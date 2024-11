6 tipů, jak nevyhodit ani housku. Jak ušetřit a zároveň si pochutnat?

Všechno, co si přinesete domů z obchodů, se pokuste zužitkovat do poslední brambory. Málo odpadu dělá totiž skvělou kuchařku!

Za každou okurkou či jogurtem se ukrývá práce. Na jejich výrobu či pěstování jsou potřeba přírodní i energetické zdroje. Proto byste potravinami neměli plýtvat, a už vůbec by se neměly vyhazovat. Vyzkoušejte několik rad, které vám pomůžou neplýtvat, a ještě ušetřit.

1. Nenakupujte hladoví

Když jdete nakupovat s prázdným žaludkem, je pak váš košík daleko plnější. Může se vám pak stát, že pořídíte i věci, které vůbec nepotřebujete. Určitě si před nákupem udělejte seznam, co potřebujete. Nenakupujte ani příliš mnoho trvanlivých potravin do zásoby. Již na začátku nákupu byste měli zhruba vědět, kdy a jaké potraviny spotřebujete. Pokud nemáte přehled o tom, co nejčastěji vyhazujete, je dobré po dobu jednoho týdne zapisovat každou potravinu, která se doma nespotřebuje.

2. Skladujte jako v obchodech

Aby potraviny vydržely co nejdéle čerstvé, je zásadní správné uskladnění. Často pomůže vzít si inspiraci z toho, jak se skladují v obchodě. „To platí například pro ovoce a zeleninu, které často s dobrým úmyslem, nicméně nesprávně, umisťujeme do ledničky. Příkladem mohou být rajčata nebo banány, pro které je příznivější skladování při pokojové teplotě,“ vysvětluje Markéta Beránková z obchodů Albert. Trvanlivé potraviny byste měli uchovávat v suchu. Všechny potraviny kontrolujte.

3. Ovoce i zeleninu zužitkujte

Nejsnadnější způsob, jak zpracovat unavené ovoce nebo zeleninu, je pomocí mixéru. Ovoce se skvěle hodí pro přípravu ranního smoothie nebo domácí zmrzliny. „Přezrálé ovoce je navíc sladší, takže už nemusíte smoothie ničím doslazovat,“ radí Alena Paldusová, manažerka výživového programu Zdravá 5. Ze zeleniny se dá vytvořit lahodná polévka, krém nebo pomazánka.

4. Při vaření využijte všechno

Málo odpadu v kuchyni je základem každé dobré kuchařky nebo kuchaře. Například odřezky ze zeleniny či masa můžete využít do vývaru. Listy, košťály nebo odkrojky ze zeleniny jsou skvělé zase do pesta nebo do odšťavňovače. Zbytek vařených brambor dobře zahustí polévku.

5. Zeleninu osvěžte pomocí vody

Zapomenutá zelenina na dně ledničky ještě nemusí být nutně k zahození. Když je povadlá, stačí namočit ji do sklenice s vodou a dát do ledničky, kde se rychle vzpamatuje. Její další skladování však vhodné není, měla by být ihned spotřebována. Tento trik, který často využívají šéfkuchaři, funguje například pro ředkvičky, mrkev, rukolu či jinou zeleň.

6. Správně čtěte etikety

Víte, že je rozdíl mezi označením „Spotřebujte do“ a „Minimální trvanlivost do“? U čerstvých potravin s relativně krátkou trvanlivostí, jako jsou mléčné výrobky nebo chlazené maso, najdeme označení „Spotřebujte do“. Po uplynutí této doby nelze zaručit bezpečnost produktu a již se nesmí běžně prodávat v obchodech. Naproti tomu „Minimální trvanlivost do“ označuje potraviny, které se nezkazí tak rychle. Ty mají dobu spotřeby doporučenou a při správném skladování v chladu a temnu a neporušení obalu vydrží i déle.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 10/22"

Text: bla