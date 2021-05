Jak naučit partnera, aby vám dopřál skvělý orální sex až k orgasmu

Orální sex je praktika, která často jako jediná může ženám zaručit orgasmus, ne každý muž v ní však vyniká. Málokdo si do toho nechá mluvit, ale pokud je váš partner alespoň trochu otevřený, jistě si rád nechá poradit. A jestli mluvení o intimnostech dělá problém vám, prostě mu dejte přečíst tento článek.

Slovní předehra To první, co by měl muž vědět, je, že na vás má mluvit! Říkat, co se mu na vás líbí, zatím co vás prozkoumává. Třeba jak se mu líbí vaše křivky, hebkost kůže, vůně nebo chuť. Samozřejmě, že by měl také vědět, kolik je tak akorát únosné množství, aby vás to na druhou stranu neotrávilo a nepřála jste si, aby raději držel jazyk za zuby. I když většina mužů žije v iluzi, že potřebujeme dlouhé předehry, pár správně zvolených (a klidně i ne úplně slušných) slov nás zpravidla dokáže nažhavit během pár minut. A to by si měli muži zapsat za uši! Máte schopnost dosáhnout orgasmu? Podívejte se na video:

Dobrý sex musí bavit oba Pokud muže orální sex nebaví a přemáhá se k němu, jen aby vám udělal službu, není to ideální situace a výsledek podle toho zřejmě bude vypadat. Zkuste ho však přesvědčit, že za pokus to stojí. Je totiž dost možné, že jakmile uvidí, co s vámi jeho laskání dělá, začne ho to bavit. Stejně tak to ale musí bavit i vás! Muž by se měl proto vždy přesvědčit, jestli je žena dostatečně vzrušená, protože pokud není vagína vlhká, pak to znamená, že není spokojená (samozřejmě na vině může být i fyziologický problém, ve vyšším věku mají ženy také problém se zvlhčením vagíny kvůli poklesu hormonů).

Nesmí být hned hotový Vysvětlete muži, že rozhodně nesmí spěchat s penetrací prsty, to většinou zabije náladu. Ženy mají rády provokaci a očekávání je nejvíce vzrušující. Takže čím více muž krouží kolem horké kaše, pomaličku se líbáním propracovává tam dolů a potom se jen lehce otře o stydké pysky a pokračuje na vnitřní stranu stehen a pak zase nahoru, tím lépe pro vás. Jakmile začne žena vzdychat a v téhle fázi už je pravděpodobně pološílená touhou, může si být muž jistý, že pokud najde klitoris, nebude to dlouho trvat a dostaví se kýžený orgasmus.

Jak na klitoris První kontakt by měl být pomalý a zkoumající, a když u toho muž ještě vydává slastné zvuky, vibrace se ženě budou jistě líbit. Vše už je potom na mužově hravosti a fantazii. Snadno by měl odhalit, jak moc je ženin klitoris citlivý, stačí, aby byl vnímavý a pozoroval vaše reakce. Pokud to zvládne, bude to hračka, snadno totiž pozná, jakou má zvolit rychlost i intenzitu. U méně citlivého klitorisu se bude muset trochu snažit. Klitorisy mají všechny možné tvary, velikosti a sensitivitu, ale každý z nich chce být hýčkán s něžností a jemnocitem.