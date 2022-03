Jak na jarní únavu podle horoskopu: Ryby půjdou k vodě, Raci do postele

Jarní únava se bohužel některým z nás nevyhnula. Každé znamení horoskopu si s ní ale umí poradit po svém. Co na dobíjení baterek bude nejlépe fungovat právě vám?

Beran (21. 3. – 20. 4.) Pro Berany jsou ideální ta přírodní místa, kde mohou předvést své atletické schopnosti. Jsou šťastní a spokojení všude tam, kde je zelená louka nebo hřiště, aby mohli hrát míčové hry, běhat nebo skákat. Jsou neklidní, takže nejrychleji načerpávají energii a zbavují se negativních emocí pohybem, a to mnohem rychleji než pasivním odpočinkem. Jak na tom bude letos Beran se zdravím? Podívejte se ve videu na předpověď astroložky Martiny Boháčové:

Býk (21. 4. – 21. 5.) Všechny Býky zcela uklidní takové prostředí, které bude laděné v pastelových barvách. Potrpí si na estetiku a design, také zařízení by mělo být pohodlné a mělo by lahodit jejich oku. Býci cítí potřebu vyjadřovat se umělecky, a to zejména prostřednictvím výtvarného umění. Nemají rádi příliš mnoho pohybu, nebudou překonávat rekordy, ale budou si cvičit jen tak pro radost – rádi také spojují pohyb s hudbou. Trápí vás a partnera únava, špatná nálada a nemáte chuť na sex? Víme, co za tím může být Máte pocit, že vás ani partnera nic nebaví, špatně spíte a noci a dny…

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Blíženci milují pohyb a mají rádi proudění vzduchu. Přílišnou fyzickou námahu ale moc rádi nemají. Dobře se dobíjejí jízdou na kole nebo rychlou jízdou v autě či v jiném dopravním prostředku, rádi se dívají například ve vlaku z okna a milují vítr, který jim sviští do obličeje. Na všechny Blížence působí pozitivně masáže, hlavně po sportu nebo větší fyzické námaze. Pravidelnými masážemi lze předcházet i jejich zvýšené nervozitě a vrozené hyperaktivitě. Ničí vás každoročně jarní únava? Sex může pomoct! Jak se k němu donutit? Jarní únava obecně postihuje více ženy, a tak je dost možné, že se…

Rak (22. 6. – 22. 7.) Raci nejlépe načerpávají energii z vody, milují však takové sporty spíše v okruhu svých nejbližších známých, nejlépe v okruhu rodiny. Také by jim více než slané moře a cizina vyhovoval nějaký soukromý rybníček, nejlépe na vlastním pozemku. Raci rádi střídají aktivní činnost s odpočinkem. Rádi si pospí nebo si dokážou užívat volna a pohody, potřebují tuto aktivitu ale prostřídat s nějakou pro ně příjemnou činností, jako je péče o květiny na zahrádce. Spát spolu, nebo odděleně? A jak to ovlivní vaše manželství? 6 Zapnutá televize, noční svícení, chrápání… to je jen několik důvodů,…

Lev (23. 7. – 22. 8.) Pro všechny Lvy by bylo ideální trávit dny na pláži, kde je dostatek sluníčka. Měli by pravidelně jezdit k moři – a to zejména v zimě. Pokud nemají tuto možnost, pak by měli vychytávat sluníčko alespoň na horách. Lvi nejlépe načerpají energii tím, že se příjemně vystavují slunečním paprskům, moc by jim dělalo dobře, kdyby je přitom ještě někdo krmil a někdo jiný je ovíval palmovým listem. BLANKA MATRAGI: Pokochejte se šaty perských princezen! 22 5 Prohlédněte si galerii s nejúžasnějšími modely legendy naší módní…

