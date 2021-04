Jak najít vnitřní štěstí podle znamení. Tohle je klíč, který vám to umožní

Znovuobjevit vnitřní štěstí lze, ale musíte opustit všechno, co vás v minulosti svazovalo a trápilo. Tímto způsobem získáte zpět svou ztracenou sebedůvěru a vybudujete si silnou osobnost. A co je nejdůležitější – budete skutečně šťastní. Jak na to? Tady je klíč k vnitřnímu štěstí pro každé znamení zvěrokruhu.

Beran (21. března − 19. dubna) Vím, kdo jsem Beran vládne hlavě – rozumové složce osobnosti. Bez silného cíle a uvědomění si vlastní identity nemusí být Beran šťastný. Beran, kterému vládne planeta Mars, je také přirozeným vůdcem. Berani jsou bojovníci, rebelové, kteří rádi mění pravidla. Potřebují ke štěstí důvod a taky musí pochopit, kdo jsou. Uklidněte svou mysl a zkuste se podívat hluboko do svého nitra. Tiše se zeptejte sami sebe: „Kdo jsem?" A počkejte, co uvidíte. Jakmile se soustředíte na to, co opravdu chcete, dostanete to a budete spokojení.

Býk (20. dubna − 20. května) Silný pocit vlastní hodnoty Býci jsou zemské znamení, které potřebuje uzemnit a uvědomit si vlastní hodnotu. Bez toho nemohou být šťastní. Vládne jim planeta Venuše, bohyně lásky, která jim naznačuje, jak přistupovat k vlastnímu životu. Jakmile Býk dokáže jasně sdělovat, co potřebuje (krk vládne Býkům), bude silnější a okamžitě získá to, co si zaslouží. Vše, co musíte tedy, Býci, udělat, je představit si to, co chcete, a ujistit se, že je to v souladu s vašimi skutečnými hodnotami.

Blíženci (21. května − 20. června) Svobodná komunikace Blíženec, který je umlčován nebo potlačován ve vyjadřování, nebude nikdy šťastný. Potřebujete svobodu vyjádřit své pocity a emoce tím nejlepším možným způsobem: slovy. Slova jsou nejlepší přátelé Blíženců. Merkur je vládnoucí planeta Blíženců, ona vládne mysli, myšlenkám a všem formám komunikace. Mezi Blíženci je hodně spisovatelů, básníků a umělců, kteří se živí slovy. Nenechte se umlčet, vaše dualistická a krásná mysl má co říct celému světu, který čeká na to, co uslyší.

Rak (21. června – 22. července) Máte svůj domov Raci nemohou být šťastní bez bezpečné a útulné ulity, kde mohou být sami sebou. Ke štěstí potřebují domov, místo, kde jejich emoce mohou volně proudit s lidmi, kteří je obklopují (nejbližší rodina, manžel, děti), kteří jim rozumějí a umožní jim „být sami sebou". To je základ a klíč k jejich spokojenosti a štěstí. Vytvořte si z domova svatyni a pečujte o ni. Jste nejemotivnější ze všech znamení, protože vám vládne Měsíc, který ovládá příliv a odliv. Pokud máte potřebu něco říct, řekněte to hned a dejte emocím volný průchod. Jedině pak vás čeká harmonický a šťastný život.

Lev (23. července – 22. srpna) Buďte stateční Lev bývá vždy tak trošku pyšný na to, co dokáže. Pokud není, nebude se cítit spokojeně a šťastně. Pýcha je pro Lva velmi důležitá, protože povaha Lva je královská. Vždy touží po publiku a chce být středem pozornosti. Stejně jako Slunce, kolem kterého obíhají planety. Slunce jako jasně zářící světlo prochází skrze lví srdce a Lev musí v sobě objevit to, co má rád – musí dostat prostor to kreativně vyjádřit. Důležité je překonat strach, pak může vládnout. Lvi, pusťte své nejistoty a dělejte to, co máte rádi, s grácií a vášní. Jste přirozenou hvězdou a váš úkol je zářit.

