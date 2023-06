Jak odstranit klíště bez rizika? Pomůcek je spousta, vhodný postup jeden, radí odbornice

Dorazili jste domů z procházky nebo ze zahrady a našli na sobě klíště? Co nejrychleji je odstraňte! Vyhnete se tak možným nepříjemným následkům toho, že bude hodiny, možná i dny popíjet vaši krev a do těla vám vpraví nějakou infekci. Jak na to? Pomůcek existuje mnoho – jak kterou použít a jaký postup při odstranění klíštěte zvolit radí RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D., lektorka Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Teorií o tom, jak správně vytáhnout klíště, je několik. Někdo říká, že nejlepší je pinzeta a točení proti směru hodinových ručiček, jiný zase nedá dopustit na teplý froté ručník a mýdlo. Shrňme si tedy, jaké možnosti pro vytažení klíštěte jsou a která z nich je nejlepší.

Jak klíště vytáhnout? Pomůcek je spousta, ale správný postup jeden

Klíště jde vytáhnout pomůckami, které najdete v každé domácnosti, například obyčejnou pinzetou či vatovou tyčinkou. Můžete si také pořídit speciální nástroje a přípravky: speciální karty, pinzety, háčky, kleště, zmrazovací spreje a další dezinfekce. Záleží jen na vás, který způsob zvolíte, vždy však platí, že klíště se vyviklává, a nijak se s ním při vytažení netočí.

„Osvědčenou metodou je, že místo přisátí klíštěte nejprve vydezinfikujeme, např. přípravkem na bázi jódu, který nezpůsobuje nepříjemné pocity pálení a štípání a dobře jej snesou také děti. Následně klíště rukou v rukavici či pinzetou uchopíme co nejblíže ke kůži a opatrně vykýváme ven. Ranku znovu vydezinfikujeme. Platí, že čím dříve je klíště vytaženo, tím lépe a je větší šance na to, že se vyhneme nejrůznějším nákazám, jako je např. lymeská borrelióza, klíšťová encefalitida, tularémie, anaplasmóza a další,“ doporučuje RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D., lektorka Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Karta na klíště, háček, pinzeta, gel či sprej na zmrazení klíštěte: Jak co použít?

Pokud budete chtít využít speciální kartu na klíště, pořídíte ji v lékárně za cenu kolem 60 Kč. Karta má na sobě také lupu a dva zářezy pro různé velikosti klíšťat. Klíště kartou podeberete a jednoduše kolmo vytrhnete. Nemůže se vám stát, že byste klíště rozmáčkli a ono by zvrátilo obsah svých střev. Jedná se o pohodlný a bezpečný způsob vytažení klíštěte.

Máte-li klíště na špatně dostupném místě, jakým je třeba podkolení jamka, bude se vám hodit speciální háček. K dispozici jsou sady se třemi velikostmi háčků za cenu 100–150 Kč. Princip vytažení klíštěte je stejný jako u zmiňované karty.

Použít můžete také obyčejnou či speciální pinzetu za 60 Kč. Pinzeta je rozevírací. Klíště se snažte uchopit co nejblíže kůži a vyviklat ven. V tomto případě dbejte obzvlášť velké pozornosti, abyste klíště nerozmáčkli, ale podebrali jej.

Speciální gely a spreje, které klíště do 2–5 minut znehybní a usmrtí, poskytnou jistotu v tom, že vám klíště při procesu vytažení nevyvrhne svůj obsah žaludku a střev do vaší kůže. Klíště navíc uvolní svá kusadla a půjde jednodušeji ven. Gely zajistí to, že se při vytahování klíště nepřetrhne. Samotné vytažení je pak už banalitou a je jedno, jaký nástroj k tomu použijete. V lékárně jsou tyto spreje a gely k dostání za cenu kolem 300 Kč. „Sprej na zmrazení klíštěte je osobní volbou každého. Pokud budete při vytažení klíštěte dodržovat přesné postupy, není to nutnost,“ vysvětluje Helena Nejezchlebová.

Nač rozhodně nezapomenout, než klíště vytáhnete?

Před samotným procesem vytažení klíštěte si umyjte ruce. Pokud máte na rukou nějaké rány či škrábance, vezměte si rukavice. Místo přisátí klíštěte vydezinfikujte a klíště vytáhněte co nejdříve. Zpravidla nějakou dobu jen leze a hledá si to správné místo, kde se zakousne. Pokud jej odstraníte ještě v této fázi, je to nejlepší řešení.

„Obecně je potřeba vyvarovat se kontaktu těla klíštěte s porušenou kůží a dále mačkání těla přisátého klíštěte, neboť vyvržení tělního obsahu do rány zvyšuje riziko přenosu patogenů. S ohledem na riziko infekce není vhodné ani používání mastí a olejů či jakékoliv drcení mezi nehty při likvidaci parazita,“ upozorňuje odbornice.

Co dělat, když klíště odstraníte

Stejně jako před, tak i po vyjmutí klíštěte místo vždy vydezinfikujte. Klíště – nejlépe v papírovém ubrousku – spláchněte do záchodu a následně pravidelně, po dobu jednoho měsíce, kontrolujte místo vkusu. „Je dobré poznamenat si také datum, kdy jste klíště na svém těle objevili. Najdete-li v průběhu následujících týdnů na kůži postupně zvětšující se červenou skvrnu, která od středu bledne, navštivte lékaře. Může jít o příznak lymeské borreliózy, kterou je nutné léčit antibiotiky,“ radí Nejezchlebová. Je ale běžné, že budete mít po klíštěti červený flek, bouli či mírný otok a několik dnů bude místo dokonce svědit. Většinou se jedná jen o lokální reakci, která po několika dnech vymizí.

Pokud si chcete být jisti tím, že zakouslé klíště nebylo ničím infikované, můžete jej po vytažení odeslat do specializované laboratoře, kde vám provedou rozbor klíštěte.

Přetržené klíště? Záleží, zda v kůži zůstanou kusadla, či hlava

Může se stát, že se vám při vytahování klíště přetrhne. Nemusíte však propadat panice. Pokud vám v ráně zůstanou pouze kusadla, je vše v pořádku. Kusadla se bez rizika vstřebají stejně jako třeba tříska. Jestliže se ale jedná o celou hlavu, je lepší zbytky klíštěte odstranit. Vezměte si na to ostrou pinzetu, v některých případech může pomoci také jehla.

Jak si poradit, když je klíště příliš malé nebo nejde vytáhnout

V případech, kdy je klíště malé tak, že si nejste jisti, zda se nejedná spíše o částečku špíny, použijte lupu. Pokud díky ní poznáte, že je to skutečně klíště, k jeho vytažení by mělo stačit mýdlo a prst, případně vatová tyčinka. Vikláním se většinou hned pustí kůže.

Někdy se vás naopak klíště drží tak pevně, že ho nejde vytáhnout. V těchto případech se zbavte ostychu a zajděte za doktorem. Odborník si bude vědět rady a rád vám pomůže. Návštěva lékaře je v každém případě lepší, než abyste klíště přetrhli nebo jej nechali přisáté na kůži a čekali, až odpadne.