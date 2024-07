Jak na hygge pod širákem

Pro vytvoření hygge potřebujete různé prostory. To platí pro venkovní i vnitřní oblasti. V ideálním případě budete chtít různá místa pro různé aktivity. A jednou z nich je samozřejmě chvíle hygge na zahradě.

Se zahradou je to stejné jako s městy a ulicemi. Pokud vidíte na míle dopředu, co se blíží, je méně zajímavé procházet se po okolí, než třeba v klikatých uličkách evropského města hledat středověké centrum. Nerovné ulice slibují nový objev na každém rohu.

Totéž platí o zahradách. Pokud je rozčleníte na menší místa, bude zajímavější se jimi procházet – a také zažijete víc hygge. Vybudujte malá, útulná místečka, kde se ponoříte do hygge. Možností je spousta, záleží jen na vašem rozpočtu a zahradě: od postavení zídek a zasazení stromů nebo živých plotů po dočasnější řešení typu laťkové mřížky a pergoly. Pokud máte terasu se stolem a několika židlemi, dodejte jí na hygge tím, že okolo rozestavíte květináče s rostlinami. Získáte tak pocit chráněného místa. Stejně můžete vytvořit správné mikroklima pro váš prostor hygge. Vytvořte si místo, kde rádi strávíte pár hodin s knihou v klíně a nohama na stole.

Vypěstujte si štěstí

Když jsme zjišťovali, co z domu činí domov, ptali jsme se respondentů studie mimo jiné na to, jak by vypadal jejich ideální domov. Několik dotazovaných uvedlo, že sní o místě, kde by si mohli pěstovat vlastní ovoce a zeleninu. Jeden z těch, kteří si vlastní ovoce a zeleninu pěstovali, řekl: „Svět podle mě zešílel, ale my si tu pěstujeme vlastní jídlo, protože se snažíme být soběstační. Představuje to pro mě bezpečný prostor. Jako Noemova archa.“

Jiný účastník, třicátník Stefan, který bydlí v Berkshire, nám po rozhovoru napsal: ,,Něco mě během našeho telefonátu napadlo, ale zamluvili jsme to. Bylo to k tématu ideálního domova. Velice rád bych měl zeleninový záhonek nebo kus pozemku s jedním či dvěma skleníky na zahradě, abych si mohl pěstovat zeleninu a ovoce. Nejenže je to zdravé, báječné, praktické a léčivé, ale také to navazuje na naše povídání o touze být soběstačný a postarat se o rodinu.“

Vida, nejsem sám, kdo sní o kousku půdy pro pěstování zeleniny. Mé dosud největší políčko tvořila rostlinka chilli papriček na okenní římse, ale užíval jsem si každý výhonek. Sledoval jsem, jak se mění z květu do drobného plodu. Jak je nejprve zelený a postupně červená. Jak zralá paprička obohatila moje tacos. Řekl bych, že při pěstování vlastní zeleniny platí totéž co při vaření jídla. Během přerodu čehokoli v naprostou dobrotu vzniká pocit naplnění a radosti. Příště svou farmičku rozšířím o pěstování hlívy ústřičné, která roste z kávové sedliny.

Zahrádka na okně

Je jasné, že každý nemůže mít zahradu. Já sám většinu života žiju v bytě, ale od záhonků po květináče existuje mnoho druhů zeleniny, které se snadno pěstují a hodí do zahrádky jakéhokoli rozměru. Takže žádný strach, pokud nemáte venkovní prostor pro pěstování.

Začněte na okenní římse, kde nejsnadněji vypěstujete:

1. Ředkvičky – dodávají salátům na křupavosti a štiplavé lahodnosti.

2. Špenát – báječně doplní dušené maso nebo pokrm s kari.

3. Saláty – dodají čerstvost a barvu jakémukoli jídlu.

4. Chilli papričky – na okně vám zpikantní život.

5. Rajčata – rostou skoro před očima. Pokud máte děti, zkuste jimi začít.

6. Okurky – zvolte menší variantu a přichyťte nad ně provázek. Okurky se totiž potřebují po něčem vinout.

7. Jahody – a protože je pěstujete doma, nemusíte se o sladké plody prát s ptáčky.

8. Bazalka – první krok pro výrobu domácího pesta do spíže.

9. Zázvor – zahrňte ho jedním nebo dvěma centimetry zeminy. Dokonce ani nepotřebuje přímé denní světlo. Zázvor má rád prostě teplé a útulné prostředí.

10. Petrželka, šalvěj, rozmarýn a tymián – ani pro ně nemusíte až na trh ve Scarborough jako Simon a Garfunkel.

Rostliny doma vytvoří hygge úplně samy od sebe, ovšem i zahrady bychom měli utvářet rozmanitě. Hledět na otevřený trávník je nuda a úroveň hygge se rovná nule. Ve venkovním prostoru je třeba uplatnit stejná pravidla jako uvnitř.

"Článek vyšel v časopise Blesk bydlení 7/23"

