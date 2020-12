Jak o Vánocích nepřibrat zpátky to, co jste doteď zhubli

Vědomé stravování

Je snadné podlehnout všem těm dobrotám, ale mějte vždy na paměti, co jíte a co pijete. Také si promyslete, co je pro vás největším pokušením a co naopak dokážete vynechat. Pokud se nedokážete vzdát sladkého, ale nemusíte mít salát, udělejte si pro sebe odlehčenou verzi salátu a dopřejte si cukroví. Pokud se naopak neobejdete bez salátu a ryby, dejte si je, ale pak už se omezte v cukroví. Chutnají vám u cukroví všechny druhy? Pokud ne, pak si dejte jen to, co máte opravdu rádi. Hodně kalorií dělá také alkohol. Nějaké kalorie k dobru získáte na večerní mlsání také lehkou snídaní. Není na škodu si také dopředu spočítat, kolik kalorií má salát, kolik cukroví. Když to takhle uvidíte v číslech černé na bílém, možná zůstanete jen u pěti kousků cukroví a další si odpustíte.