu je osazena mechanismem, který nasávanou hmotu nadrtí na malé kousky, v podstatě ji rovnou zmulčuje. Objem, který pak do připojeného vaku napadá, je výrazně menší. To se skvěle hodí všem, kteří biologický odpad ze zahrady kompostují. Nasypat na kompost obrovskou hromadu listí není vhodné a praktické, kdežto v případě takto zmulčovaného materiálu ho sem můžete nasypat skoro z celé zahrady.

Který vybrat?

Na některé věci je lepší fukar, na jiné vysavač. Dokonce i při onom úklidu listí je výhodnější nejprve shromáždit veškerý materiál na hromadu a pak jej teprve vysát. Nemusíte ale kupovat dva přístroje. Velká část vysavačů totiž disponuje i funkcí fukaru. Je to logické, nasávaný vzduch musí někudy ven. Takže obvykle stačí připojit jinou (většinou slabší) trubku na výfuk vysavače a máte fukar. Velmi praktické a užitečné řešení. A věřte, že tuhle kombinaci na zahradě užijete.

Rozhodně nešetřete na výkonu!

Skoro u veškeré zahradní techniky se dnes prosazují akumulátory. Zejména u fukarů to platí také, naopak nabídka jiných pohonů už je velmi omezená. Akumulátorový fukar má zásadní výhodu v poměrně nízké váze a velmi snadné manipulovatelnosti. Přitom foukací výkon dokáže elektrický motor vytvořit dostatečný. Opět je tu také jasná výhoda v možnosti sdílet baterii s celou řadou dalších nástrojů. V případě fukarů, zejména těch elektrických, se nenechte zmást výrobci, kteří rádi žonglují s pojmy výkon a příkon. To, co vás u fukaru musí opravdu zajímat, je rychlost vzduchu, jakou dokáže fukar vytvořit. Tady pozor, převody kilometrů za hodinu a metrů za sekundu nejsou zase až tak triviální a někteří výrobci toho rádi zneužívají. Když vám řeknou 200 km/h (56 m/s), každý, kdo někdy jel v autě, ví, že je to pořádný fofr. Ale ve skutečnosti začínají použitelné fukary někde kolem 250 km/h a mohou být i takové, které zvládnou přes 400 km/h (111 m/s). Pro použití na zahrádce ale postačí výkon někde nad dolní hranicí.

Rada odborníka Petr Tichý, Hecht: Fukary se dají používat nejen na podzimní úklid listí, ale skvěle poslouží i při zimním úklidu sněhu. Čerstvý prašan dokáží totiž z cesty odvát velmi efektivně a někdy je jejich použití výhodnější, než když sáhnete po sněhové fréze. Pokud se rozhodnete pro kombinaci fukaru a vysavače, dejte si pozor na dílenské zpracování uzávěrů foukací a vysávací trubice. Budete je totiž občas měnit. Mělo by to tedy jít rozhodně bez použití nářadí a také snadno, aby se úchyt při první výměně neulomil.

S vysavači je to trochu komplikovanější, tady nás už výkon motoru musí zajímat a rozhodně bychom neměli být příliš pod hranici 1000 W. I z tohoto důvodu se akumulátorové vysavače objevují teprve v posledních letech, kdy baterie s vyšším napětím umožňují dodat těmto strojům dostatečnou sílu a výkon. Přesto u vysavačů na listí stále najdeme poměrně širokou nabídku benzinových strojů. Ty mají celkem nekompromisní výkon a poradí si třeba i s mokrým listím či většími kusy. Na druhou stranu mějte na paměti, že jednak budou o dost těžší, a především hlučnější. A to už nemluvíme o tom, že benzinový motor potřebuje pravidelnou údržbu a péči.

Proto pro menší zahrady možná stojí za to zvážit akumulátorovou kombinaci fukar a vysavač, byť s o něco menším výkonem. To se vám ale vyrovná pohodlnější prací díky menší váze a snadnější manipulovatelnosti.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 9/23"

Text: Jan Lodl