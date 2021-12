Jak na lepší sex a silnější orgasmus: Noste vysoké podpatky!

Milovnice vysokých podpatků jsou obecně muži vnímány jako atraktivnější a více sexy, což dokládají i různé průzkumy. Podle starší studie francouzských odborníků uveřejněné v odborném žurnálu Archives of Sexual Behavior byli například muži mnohem svolnější odpovídat na průzkumy veřejného mínění, pokud byla tázající se žena na podpatcích. Dámy na jehlách rovněž mnohem rychleji upoutali mužskou pozornost v baru. „Muži reagují hlavně na vizuální podněty, proto pokud chce žena upoutat mužskou pozornost, obecně se jí to lépe podaří v botách na vysokých podpatcích. Taková obuv totiž ovlivňuje držení těla, ženy vypadají opticky štíhlejší a vyšší,“ dodává k poznatkům Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz.

Sexy lodičky krom toho, že dokáží upoutat mužskou pozornost, mohou mít pozitivní vliv i na ženský sexuální život, protože nošení zhruba pěticentimetrových podpatků pomáhá ženám lépe dosahovat orgasmu, jak dokládá průzkum odborníků z Univerzity Fu-Tan v Šanghaji. Překvapivý poznatek přitom vznikl docela náhodou, původně se totiž odborníci zaměřili na to, jak nošení bot s různou výškou podpatku u žen ovlivňuje svaly pánevního dna. Právě tyto svaly přitom hrají ve schopnosti ženy dosáhnout vyvrcholení a v kvalitě orgasmu významnou roli. Silnější svaly pánevního dna sexuální prožitek ženy zlepšují, ochablé svaly naopak vedou k problémům při milování a mimo jiné také k inkontinenci.

Neznamená to ovšem, že byste měla ze svého botníku vyházet všechny ostatní boty a odteď nosit jen podpatky. Boty na podpatku totiž pro dlouhodobé nošení nejsou ideální, protože podporují bolesti zad a způsobují různé degenerace svalů a kloubů od kotníků až po bedra, nemluvě o negativním vlivu na nožní klenbu. Dlouhodobé nošení podpatků má také negativní vliv na srdce a poškozuje cévy v nohách. Někdy ale stačí jen správná vložka do bot a problém se vyřeší. Každopádně ideální je obuv střídat a pravidelně obouvat tenisky a další boty s plochou podrážkou.

Smyslná masáž

Pokud vás po nošení podpatků bolí chodidla, využijte to ve svůj prospěch. Do milostných hrátek totiž můžete zařadit i masáž nohou, kterou vám provede váš partner. Dopřejte chodidlům krátkou koupel s mořskou solí a levandulovým olejem, jemně je utřete froté ručníkem a pak instruujte partnera, aby palcem masíroval centimetr po centimetru celou plosku. Palec by měl držet déle na místech, kde cítíte napětí.