Panna (23. srpna – 22. září) Milujte sami sebe Panna bez rutiny a řádu nemusí být šťastná. Panny potřebují disciplínu a taky si musí uvědomit, že musí myslet i na sebe. Dost často totiž myslí primárně na druhé – jsou totiž od přírody dárci a učitelé. Když se vzdají svého života pro ostatní, mohou zanedbávat to, co musí udělat pro sebe. Klíčem ke štěstí je tedy úkol: Naučte se nejprve milovat sami sebe. Zaměřte se na sebe a ostatní vás budou následovat a budou si vás více vážit. Vaše rodina pochopí, že si musíte před snídaní zacvičit nebo zaběhat a že jídlo může počkat. Až se vrátíte, budete tu pro ně. A věřte, že se budete cítit mnohem lépe, jakmile si uděláte čas na své potřeby.

Váhy (23. září – 22. října) Vyrovnání vaší energie Nešťastné vztahy se rovnají nešťastnému životu po harmonii toužících Vah. Může jít o vztahy pracovní i osobní. Váhy se cítí nešťastné, pokud v jejich životě není nikdo blízký, ať už přítel, příbuzný nebo důležitý kolega. Vládnoucí planeta Venuše jim dává do vínku touhu po lásce a harmonii. Váhy jsou váhy života – potřebují vyvážit energii, kterou v sobě mají. Cítit se v dobré náladě nejen v osobním, ale taky v pracovním životě. To je pro Váhy zásadní. Zároveň musí najít harmonii v tom, kolik času mají investovat do svých vztahů. Zaměřte se na kariéru, ale mějte taky podporu svých přátel a rodiny. Pak budete skutečně šťastní.

Štír (23. října – 21. listopadu) Oddejte se své vášni Pokud není Štír ve svém životě zcela zapálený, nemusí být šťastný. Znamení, které je nejvíce spojené se sexem, tajemnem a mystikou. Jsou to kreativní bytosti, kterým vládne nejen Mars, ale taky hluboká a ledová planeta Pluto. Nejmocnější znamení, které jako jedno z mála vidí za povrch. Nic, co je povrchní, nebude pro Štíra to pravé. Štíři usilují o velké věci, velké úkoly a velké vztahy. Nebojí se prozkoumat hlubiny studeného oceánu, nebojí se vrhnout se kamkoli. Myšlenka, že k životu přivede nové lidi, Štíra nabíjí a dává mu pocit radosti. Nuda je pro Štíra smrt. Štíři, buďte posedlí vším, díky čemu se cítíte být naživu.

Střelec (22. listopadu – 21. prosince) Stále se učte a objevujte nové věci Střelci, kteří neobjevují pořád něco nového, nebývají šťastní. Jak by mohli, jsou to filozofové a vynálezci světa. Můžou dělat cokoli, na co si jen pomyslí, ale musí si dostatečně věřit, aby mohli myslet ve velkém. Nikdy si nedovolte zastavit se a přestat objevovat. Jupiter, vaše velká vládnoucí planeta, vás chce obdarovat vším, po čem toužíte. Když cestujete, rozšiřujete své obzory, každé místo, které navštívíte, se stane součástí vaší podstaty a naučí vás mnohem víc o sobě samých. Touha po objevování je pro vás inspirací a magií, díky níž prožijete šťastný život.

Kozoroh (22. prosince – 19. ledna) Zaměřte se na cíl Kozoroh bez velkého cíle nemusí být šťastný. Kozorozi stoupají vysoko a nezastaví se dřív, dokud se nedostanou na vrchol hory. Kozorohům vládne Saturn, časoměřič a tvůrce pravidel. Proto se vždy každý diví, jak to Kozorozi dělají, že se dostanou tam, kam chtějí. Protože věří. Vědí, že pokud se soustředí na cíl, přežijí a jednoho dne se tam dostanou, bez ohledu na to, pod jakým velkým tlakem. Tvrdá práce a vytrvalost u Kozorohů nikdy neselžou. Ale život nelze měřit jen tímto způsobem, zkuste nebrat život tak vážně a občas se tomu všemu zasmějte.

Vodnář (20. ledna – 18. února) Buďte ve spojení s ostatními Pokud je Vodnář izolovaný, nemusí být spokojený a šťastný. Proto se snažte být neustále ve spojení s ostatními, nejen tak, že budete sedět u počítače a připojíte se s lidmi na dálku. Možná vymyslíte nějaké nové technologie příštích generací místo Facebooku, ale v tomto životě potřebujete i osobní spojení, mimo internet. Musíte být s přáteli, rodinou – to je pro vás důležité. Vládne vám planeta Uran, díky níž vidíte věci odlišně než ostatní. Ovšem jediný způsob, jak být šťastný, je tehdy, když budete mít pevné vztahy s lidmi, kteří vás nabijí novou energií.