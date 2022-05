Jak na zdravé stravování na cestách: 5 tipů Karolíny Fourové

Jste-li odkázáni na vlastní zásoby, zabalte si vyvážené jídlo, které se nezkazí

Najíst se na benzinové pumpě, na letišti, ve fast foodu nebo v kiosku v kempu je ve výjimečných situacích v úplně v pořádku, a i tam se dá s trochou štěstí podkládat celkem solidní nutričně vyváženou svačinu. Pokud jste ale na dovolené odkázáni na vlastní zásoby dva týdny nebo do zahraničí přiletíte v pozdních hodinách či v neděli, kdy bývají obchody na spoustě míst zavřené, přibalte si do batohu jídlo, které vám dodá energii, zasytí vás a nezkazí se, i když bude mimo lednici. Konzumace nevhodně skladované svačiny, v níž se v teple pomnožily nežádoucí mikroorganismy, by vám mohla dovolenou nepěkně pokazit.

Ideálními skladnými pokrmy, které můžete mít v batohu na první dny dovolené pro všechny případy, jsou neslazené instantní obilné kaše s obsahem proteinu, které stačí zalít horkou vodou, lyofilizované ovoce, které nic neváží a můžete ho do kaše přidat místo čerstvého než se vydáte prozkoumávat obchody v okolí, konzervovaný tuňákový salát, který doplníte celozrnným pečivem, instantní kuskus se zeleninou, který stačí zalít horkou vodou a doplnit některým ze zdrojů bílkovin anebo novinka od značky Bonduelle s názvem Good Lunch. Jedná se o směs méně známých obilovin a luštěnin, kterou vždy doplňuje nějaký druh zeleniny, bylinky, olivový olej a špetka soli. Vše je zabalené ve skladném plastovém sáčku, v němž můžete pokrm zabalit bez obav do kufru nebo do batohu na pěší výlet. Přidáte-li uzené tofu nebo konzervovaného tuňáka ve vlastní šťávě, vykouzlíte v pár minutách a bez vaření velmi sytý a nutričně vyvážený oběd nebo večeři. A pokud budete mít cestu kolem supermarketu, můžete základ dokoupit o chlazený zdroj bílkovin, jako je skyr, cottage nebo mozzarellu light.