Panna (23. 8. – 22. 9.) Panny by měly chodit hodně do přírody, procházky by však měly spojit s návštěvou nějakého kulturně nebo historicky zajímavého místa, aby si přišel na své také jejich zvídavý duch. Panny by měly dbát na zklidnění, proto by se měly naučit meditovat při každé možné příležitosti – kdykoli to lze. Základem zklidnění bude pro ně vždy dech a pomůže jim i meditační pozice rukou. Oblíbená barva: Co prozradí o vaší povaze? 14 Barvy, které máte radši a které preferujete, jsou klíčem k pochopení…

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Váhám vyhovují taková místa, která budou lahodit jejich vybranému vkusu a budou zároveň komfortní. Váhy si potrpí na luxus, a tak budou potřebovat ke cvičení posilovnu plnou zrcadel a k procházkám zámeckou zahradu. Nepatří mezi znamení, která by vydávala fyzickou energii ve velkém. Potřebují spíše takovou činnost, jež by vzbuzovala efekt a podtrhla jejich eleganci. Nikdy je neuvidíme zborcené potem, i při sportu budou vždycky dbát na to, co mají na sobě a jestli jim to opravdu sluší. Vypadají vaše ruce staře? Víme, jak to zastavit! 1 Ruce používáme ke gestikulaci, a tak jsou nedílnou součástí běžné…

Štír (24. 10. – 22. 11.) Všem Štírům prospějí procházky kolem tekoucí vody nebo posezení u vody. Vyhovuje jim spíše zalesněná kopcovitá krajina, nejlépe s pohledem na zříceninu hradu nebo kostelík. Štíři potřebují pohyb spojený s tvůrčí aktivitou nebo s lovem. Velmi by jim prospělo chytání ryb nebo alespoň chytání motýlů nebo kobylek. Pokud odpočívají na louce, pak by potřebovali vít věnečky nebo vázat kytičky. Seznamka, nebo náhoda: Jaký vliv na vztah má způsob, jak jste se potkali? 10 Víte, že podle místa seznámení se bude vyvíjet i váš vztah? Je dobré…

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Střelci by se měli pohybovat v takových přírodních lokalitách, kde by mohli sportovat a zároveň se kontaktovat se zvířaty. Vyhovovali by jim ranče, farmy nebo venkovský statek. Střelec musí být neustále v pohybu. Pokud nebude trénovat zvířata, pak by měl provozovat takové sporty, jako jsou například běh přes překážky nebo šplh. Střelci jsou výborní trenéři a vedoucí skautských oddílů. Jak hubne vévodkyně Kate: Co jí poradila dietoložka 2 Není snad štíhlejší ženy, než je krásná vévodkyně Kate. Když se ale…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Pro Kozorohy je nejvhodnějším prostředím, kde čerpat pozitivní energii a sílu, vždycky příroda spíš kopcovitá, kamenitá. Zvlášť jim bude prospívat pobyt v horách, ve skalách nebo ve členité krajině, kde je hodně cestiček, srázů, které budou moci překonávat a poznávat. Kozorohové potřebují být v neustálém aktivním pohybu – zejména duševním. Pro ty, kteří rádi sportují, bude výborná jízda na kole. Skuteční muži prozradili, kdy nejvíc žárlí. Budete překvapené! 10 Žárlivost není hezká vlastnost, čas od času s ní ale bojujeme…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Vodnářům by prospělo pohybovat se v takovém prostředí, které by umocňovalo jejich vzdušný princip. Rozhodně by bylo pro ně vhodné trávit volný čas na kopcích, kde létají rogala nebo letadla. Vyhovují jim otevřené krajiny, kde proudí čerstvý vzduch nebo kde se stále něco zajímavého děje. Vodnáři nejlépe čerpají energii takovou činností, která je nevšední. Nepochybně by je kromě létání na rogalu zaujal i windsurfing. V podstatě všechny nové a netradiční sportovní disciplíny. 6 známek skryté deprese: Tyhle příznaky byste neměla ignorovat 1 Deprese přichází pomalu a nenápadně a obvykle dlouhou dobu vůbec…