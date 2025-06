Jak během léta nepřibrat a udržet si zdravý životní styl

Grilování bývá z hlediska zdraví a štíhlé linie velkým strašákem, přitom si ho můžete plnohodnotně užít a zároveň nepřibrat. Výživový poradce Lukáš Vrána radí, čeho se z hlediska zdravé výživy vyvarovat a jaké potraviny v létě do jídelníčku zařadit.

Během léta si chceme udržet štíhlou línii, ale jak na to, když na nás působí spousta lákadel? Dobrou variantou smažených jídel je grilování „Grilování je z hlediska zdravé výživy prospěšnější než smažení, je ale potřeba dát pozor nejen na teplotu, ale i na to, aby tuk z masa neodkapával do grilu,“ upozorňuje výživový poradce Lukáš Vrána.

Z tuku odkapávajícího z grilovaného masa na rozžhavené uhlí vznikají závažné karcinogeny, které se pak zpětně zachytávají i na opékající se maso na mřížce. Je proto dobré využívat při opékání tučnějšího masa nepřímou zónu nebo vhodný podtácek (smaltovaný, případně jednorázový hliníkový).

Co si dát k masu?

Grilované maso určitě doplňte zeleninou – je zdrojem vitaminů, minerálních látek, antioxidantů a vlákniny. Lehkými zeleninovými saláty můžete menu snadno doplnit a jsou v kombinaci s grilovaným masem či sýrem výborné.

Jak v létě nepřibrat?

Je-li vaším cílem udržet si hmotnost i během grilovací sezony nebo na dovolené, dodržujte následující:

Snídaně založte zejména na bílkovinách.

Vyvarujte se vysoce průmyslově zpracovaným potravinám, mezi které patří třeba i slazené vločky a cereálie.

Během dne si odpusťte přílohy, nebo je alespoň zredukujte.

K odpolední kávě si raději místo sladkostí dopřejte kousek ovoce.

To vše proto, že k dovolené většinou patří i večerní sklenka vína nebo něčeho ostřejšího, a právě alkoholické nápoje jsou čistým zdrojem energie. V horkých letních dnech je vhodné volit takzvaně lehčí stravu, inspiraci si můžete vzít třeba ze středomořské kuchyně.

Jako živočišný zdroj bílkovin poslouží méně tučná masa, jako jsou libové vepřové a hovězí maso, drůbež bez kůže nebo ryby. Příjemně osvěží také kysané mléčné výrobky, jako třeba jogurty nebo kefíry. To vše doplňte zeleninou v různých úpravách a v ideálním případě menší porcí celozrnné přílohy.

Osobní příběh Irena Strnadová, 57 LET

Vždy jsem se snažila něco pro sebe udělat, ale nedokázala jsem začít správně. Neuměla jsem si pomoct tak, abych měla motivující výsledky. Neměla jsem výdrž. Blížila se mi padesátka a poté navíc přišel zlomový okamžik. Lékaři mi sdělili závažnou nemoc. Musela jsem podstoupit několik operací.

Po tom všem jsem si řekla, že chci ještě žít. Naplno, plnými doušky si užívat života v mé vysněné postavě, a hlavně být zdravá. Začala jsem bojovat o sebe a své sny. Na doporučení švagrové jsem si našla výživovou poradkyni. Po první konzultaci jsem byla odhodlaná, protože mi vše vysvětlila, a i přes můj zdravotní stav mi dala naději a dokázala mi pomoct. Sestavila mi jídelníček na míru, docházela jsem na pravidelné konzultace a opravdu jsem zhubla.

Zjistila jsem, že život se dá prožít nejen v křeči a že každý z nás může pro sebe vždy něco udělat, každý máme možnost volby. Můžeme se radovat z každé maličkosti. Já se raduji ze své nové postavy, ze svého opět nabytého zdraví, a dokonce jsem v sobě našla další kus odvahy a přijala jsem možnost zkusit si roli modelky.

Tip na recept: Cuketové lasagne

Suroviny:

Olej ve spreji, 1 malá cibule nakrájená na kostičky, 2 stroužky česneku (rozdrcené), 2 tyčinky řapíkatého celeru nakrájené na kostičky, 1 velká mrkev nakrájená na kostičky,

150 g malých žampionů nakrájených na čtvrtky, 200 g konzervovaných sekaných rajčat, špetka sušené bazalky, 3 střední cukety, 200 g tvarohu bez tuku, 100 g řeckého jogurtu bez tuku, 1 malé vejce, sůl a čerstvě mletý černý pepř

Postup:

Na pánev lehce nastříkejte olej a dejte na mírný až střední oheň. Cibuli, česnek, celer a mrkev opékejte na oleji za občasného míchání 8–10 minut. Zelenina by měla změknout, ale neztratit svou barvu. Poté přidejte houby a míchejte další 2–3 minuty. Přidejte rajčata i se šťávou a pokračujte ve vaření. Trvá to asi 10 minut, dokud se směs nezredukuje a nezhoustne. Dochuťte solí a pepřem. Zeleninovou směs dejte stranou. Nakrájejte každou cuketu podélně na 4 dlouhé plátky. Znovu postříkejte pánev olejem a dejte na střední až vysokou teplotu. Postupně přidejte na rozpálenou pánev nakrájenou cuketu a opékejte 1–2 minuty z každé strany dozlatova. Vyjměte a nechte okapat na kuchyňském papíře. Troubu předehřejte na 200 °C. V míse prošlehejte tvaroh, jogurt a vejce. Dochuťte trochou soli a pepře. Vrstvěte lasagne: dno menší zapékací mísy zakryjte čtyřmi plátky cukety. Navrch dejte polovinu zeleninové směsi a přikryjte dalšími čtyřmi plátky cukety. Navrch nalijte polovinu tvarohové směsi a poté zbývající zeleninovou směs. Zakryjte zbytkem cukety a po lžících nalijte zbylou tvarohovou směs. Pečte v předehřáté troubě 25–30 minut.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 6/23"