Jak okouzlit muže, který se vám líbí? Váhy ocení odvahu, Berana rozesmějte

Úsměv je klíčem k lidské duši, s tím máte už napůl vyhráno. Když k tomu přidáte to, co dělá jednotlivým znamením dobře, bude jednodušší oslovit muže, než si myslíte. Nemusíte se přetvařovat a hrát si na něco, čím nejste. Spíš dát tomu druhému to, po čem touží. Někdo potřebuje slyšet, jak je dobrý, druhý zase ocení, když mu vymyslíte překvapení.



Beran (21. 3. - 20. 4.) Beran miluje dochvilnost, takže podvědomě hledá někoho, kdo chodí včas. Ovšem naprosto nejlepší způsob, jak zaujmout Berana, je smích. Když se vám podaří ho rozesmát, jste na nejlepší cestě ho získat. Berani se totiž rádi smějí a mají rádi lehkost a zábavu. Tak do toho!

Býk (21. 4. - 21. 5.) Zní to jednoduše, ale Býk ocení, když prokážete znalost jeho koníčků. Pozvěte ho na party nebo na film, o němž víte, že se mu líbí, a hned budete mít snadnější cestu k jeho srdci. Tím mu totiž naznačíte, že opravdu víte, co ho potěší a že ten čas chcete trávit s ním. Býci mají rádi prostředí, kde to žije, takže pozvánka na nějakou zajímavou akci ho určitě dostane.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Blíženci rádi přemýšlejí a komunikují, takže nejlepší způsob, jak je získat, je klást jim nejrůznější, třeba i podivné otázky. Tím jim ukážete svou inteligenci a přemýšlivost. Začněte rychle číst a studovat, abyste nezklamali. Nebojte se mluvit o čemkoli, Blíženci to opravdu ocení. A klidně můžete mluvit i během sexu – to mají taky rádi.

Rak (22. 6. - 22. 7.) Raci mohou působit stydlivým dojmem, když se potkají s novými lidmi. Pokud je tedy budete chtít získat, budete muset vzít otěže do vlastních rukou. Nebojte se a začněte mluvit, oni se brzo uvolní. Raci jsou rodinné typy, které zaujmete v podstatě čímkoli. Nezáleží na tom, co s nimi budete dělat, klidně můžete jít do bláznivého a hlučného klubu, pokud u vás najdou důvěryhodnost, určitě je neztratíte.

Lev (23. 7. - 22. 8.) Vypadá to možná jako klišé, ale co by tak mohlo královského Lva zaujmout víc než pochlebování a komplimenty? Je to tak, nemusíte ho políbit, abyste ho získali, ale když jste spolu, dejte mu okatě najevo, jak moc je zábavný a úžasný. Lvi to potřebují slyšet a komplimenty vám možná otevřou jejich srdce. Nebo si s vámi aspoň někam vyrazí.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Panny jsou jedno z nejhorších znamení, pokud jde o to, jak je získat a jak na ně. Skoro na nic totiž nereagují, a i když vynaložíte spoustu úsilí a laskavosti, abyste jim ukázali, že vám na nich záleží, ještě to neznamená, že vám to vrátí. Vlastně něco by tu přece jen bylo: Buďte k nim milí, i když budou kousaví. Nezapomeňte, že Panny v sobě mají jakýsi radar, který jim napoví, zda jim je s vámi fajn.

Váhy (23. 9. - 23. 10.) Zájmy Vah mohou být různorodé, ale co jejich pozornost skutečně upoutá, je svoboda v tom, co děláte, a třeba i velmi nešikovně. Být bláznivý před Vahami znamená, že pro ně máte spoustu vášně a nebojíte se toho, co si ostatní myslí. Tahle důvěra je pro Váhy velmi důležitá, protože totéž by udělaly ony, aby se vám zalíbily.

Štír (24. 10. - 22. 11.) Štíři bývají bezohlední určitě v tom, jak dávají najevo to, co skutečně cítí. Získat Štíra je těžké, ale musíte se pokusit být nečekaní v tom, co děláte a konáte. Jedině tak Štíra zaujmete. To, co z hloubi duše nesnáší, je nuda. Štírům se líbí být s někým, kdo má jiné zájmy než oni a kdo doplní jejich výjimečnou osobnost. Před Štírem prostě buďte vždy sami sebou, jedině tak vyhrajete.

Střelec (23. 11. - 21. 12.) Střelce ohromíte, když budete stačit jeho intenzivnímu životnímu stylu a nadšení pro všechno, co dělá. Střelci hledají ve vztazích dynamiku, takže je zaujmete jedině tehdy, když „naskočíte" do stejného vlaku jako oni. Rozhodně pak ocení odvahu, takže buďte odvážní.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) Kozorozi nemají rádi, když s nimi jen tak „plkáte" o ničem, třeba o počasí. Nebudou s vámi ztrácet čas, pokud je začnete nudit. Kozoroh obdivuje lidi, kteří jsou opravdoví a kteří se snaží je poznat až do morku kostí. Chcete získat muže v tomto znamení? Pak s ním veďte poctivý a hluboký rozhovor, jedině tak si vás zapamatuje. Otevírejte témata, která jsou vášnivá i filozofická, a prodiskutuje s vámi celou noc.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Vodnáři se často cítí jako outsideři, a dokonce i tehdy, když jsou obklopeni svými nejbližšími přáteli. Jejich mysl je složitá, takže pro ně může být těžké formulovat, co se vlastně v jejich nitru děje. Pokud chcete získat muže, který je Vodnář, pak se snažte ho co nejvíc pochopit a dávat najevo, že je důležitý. Je-li smutný, touží po tom, aby ho někdo utěšoval, nikoli přehlížel.

Ryby (21. 2. - 20. 3.) Muži narození ve znamení Ryb mají rádi kontakt. Může to být kontakt fyzický, oční nebo sdílení životních zkušeností. Je to jedno, ale pokud mají Ryby dojem, že s vámi sdílejí mnohem víc než s někým jiným, určitě to ocení. Milují, když se jich letmo dotknete nebo je pohladíte očima. Ryby jsou intuitivní znamení, které dokáže zrcadlit to, co mu ukazujete. Díky tomu pak vytvoříte trvalé spojení. Držte se toho a brzy o vás začnou Ryby snít.