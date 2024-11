Mladší za sedm dní: Jak na to?

Nechcete zbytečně utrácet peníze za to, abyste vypadala co nejlépe, a muset potom šetřit na ostatních výdajích? Nemáte na to vydávat horentní částky za injekce, které podporují mladistvý vzhled, abyste odolala účinkům gravitace? Zkuste omládnou díky těmto vychytávkám.