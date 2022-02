Jak netrpět při menstruaci, ale naopak ji využít ve svůj prospěch

Menstruaci můžeme vnímat nejen jako otravnou nutnost, ale také jako zajímavou příležitost, jak pravidelně dobíjet baterky, bilancovat, jak se „zastavit“, vydechnout si i nahlédnout do svého nitra.

Menstruační chýše V mnoha kulturách a kmenových společenstvích byla menstruace považována za magickou, záhadnou, tabu, ale třeba i nečistou. Ženy byly během periody vyčleňovány z běžného života, mnohdy i za hranice vesnice či osady – což bývalo dvojsečné. Pokud se v „menstruační chýši“ či stanu ocitly samy, mohlo jít zvláště u velmi mladých dívek o dosti smutné a náročné dny. To se ale stávalo málokdy! V malých komunitách totiž často docházelo k tzv. menstruační synchronii, ženy menstruovaly v podobný čas. A tak se nejeden „červený stan“ pravidelně měnil v jakousi dámskou klubovnu – v místo odpočinku, zklidnění i sdílení věcí, o nichž se s muži nemluví. Nebylo by báječné si tuto zklidňující energii na pár dní podržet i v dnešní zrychlené době? Jak tohoto období využít? Jak je to s menstruací a muži? Podívejte se na video:

Poslechněte své tělo a dobijte baterky „Začátek menstruace může být fyzicky náročný, nicméně změna hormonů s sebou nese i změnu našeho náhledu na svět a na nás samé. Tato fáze, která je obdobím odevzdání se, klidu, míru i pocitů duševní propojenosti a duševní pohody, může představovat velmi příjemnou a vítanou úlevu po období hektické energie…" tvrdí Miranda Gray, autorka knih s tematikou ženské cykličnosti. Miranda ženy nabádá, aby se těmto speciálním dnům poddaly a využily je pro sebe. Aby uposlechly své tělo a dobíjely baterky. Aby více spaly, odpočívaly a více se zaměřily na sebe – na tělo, ale i duši. Menstruace nás dle Mirandy Gray vede do našeho nitra, nabádá nás, abychom se zastavily a třeba i přehodnotily své aktuální směřování. Vybízí nás, abychom náš běžný život „očistily" od nepotřebného podobně, jak to dělá naše tělo. Jenže ne vždy je na to čas, ne vždy se nám menstruace hodí!

Když nás naše dny otravují… Psychické napětí a nespokojenost v době menstruace může být důsledkem nejen hormonálních změn, ale i jejího nepřijetí a nepochopení. Přirozené pochody našeho těla nám mohou být na obtíž. Celé roky si na ně odmítáme zvyknout a přijmout je. Přitom by to pro nás mohlo být velkým přínosem! Uspět v současném světě, být vždy perfektní, výkonná, vyrovnaná a kreativní, zvládat rodinu, práci i partnerství bývá mnohdy skutečně výzva. Nebylo by tedy praktické navyknout naše okolí na to, že každý měsíc na pár dní zpomalíme? Že neuklízíme, nevaříme, neřešíme, ale naopak více odpočíváme? A nejde-li odpočívat přes den, můžeme si alespoň udělat pár klidnějších večerů. Dva tři večery s čokoládou či zmrzlinou a se seriály na Netflixu by své partnerce či mamince mohlo rodinné osazenstvo pravidelně dopřát.

Dovolme si být trochu „ezo" Každý z nás má svou cestu vypořádání se s vnitřními tlaky, strachy, stíny i boji, s vlastními „bubáky". Někdo navštěvuje terapeuta, jiný chodí na jógu či do přírody, další sahá po tarotových kartách anebo jde na masáž či do vinárny. Víte-li, co vám zaručeně pomáhá, můžeme vám jen gratulovat. Ani Miranda Gray v tomto směru nedoporučuje nic převratného – jednoduše ženy nabádá, aby životem plynuly v souladu se svým cyklem. Aby mu rozuměly a znaly potenciál jeho jednotlivých fází. Síla menstruace pak jednoznačně dřímá ve schopnosti ponořit se do sebe. Podle Mirandy jde o fázi „vědmy": „Zpomalujeme nejen fyzicky, ale také duševně a emočně. Sílí naše intuice a naše vnímání se obrací dovnitř, protože v tuto dobu je nejsilnější naše spojení s podvědomím."