Jak se o Velikonocích nepřejídat, ale přesto si je chuťově užít

Velikonoce jsou stejně jako Vánoce svátkem, kdy si spousta lidí dopřává nejrůznější dobroty včetně čokoládových zajíčků, mazance, beránka nebo hromady uzeného masa. Na druhou stranu se nebojte – přibírání není většinou způsobené jednorázovým přejedením, ale tím, že svůj denní limit překračujete dlouhodobě. Když si tedy tři dny po sobě dáte do nosu, není to tragédie. Nakonec Velikonoce trvají jen pár dní. Pokud se ale obáváte, že moc přiberete, je dobré se na velikonoční obžerství připravit a řídit se následujícími zásadami. Jak tedy na to?

Věděli jste, jak se každý rok vypočítávají velikonoční svátky? Podívejte se na video:

Nic si nezakazujte a dodržujte jídelní režim

Nemá smysl si cokoli tvrdě zakazovat, to byste mohli vyplenit večer ledničku. Pokud se tedy snažíte jíst zdravě a méně kaloricky, pokuste se aspoň nepřekračovat svůj běžný denní energetický limit. Zkuste Velikonoce zvládnout tak, abyste zamezili extrémním výkyvům v příjmu množství energie. I o svátcích pak dodržujte jídelní režim. Doporučujeme jíst 3–5× denně, abyste se vyvarovali uždibování mezi jídly.

Vybírejte si čokoládu moudře

Nedokážete nebo nechcete odolat čokoládovému pokušení? Pak si je dopřejte, ale raději v přiměřeném množství k snídani (přiměřené množství rozhodně není celý balíček čokoládových plněných berušek) nebo dopolední svačině, než abyste po nich sahali během dne a naprosto bezmyšlenkovitě.

Sladkosti (ani jiné pochutiny) nenechávejte volně přístupné na stole, máte-li děti, pak to bude pro vás výzva. Myslete i na velikost čokolády a čtěte etikety. Čokoládový zajíček se tváří sice velmi přitažlivě, ale obsahuje přes 1000 kalorií! Dokážete odolat a sníst jen čtvrtinu? Raději si dejte jednu mini berušku.

Tmavá versus mléčná čokoláda

Pokud máte na výběr, pak sáhněte raději po velikonoční sladkosti z hořké čokolády, která obsahuje více než 70 procent kakaa. Tyhle čokolády jsou bohaté na antioxidanty zvané flavonoidy, které najdete taky v zeleném čaji, ovoci a zelenině a u nichž bylo prokázáno, že snižují krevní tlak, zlepšují inzulinovou rezistenci a zabraňují hypertenzi a srdečnímu selhání. Mějte ale na paměti, že ne každá tmavá čokoláda je stejná, pečlivě sledujte štítky a dívejte se na složení. Vybírejte pak tu, která má nejméně cukrů.

Nezapomínejte na bílkoviny a zeleninu

Pokud nechcete po velikonočních svátcích plakat nad osobní váhou, rozhodně nezapomínejte doplňovat do jídelníčku bílkoviny a taky zeleninu. Zkuste místo jedné sladké berušky sníst uvařené vejce natvrdo a nakrájet si k tomu spousty zeleniny. Nebude vás honit mlsná a sníte mnohem méně sladkých potravin. Zelenina je zase plná vitaminů, minerálů a vlákniny, která má příznivé účinky na funkci střev a díky své schopnosti zvětšovat objem v trávicím traktu dříve navozuje pocit plnosti.

Pozor na alkohol a slazené nápoje

Během velikonočních svátků si mnohem častěji taky dopřáváme alkohol. Ovšem ani ten není bez kalorií a cukru. Když to budete přehánět, můžete přibrat rychleji, než kdybyste si dali jedno čokoládové vajíčko. Ale odpírat si ho nemusíte, jen dobře přemýšlejte, jaký alkohol budete pít. Lepší než pivo nebo destiláty či sladké likéry je suché bílé víno. Pozor taky na nealkoholické nápoje, které konzumujete. Dejte přednost neslazené neperlivé vodě, případně si dopřejte jen jednu malou sklenku džusu či ochucené limonády.