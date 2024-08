9 tipů pro praktický sklep

Uvažujete-li o zbudování sklepa, myslete také na to, aby se v něm dalo pohodlně pohybovat a aby do něj byl dobrý přístup. Výška by měla být alespoň 2,1 metru a přístup po schodech, nikoliv jen podlahou po žebříku.

1. Postavte sklep

První tip je určen pro ty, kteří právě plánují stavbu nového domu nebo si sklep chtějí přistavět k tomu současnému. V dnešních stavbách sklep totiž často chybí, což je věčná škoda. Zeptejte se ale nejdříve starousedlíků, jak je to v dané lokalitě se spodní vodou. Pokud s ní není problém, neváhejte a sklep zbudujte.

2. Nesušte ho nyní

Jednou z nežádoucích vlastností sklepů je až příliš vysoká vlhkost, proti které se často snažíme bojovat. Pomocí vysoušeče ale nesušte sklep v létě – to je častá chyba. Když totiž dostanete v létě do sklepa teplý vzduch, zkondenzuje, a tím vznikne další vlhkost. Ideální období pro vysoušení moc vlhkého sklepa je podzim nebo jaro.

3. Udržujte vlhkost

Pozor, často říkáme, že chceme mít sklep suchý. Ale skutečnost je taková, že vlhkost ve sklepě potřebujeme. Pro skladování ovoce a zeleniny by měla být vlhkost vzduchu 80 až 95 procent. Měřit ji můžete pomocí obyčejného malého vlhkoměru.

Je-li sklep moc suchý, umístěte do něj bednu s mechem, který navlhčíte. Nebo tu rozvěste vlhké jutové pytle.

4. Měřte teplotu

K vlhkoměru si pořiďte rovnou i teploměr, protože správná teplota ve sklepě je alespoň pro uchování potravin důležitá.

0,5 °C v zimě je minimum, ideální teplota se pohybuje kolem 4 až 5 °C a maximum je 10 °C .

5. Větrejte

Plíseň je sklepní nepřítel číslo jedna. Abyste zabránili jejímu vzniku, pravidelně větrejte, což je nejpřirozenější způsob, jak také snížit přílišnou vlhkost sklepa. Do sklepa nesmějí přijít žádné plesnivé potraviny. Fajn je čas od času sklep i vysířit, což se dělá pomocí sirných knotů, které se umístí třeba do plechovky a zapálí se. Síra ve vzduchu vydezinfikuje veškerá zákoutí a potravinám neublíží. Vy jen včas prchněte, protože byste v místnosti nevydrželi. Po dvou hodinách do sklepa můžete vstoupit a vyvětrat ho.

6. Pryč s papíry

Na uskladnění čerstvého ovoce a zeleniny používejte vždy jen čisté plastové nebo dřevěné přepravky nebo jiné bedýnky. Papír je pro tyto účely velmi nevhodný, ve vlhkém sklepě rychle navlhne, a dá tak zelenou vzniku plísní. Naplněné bedýnky můžete skládat i na sebe, ale myslete na rozestupy, aby mohl proudit vzduch.

7. Skladujte správně

Nikdy neuskladňujte poškozené kusy. Jablka nebo hrušky by měly mít stopku, jinak dlouho nevydrží – takové kusy raději co nejdříve spotřebujte. Pokud máte sklep, kde jsou alespoň částečně oddělené dva prostory, uskladněte ovoce a zeleninu zvlášť. Aromatická zelenina, jako jsou zelí, řepa, ale ostatně i brambory, by neměla na ovoce dobrý vliv.

8. Jak na zeleninu?

U mrkve odkrojte nať přesně v místě, kde začíná. Mrkev očistěte a vysušte a pak se jí bude dařit v černém plastovém pytli, který nahoře ohrnete tak, aby zůstal otevřený a mrkev mohla dýchat. Do pytle ještě nožem udělejte několik děr, aby vzduch v pytli cirkuloval lépe. Cibuli skladujte v suchu do 5 °C.

9. Vinný sklípek

Sklep je ideálním místem pro uchování vína. Potřebujete k tomu jen teplotu do 11 °C, tmu a vlhkost ideálně do 70 procent. Proto je dobré vínu vyhradit nějakou část sklepa s nižší vlhkostí. Víno je potřeba uchovávat vleže. Buď si za tímto účelem koupíte stojany, nebo si je vyrobíte.

Jaká je ideální teplota vzduchu pro... Jablka a hrušky: teplota 3–6 °C, vymezte jim prostor, přítomnost jiných druhů způsobí vyšší kazivost. Brambory: teplota 2–4 °C, dále potřebují tmu, čerstvý a sušší vzduch. Cibule a česnek: teplota do 5 °C, případně i vyšší. Tyto druhy potřebují především suchý vzduch a tmu. Mrkev, celer a petržel: ani zde tolik nezáleží na teplotě jako spíše na způsobu uchování, doporučujeme je uchovat v bedničce vysypané směsí rašeliny a písku.

Odborník radí

Jakub Gajdoš, prirodnibydleni.cz

Správný provoz sklepa souvisí i se snahou být soběstačnější v pěstování vlastních potravin. Pokud si na své zahrádce vypěstujete jablka a brambory, tak se bez sklepa, kde je můžete uskladnit, neobejdete.

Hobby tip

Ovoce je dobré sklidit těsně před tím, než je dozrálé pro konzumaci. Podle tradice je to na sv. Václava.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 7/2020"

Text: Jan Šedivý