Rada 1: Nejdřív pořádná večeře

Možná si vzpomínáte, že tuhle radu už jste párkrát nevyžádaně dostali v dospívání během odchodu na diskotéku. Rada je to však více než užitečná a měla by se ideálně tesat nad všechny bary. Než otevřete s přáteli či rodinou láhev dobrého vína, dejte si dobrou a vydatnou večeři. Pití nalačno by se vám mohlo pěkně vymstít jak v podobě kocoviny, tak tím, že by pro vás večírek mohl skončit dříve než pro ostatní.

Rada 2: Pozor na kombinování

Nechcete celý večer zůstat u jednoho typu vína? Určitě nemusíte. Bolesti hlavy se můžete vyhnout i tehdy, když zkombinujete více druhů dohromady. Proto se už při nákupu raději rozmýšlejte nad tím, která vína se k sobě hodí. Nejenže tak připravíte kvalitní vínové menu, ale současně eliminujete nepříjemné následky. Bílé víno servírujte před červeným, mladé před starším a suché před polosuchým. Tak si vychutnáte jejich kvalitu, aniž si navzájem ubíráte chutě. Ovocná vína jsou sladká a svými vlastnostmi podobná. Proto můžete vína snadno kombinovat i mezi sebou. Případně se orientujte podle jejich barvy a množství alkoholu.

Rada 3: Voda na stůl patří

Nenechte se zlanařit siláckými řečmi druhých a víno stále doplňujte vodou. Dejte si pozor, abyste nezačali pít víno na žízeň. Správně se pije na chuť! Pokud máte pocit, že se chcete pořádně napít, protože potřebujete doplnit tekutiny, mějte vždy po ruce druhou skleničku s vodou a sáhněte raději po ní. Víno si prostě jen vychutnávejte a bolest hlavy vás mine.

Rada 4: Mějte na stole něco k zakousnutí

I když jste se na večírek plný vína dobře připravili doporučovanou vydatnou večeří, pokud od ní uběhlo už několik hodin a na několik skleniček vína to ještě vidíte, chtělo by to něco k zakousnutí. Jestli chcete zmírnit případnou bolest hlavy, sáhněte tradičně po něčem mastnějším, třeba slaném koláči se slaninou. Bílý chléb nebo francouzská bageta zase poslouží k neutralizování chutě, když přecházíte z jednoho vína na druhé.

Rada 5: Dostatek spánku

Možná není úplně reálné naplánovat si večírek tak, abyste i po pozdním návratu z něj mohli prospat aspoň sedm hodin. Pokud se vám to však podaří, možná se bez bolesti hlavy obejdete. Rozhodně nelze očekávat, že po sedmi propitých hodinách a třech prospaných budete čilí a svěží. Dejte tělu čas na regeneraci.

Rada 6: Vývar a iontový nápoj

Pokud vás ráno přece jen bude bolet hlava nebo budete bez dostatku energie, mějte už dopředu uvařený vývar či předpřipravenou česnečku (nebo si na ni alespoň nachystejte suroviny). Vývar je v podstatě iontový nápoj. Při konzumaci alkoholu totiž dochází k poklesu hladiny cukru v krvi, ke zvýšenému výdeji tekutin a k vylučování minerálů. Potřebujeme proto doplnit cukr, minerály a vodu. Pokud chcete být moderní nebo víte, že se neprobudíte doma, kupte si dopředu minerálku nebo třeba nějaký dnes populární nápoj, jako je after hangover water. Můžete ale sáhnout i po iontovém sportovním nápoji s cukrem (koupíte i na benzince) či po džusu (z něj se velmi rychle vstřebává cukr do těla). Iontový nápoj mějte ideálně u postele, už když jdete spát.