Jak na vertikální zahradu: Staré zdi a pergoly nechte rozkvést popínavkami

Na zahradě vám tak vznikne romantické zákoutí, kde můžete pěkně ve skrytu před zvědavými pohledy sousedů nebo kolemjdoucích relaxovat. Pokud si navíc vyberete rychlerostoucí druhy rostlin, nemusíte čekat řadu let. A když to k tomu bude ještě stálezelená popínavka, užijete si soukromí po celý rok.

Kam s nimi?

Při nákupu popínavek by vás vždy mělo zajímat, co sazenice potřebují, zda se jim bude dařit ve volné půdě, kontejnerech, nebo velkých květináčích, a jaké stanoviště (plné slunce, polostín, stín) jim bude vyhovovat. Popínavé rostliny a dřeviny můžeme rozdělit na letničky a trvalky, přitom některé ze zástupců druhé skupiny nevydrží nízké teploty a mráz, takže je nutno je před zimou přestěhovat ho bezmrazé místnosti a ven je vrátit až po zmrzlých mužích, proto se vyplatí letničky a choulostivé popínavky sázet spíše do přenosných kontejnerů.

S oporou i bez ní

Podle toho, zda rostliny potřebují ke svému růstu oporu, nebo dokážou žít bez ní, se dělí na kořenující, úponkaté, ovíjivé a vzpěrné. Kořenující (samopnoucí) tvoří na stoncích výrůstky podobné kořínkům, často na nich mají i přisavné destičky, kterými se dokážou přichytit třeba na zeď (břečťan, přísavník, loubinec, hortenzie popínavá). Úponkaté popínavky (hrachor, plamének, vinná réva) se k opoře uchycují pomocí úponků z přeměněné části listového řapíku nebo postranních stonků.

Ovíjivé popínavky se dělí dále na pravotočivé (zimolez, chmel) a levotočivé (vistárie, povijnice, opletka) a obtáčej se celým stonkem kolem opory. Vzpěrné druhy pak nemají žádné speciální výrůstky na přichycení, a proto je musíme vyvazovat k opoře (popínavé růže, kustovnice, některé ostružiníky).

Na to vše je třeba při výsadbě popínavek myslet a vysadit je ke zdi nebo plotu, případně jim pořídit pevnou oporu (dřevěné konstrukce, mříže – treláže, loubí, vodicí lanka), anebo je nechat popínat po vzrostlých stromech. V tomto případě ale musíte dbát na to, aby jim popínavky nebránily v jejich růstu a neutlačovaly je.

Co se nosí

V zahradách jsou velmi oblíbené stálezelené a poloopadavé popínavky, které mají listy i v době vegetačního klidu. Patří sem různé druhy popínavých břečťanů se zelenými nebo panašovanými listy, zimolezy nebo akébie, většina z nich navíc rychle roste. Další velkou skupinu tvoří kvetoucí popínavé rostliny a dřeviny, sem řadíme třeba plaménky, trubače nebo vistárie. Velmi oblíbené jsou také popínavky s jedlými plody (ostružiníky, aktinidie – kiwi, vinná réva).

Hobby tip

Řada popínavek má svůj domov v subtropických oblastech celého světa, proto je lepší vybrat jim stanoviště chráněné před větrem a změnami počasí. Mladé rostliny je dobré první zimy zabalit před mrazem do netkané textilie.