Jak nejlépe zahnat nudu podle znamení zvěrokruhu: Už jste to vyzkoušeli?

Přestože je kolem nás tolik zábavy, všichni čas od času nudu zažijeme. V okamžicích, které vůbec neutíkají, se snažíme udělat něco, co by zaměstnalo naši mysl a zahnalo nudu. Každé znamení zvěrokruhu má svůj vlastní způsob, jak se zabavit. Který je ten váš?

Beran (21. března – 19. dubna) Pokud je Beran ve třídě či na poradě a začne se nudit, bude klást spoustu otázek (i když ho nebudou zajímat odpovědi). Nudu bude Beran zahánět mluvením či vykládáním vtipů. Dospělí Berani se také v případě nudy rádi sprchují. Taky zajídáte nudu sladkým? Jak potlačit chutě na sladkosti, se dozvíte ve videu:

Býk (20. dubna – 20. května) Býci nenávidí nudu, a když se nudí, ten pocit vnímají doslova fyzicky. Tak moc je to pro ně intenzivní. Nuda překryje ostatní pocity i pohled na svět, vše vnímají méně ostře. Když to už nemohou vydržet, vyskočí, uklidí dům od půdy až do sklepa a poté se odmění něčím sladkým, třeba zmrzlinou. Mayský horoskop na rok 2021: K jakému znamení patříte a co vás čeká? Pokud se zajímáte o astrologii, pak určitě znáte klasický západní…

Blíženci (21. května – 20. června) Znuděný Blíženec je vrtkavý Blíženec. Neposedí na místě, kreslí si po papíře, hraje hry na svém notebooku nebo telefonu a má pocit, že se okamžitě zblázní, jestli se něco nestane. Znuděný blíženec je ochoten vymyslet cokoli, hlavně když skončí nuda. Zajímá vás, co mohou způsobit vyhrocené emoce sdílené přes telefon? Podívejte se na video:

Rak (21. června – 22. července) Nuda se u Raka projevuje tak, že si stěžuje komukoli, kdo se nachází v jeho blízkosti (včetně jeho domácího mazlíčka) nebo se snaží tiše rozptýlit po svém. Jaká kočka se k vám hodí podle znamení? K Váhám Tuxedo, k Panně Sphynx 14 O kočkách někdo říká, že jsou falešné, ale ti, kteří je mají, vědí,…

Lev (23. července – 22. srpna) Jakmile se nudí Lvi, v tichosti začnou přemýšlet o tom, jak by z nudné situace udělali něco velkolepého. A tak mohou do naprostého ticha v místnosti pronést něco šokujícího nebo sarkastického, případně položí nemožnou otázku. Čím jste jedineční podle horoskopu? Berani jsou odvážní, Raci pozorní Každé znamení má své kladné i záporné stránky. Jaké jsou nejsilnější…

Panna (23. srpna – 22. září) Pokud je Panna na veřejnosti a nudí se, pokusí se udržet to v tajnosti a nedat to najevo. Teprve ve chvíli, kdy už bude nuda nesnesitelná, začne psát smsky, dívat se na Youtube nebo někomu zavolá. Pokud se Panna nudí doma, začne dělat věci, za které by se jinak styděla – třeba tančit nebo zpívat. Kamarádky podle zvěrokruhu: Berani jsou oddaní, Šťíři věrní S někým si okamžitě rozumíte, s někým, i když o něho stojíte sebevíc,…

Váhy (23. září – 22. října) Váhy začnou snít, když se nudí. I když ony sní i jindy, takže to zase tak překvapivé není. Během snění myslí na cokoli a zdá se, že svět kolem nich přestává existovat. Vůbec pak netuší, o čem byla řeč, což může být trapné, pokud jsou například na důležité (ale nudné) poradě. Zvěrokruh má nově 13 znamení! Stará se posunula, jaké je nově to vaše? 1 Možná už jste o tom slyšela, NASA před nedávnem spočítala, že znamení…

Štír (23. října – 21. listopadu) Štíři věří, že i když se nudí, můžou být produktivní, takže vytvářejí seznamy, vymýšlejí řešení problémů a kreslí různé mapky a grafy. Hlavně nechtějí ztrácet čas. Pro ně je nuda jen něco, co se musí co nejlépe využít. Slabé stránky podle hvězd: V čem je které znamení naprostý břídil 3 Každý z nás má své slabé stránky. Někdo se nedokáže sbalit, někdo po…

Střelec (22. listopadu – 21. prosince) Střelci jsou rádi aktivní, takže když musí zůstat na místě a do jejich života se vkrádá nuda, začnou být nervózní. Dlouho sedět na jednom místě totiž nevydrží, to je proti jejich přirozenosti. Snaží se tedy hýbat, a to pak vytvoří umění i z obyčejného sledování hodinek. Muži a jejich penis: Jaká tajemství se od nich nikdy nedozvíte? 1 Stejně jako my ženy máme svá tajemství, která bychom mužům…

Kozoroh (22. prosince – 19. ledna) Když se Kozoroh nudí, obvykle začne dělat něco velmi zodpovědného a užitečného, třeba si uklidí na pracovním stole nebo projde všechny maily, na které ještě neodpověděl. Může taky začít provádět průzkum a hledat na internetu cokoli, co by se mu v budoucnu mohlo hodit. Kněžka Lilia Khousnoutdinová radí: Jak pomocí rituálů získat pozitivní energii 20 3 Lilia Khousnoutdinová doprovází ženy u porodu, je dulou a dlouhodobě…