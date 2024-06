Máte na části zahrady luční porost? Vhod vám přijde kosa a srp. Jak je vybrat a brousit?

Jak velkou kosu vybrat

V nabídce obchodů objevíte nejčastěji kosy o délce 40 až 90 cm, proto je důležité předem vědět, na jak velkou louku ji budete používat. Do zahrady, kde vedle travnaté plochy máte ještě záhony a ovocné stromy a kde je prostor členitější, se vyplatí kosa s délkou 60 cm, na rozlehlejší plochy pak kosy od 75 do 90 cm. Případně si kupte kosu menší a velkou, ideální kompromis je od 60 do 70 cm.

Kosu musíte sestavit, bude třeba ji pomocí železného kruhového úchytu se šroubem upevnit na dřevěné kosiště. A kolik vás to všechno bude stát? Za skládací kosu zaplatíte zhruba 700 až 800 Kč, samotné kosy stojí od 400 do 600 Kč, dřevěné kosiště seženete od 200 Kč a ergonomické kovové zhruba od 500 Kč, kroužek na uchycení 80 Kč.

Čím naklepat kosu a jak

Kosu je třeba na sečení důkladně připravit, se špatně nabroušeným nástrojem se nadřete mnohem víc. Budete potřebovat dobře upevněnou kovadlinu, takzvanou babku, a kladívko. Tím je nutno okraj kosy u ostří široký asi zhruba 4 mm rozklepat na kovadlině pěkně dotenka. Pak se můžete pustit do broušení, k tomu slouží speciální brousky s různou zrnitostí. Například brousek z modré břidlice se hodí po naklepání, ostří kosy pěkně srovná, hrubý karborundový se používá na opravy starších kos. Na obtažení při kosení se pak hodí spíše hrubý brousek z pískovce. Ceny brousků se pohybují od 50 do 250 Kč, obal na brousek (toulec) pořídíte do 100 Kč.

Kosu stačí naklepat jednou před sezonou, případně tehdy, když je její okraj moc silný a nejde už ji nabrousit. Pak se kosa brousí pravidelně, předtím ji vždy důkladně očistěte. Brouskem přejíždějte ostří lehce z jedné strany na druhou a zpět, aby bylo po celé délce stejně rovné a hladké. Pokud patříte mezi začátečníky, nechte si nástroje naklepat a nabrousit u odborníka.

Jak se používá srp

Okraje travnaté plochy a menší, hůře přístupná místa se dají vysekat srpem. Stejně jako u kosy platí, že před sezonou byste měli srp důkladně naklepat a nabrousit, během sečení pak můžete srp také pravidelně dobrušovat. Dbejte také na bezpečnost práce. Srpy s dřevěnou násadou můžete pořídit od 150 Kč, brousky a ostatní nářadí jsou stejné jako u kos.