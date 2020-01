Jak na popraskané rty v zimě? Zahrňte do své péče speciální peelingy a masky

Možná by vás to nenapadlo, ale obyčejný jelení lůj je zázračný…

Zejména v zimě trpí nejen vaše pleť, ale také rty. I ty potřebují speciální péči a výživu, aby byly krásné a hebké, bez šupinek, popraskaných koutků a okoralých krajů. Rtěnka vám však v tomto směru nepomůže, spíš naopak. Pokud ji aplikujete na suché a popraskané rty, bude vypadat ošklivě a lacině. Do péče o rty byste proto měla zařadit také peelingy, masky a balzámy, které je v zimě ochrání.

Jestli si ráda dopřejete trochu luxusu, kupte si peeling na rty v drogerii či parfumerii. K dostání je spousta značek a typů, takže se nemusíte bát, že by snad tento produkt byl nedostatkovým zbožím. Peelingy na rty většinou obsahují rozemletý cukr nebo zrnkovou kávu, což jim dodá exfoliační účinky. To znamená, že pokud peelingem jemně masírujete rty, jejich pokožka se obrušuje a zabavíte se tak odumřelé a zkornatělé kůže.

Vyrobte si vlastní peeling

Nechce se vám investovat do drahé kosmetiky, a přesto cítíte, že by peeling mohl vašim rtům prospět? Nevěště hlavu, můžete si ho vyrobit i doma! Stačí vám k tomu pouze pár kapek olivového nebo kokosového oleje. Ty smíchejte se sypkým krystalovým cukrem nebo lógrem po kávě. Chcete-li rtům dodat co nejvíc hydratace, přidejte ještě trochu medu. Touto směsí pak pusu jemně masírujte, abyste se zbavila odumřelých buněk.