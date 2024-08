Jak odmítnout muže, aby se neurazil: Záleží na tom, zda je to kolega, kamarád či někdo cizí

Část 1 / 5



Kolega v práci Důležité je si říct, že byste měla být opatrná na to, co o svém soukromí v práci prozradíte. Pravdou ale je, že čím déle někde pracujete, tím víc se vztahy s kolegy mohou prohlubovat, a tak o vás mohou vědět víc, než byste si možná přála. Pokud vás pozve na rande kolega, o kterého nemáte zájem, je tu možnost vymluvit se na to, že máte partnera. Máte profil na seznamce? Zde jsou důvody, proč byste o sobě neměla lhát Jestli ale ví, že jste single, zkuste se odvolat na pracovní vztahy a vysvětlit mu, že razíte heslo „co je v domě, není pro mě“. Jestli je jen trochu v pohodě, takové odmítnutí pochopí. Radíme zůstat u tohoto postoje, i kdybyste chovala ke kolegovi sympatie. Vztah na pracovišti se vám totiž může pěkně vymstít.

Pokračování 2 / 5 Soused v domě Pro nechtěného souseda může platit něco podobného co pro nechtěného kolegu. Pokud po vás pokukuje soused, který vám kdykoliv rád pomůže, když potřebujete přivrtat poličku nebo nahodit pojistky, mějte se na pozoru. Jestliže vás pozve na schůzku, nezabouchávejte mu dveře před nosem, nikdy nevíte, kdy se vám jeho pomoc zase bude hodit. Zkuste mu vysvětlit, že si nechcete nic začínat s nikým v domě, protože se to prostě nehodí.

Pokračování 3 / 5 Kamarád Tady opatrně, vstupujete na tenký led. O kamaráda určitě nechcete přijít, takže s jeho city musíte zacházet opatrně. Snažte se mu co nejcitlivěji vysvětlit, že si vašeho přátelství vážíte natolik, že o něj za žádnou cenu nechcete přijít. Z přátelství totiž láska vzniknout může, z lásky přátelství už jen velmi těžko. Buďte neodolatelná: Jak se stát ženou, kterou muži adorují? Pokud si i on vašeho kamarádství váží tak jako vy, jistě pochopí, že by nebylo dobré to riskovat. Jestliže vaše odmítnutí nepochopí a urazí se, případně se bude snažit dál, pak vám nezbude než vaše styky na čas omezit. Čas je totiž nejlepší lék, váš kamarád mezitím vychladne a po nějaké době se budete moct vrátit k vašemu přátelství.

Pokračování 4 / 5 Cizí muž v baru Odmítnout cizího muže v baru je asi nejjednodušší. Přesto si dejte pozor, a pokud nebude opravdu dotěrný, odmítněte ho s grácií. Nikdy nevíte, jestli vás nesleduje ten, o jehož pozvání na drink doopravdy stojíte. Můžete se vymluvit na to, že nepijete nabízený drink, že váš partner je zrovna na záchodě nebo že jste se přišla bavit s kamarádkami a pro tento večer jim chcete zůstat věrná. Jestliže nedá pokoj, není nic jednoduššího než se k němu otočit zády.

Pokračování 5 / 5 Partner vaší kamarádky Ano, i to se může stát. Zakouká-li se do vás manžel nebo přítel vaší kamarádky, jde o opravdu nepříjemnou situaci. Nechcete totiž ublížit ani jí, ani jemu. Jestli se do vás opravdu zamiloval, vysvětlete mu, že přátelství s jeho partnerkou je pro vás posvátné a rozhodně se o něj nehodláte připravit kvůli chlapovi. Pokud mu jde jen o nezávaznou aférku, není na místě brát ohledy. Jste v právu, jestli ho pošlete do patřičných míst, a zvažte i to, jestli byste se o celém incidentu neměla zmínit kamarádce. Nezaslouží si přece někoho, kdo nebere ohledy na její city! Slepované vztahy: Kdy je v pořádku vrátit se ke svému bývalému?