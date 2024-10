Kvalitní odpočinek je základ: Jak si dopřát nejlepší spánek podle znamení zvěrokruhu?

Část 1 / 12



Beran (21. 3.–20. 4.) Energický, přes den velmi zaneprázdněný Beran nemá s usínáním problém, pokud jde do postele vnitřně spokojený. Potřebuje mít splněný nějaký denní plán či úkol, aby se jeho duši a mysli ulevilo. Teprve potom jde v klidu spát. Důležité je také pořádně se přes den unavit a nejméně hodinu před spaním nebýt přehnaně aktivní. Sportujte raději ráno či brzy odpoledne. Večer si už dopřejte klid, pohodu a relaxujte. Jak jógou docílit lepšího spánku? Podívejte se na video:

Býk (21. 4.–21. 5.) Býk je znamení, které se spaním nemá téměř žádné problémy. Je pro něj důležité navodit tu správnou atmosféru – může jít o květiny, příjemné a luxusní povlečení, kvalitní matrace a polštáře a oku lahodící funkční závěsy. Klidné spaní může podpořit také hrnkem teplého čaje, voňavou vanou nebo svíčkami. Pokud Býk potřebuje větší uvolnění, skvěle zafunguje masáž od partnera. Jediné, co může být komplikací pro jednoduché usínání, je velká porce jídla před spaním.

Blíženci (22. 5.–21. 6.) Zvídavost je pro Blížence alfou a omegou jeho života. A nehodlá se jí vzdát ani před spaním. Často tedy potřebuje i dlouho do noci držet telefon v ruce a něco pročítat a studovat. Vyzařující modré světlo mu pak nabourává klidné usínání a spánek. Jestliže má tedy Blíženec problém s usnutím, měl by se snažit nejméně hodinu před spaním odložit telefon a raději si vzít zajímavou knížku. Řešením může být také povídání s partnerem nebo klidná hudba ve sluchátkách.

Rak (22. 6.–22. 7.) Lidé ve znamení Raka jsou velice citliví na jednotlivé měsíční fáze. Jinak se jim spí za úplňku a jinak, když měsíc dorůstá. Vždy však mají problém s usínáním. Často přemýšlejí, plánují a organizují. Hlava jim ještě dlouho pracuje, než se jí podaří vypnout. Jako zaklínadlo na Raky ale fungují doteky a pohlazení od partnera, který spí v jejich blízkosti. Za vyzkoušení také stojí uspávací rituál – může to být například večerní cvičení jógy, teplá vana nebo příjemná hudba.

Lev (23. 7.–22. 8.) Lvi často bojují sami se sebou. Jejich tělo cítí nepřekonatelnou potřebu spát, ale hlava jim stále pracuje. Noční ticho a klid Lvi vyplňují přemýšlením a plánováním namísto spánku. Jedinou pomocí je uvolnit se a poručit mozku, že je čas jít spát. Meditace, hluboká relaxace a vnímání vlastního dechu mohou být řešením, které Lva dovede kde klidnému spaní.

Panna (23. 8.–22. 9.) Řád a pravidla jsou pro Panny velmi důležité. Proto se jim vyplatí, když je vnesou také do své spánkové hygieny. Budou-li chodit spát každý den v téměř stejnou dobu, nebudou mít se spaním problémy. Někdy se ale i Pannám může stát, že se jim rozhodí jejich biorytmus, což může mít neblahý vliv na klidný spánek. V takovém případě by měly vsadit na bylinky a díky nim uvést své tělo opět do rovnováhy.

Váhy (23. 9.–23. 10) Když jde Váha spát, běží jí hlavou nespočet myšlenek a plánů. Zajímá se o vše kolem sebe a je hodně roztěkaná. Tento neklid bohužel přináší problémy s usínáním a spánkem. Proto by se Váha měla vždy před spaním zklidnit, najít si svůj relaxační rituál, nespěchat a následně usnout. Přínosný může být bílý šum nebo maska na oči.

Štír (24. 10.–22. 11.) Štíra se před spaním zmocňuje úzkost, neklid a strach. V některých situacích ho dovedou tyto nekomfortní pocity až k posedlosti. Může mít obavy, že není v bezpečí a všude kolem něj jsou jenom problémy. Je tedy dobré, aby si z ložnice vytvořil místo, kde ho tyto negativní emoce budou pronásledovat co nejméně. Může k tomu pomoct zatemňovací závěs, kvalitní deka, měkké polštářky nebo parapet plný květin. Řešením je také poutavá knížka, která stáhne veškerou pozornost jen na sebe.

Střelec (23. 11.–21. 12.) Střelec patří k aktivním znamením. Neustále něco řeší, rád sportuje, miluje svoji práci a chce za jeden den stihnout to, co druzí dělají dny dva. Pro dobrý spánek je důležité každý večer zatáhnout včas za ruční brzdu. To se dělá snadněji, pokud Střelec cítí, že může být s celým dnem spokojený a udělal všechno, co chtěl. Když přicházejí problémy se spaním, bude na Střelce platit bylinkový čaj, poutavá kniha, usínání při filmu či hudbě nebo nějaký kolébavý pohyb. Střelce totiž extrémně uspává jízda autem, vlakem či autobusem. Alternativně může působit vodní postel.

Kozoroh (22. 12.–20. 1.) Výkyvy, nesourodost a nepravidelnost nedělají Kozorohovi vůbec dobře. Má rád rutinu a každý den stejný řád. Když bude chodit spát pravidelně v podobnou dobu a připraví si ložnici podle svých představ, bude mít ničím nerušené usínání a spánek. Příjemné prostředí mohou navodit nejenom vhodné doplňky ložnice, ale také pořádná deka s měkkým povlečením, do které se Kozoroh bude moct zavrtat.

Vodnář (21. 1.–20. 2.) Pro Vodnáře není vůbec důležité, kolik je hodin a jestli už je čas na to, aby šel spát. Většinou jde o noční ptáky, kteří ke spokojenosti nepotřebují spát celou noc. Spánek raději vymění za své koníčky – duchovno, magii, vesmír, ezoteriku a další. Jakmile jsou plní všeho, co potřebují, jdou konečně spát. Jednou je to v devět večer, jindy ve dvě hodiny ráno. Pokud mají problém s usnutím, pomůže jim poslech klasické hudby nebo zvuků přírody.

Ryby (21. 2.–20. 3.) Ryba usne kdykoliv a kdekoliv. Nemá problém s usnutím ve vaně, u televize, na masáži nebo v kině. Když jsou unavené, zavřou oči a během chvilky spí. Spánek si velice užívají, milují sny a celou spánkovou relaxaci. Bytostně však nesnášejí rána a s nimi spojené vstávání. Nejraději by dále spaly a snily. V některých případech se může stát, že i Ryba bude mít problém s usnutím a spánkem. Řešením mohou být aromalampy a zklidňující vonné oleje, např. levandule nebo meduňka.