Včela, vosa, čmelák, sršeň – ti všichni patří do čeledi blanokřídlého hmyzu. Jejich jed, který se nám dostane společně s jejich žihadlem do těla, vyvolá toxickou reakci. Složení jedu včely, vosy, čmeláka a sršně se liší, k reakci na bodnutí však dochází pokaždé.

Včela nejvíce rozdává žihadla v časném létě, vosí či sršní bodnutí můžete očekávat spíše v pozdním létě a na podzim.

Trochu jinak je tomu v případě, že jste na žihadlo přecitlivělí: Je-li člověk alergický na včelí bodnutí, nemusí se stejná reakce opakovat i po bodnutí vosou. Existuje možnost výrazné alergické reakce (zkřížená reaktivita) mezi vosou a sršněm (jste alergičtí na obojí jed), ale jen nepatrná mezi vosou a včelou (zatímco jste alergičtí na bodnutí vosou, nemusí vám vadit včelí jed a naopak).

Co pomáhá na včelí/vosí/sršní/čmeláčí bodnutí?

Lokalizujte místo vpichu.

Pokud v ráně zůstalo žihadlo, opatrně jej vyjměte.

Místo bodnutí neutralizujte: po bodnutí vosou kyselinou (ocet, cibule, citron), po bodnutí včelou, čmelákem nebo sršní zásadou (mýdlový roztok, jedlá soda). Obecně pomáhá aromatický olejíček s eukalyptem nebo levandulí.

Chlaďte místo vpichu (hadříkem či žínkou namočenou v chladné vodě, kouskem ledu zabaleným v mikrotenovém sáčku nebo kapesníku, mraženou zeleninou v sáčku…).

V případě větší reakce podejte volně prodejné antihistaminikum.

Místo vpichu a jeho okolí ošetřete chladicím gelem, který zároveň zmírní otok.

Co nastane po bodnutí hmyzem

K běžným reakcím na bodnutí hmyzem patří především silná bolestivost v místě vpichu , která se šíří do jeho okolí a jejíž intenzita se s časem mění.

, která se šíří do jeho okolí a jejíž intenzita se s časem mění. Následuje svědění, zarudnutí a otok, které se objeví do deseti minut po bodnutí. Pocit, že byste si ranku nejraději rozškrábali do krve, se vrací v průběhu celého dalšího týdne. Otok během té doby postupně splaskává.

Pokud nejste na žihadlo alergičtí, mohl by pro vás být nebezpečný jedině větší počet žihadel – k ohrožení života dítěte jde zhruba o padesát žihadel, u dospělého o 100. V této dávce již včelí jed dokáže způsobit rozpad červených krvinek, po kterém dochází k následnému selhání ledvin.

Co dělat v případě anafylaktického šoku

Pokud se člověk po bodnutí hmyzem dostává do anafylaktického šoku, postupujte následovně:

Okamžitě volejte 155 či 112. Uložte jej do stabilizované polohy – položte jej na tvrdou podložku, tu pak nadzvedněte tak, aby nohy postiženého byly výš než hlava a aby podložka svírala s podlahou úhel cca 30 °. V případě nutnosti začněte s masáží srdce, eventuálně s umělým dýcháním (ale jen pokud jej správně zvládáte). Je-li postižený vybaven adrenalinovým perem (Epipen, Anapen), vbodněte mu jej co nejdříve do svalu.

Alergik je ohrožen na životě

Organismus až 80 % jedinců zpočátku na setkání s žihadlem nereaguje hned. Ke spuštění alergické reakce se totiž jed musí v těle naakumulovat. Alergická reakce se v počátcích může projevit jako výraznější otok, který trvá déle než dva dny. Ve většině případů a někdy i bezprostředně po bodnutí následuje celková reakce: projevuje se na pokožce jako svědivá vyrážka, otok, v těžších případech může dojít k průjmu, zvracení, bolestem břicha, závratím, zhoršenému dýchání a u některých pacientů i ke zmatenosti. Postižený se může během velmi krátké doby ocitnout v kritickém stavu, při němž dochází k poklesu tlaku a poruchám vědomí až k bezvědomí anafylaktický šok.

Pozor na jazyk!

K velmi vážné situaci rovněž dochází, bodne-li vás včela či vosa do oblasti krku, úst, nebo dokonce přímo do jazyka. V rámci první pomoci je nejdůležitější snažit se zabránit otoku v oblasti krku, a zajistit tak možnost dýchání. Postižené místo je nutné chladit, chladit a zase chladit, až do příjezdu záchranky! Postiženému, pokud na to už má dostatečný věk, podejte k cucání kostku ledu nebo alespoň vyplachujte ústa studenou vodou.

Nikdy se nesnažte ohánět po vose! Zbytečně ji rozdráždíte a ona bude útočit, dokud se jí to, obrazně řečeno, bude vyplácet.

Co dělat, když vás bodne komár či ovád

U českého rybníka, ale i na procházce v lese vás může bolestivě bodnout ovád nebo komár. Patří k zástupcům dvoukřídlého hmyzu. Štípnutí ovádem zpravidla začne svědit, otékat a bolet až po chvíli.

Jak odpudit komáry podle našich babiček Komáry odpuzuje a klidnému spánku tak napomáhá repelent z hřebíčku: Do 100 ml Alpy nebo slivovice naložte jednu vrchovatou lžíci hřebíčku a nechte vyluhovat. Roztokem natírejte místa, která máte odhalená.

Pro první pomoc platí stejné zásady jako výše uvedené. Důležité je místo chladit, abyste zabránili škrábání. Poštípání ovádem můžete dokonce účinně předejít, nepoužíváte-li před pobytem u rybníka aromatickou kosmetiku (opalovací mléko, oleje). Ani u sebe, ani u svých dětí nezapomínejte na prevenci – pokožku, ale i oblečení a obuv, ošetřete vhodným repelentem. Ke zmírnění následků poštípání hmyzem pomáhá také homeopatická medicína. O jejím používání se poraďte v lékárně.

Nejvíce rizikové je paradoxně bodnutí užitečné včely medonosné

Ta poté, co v kůži nechá žihadlo, sama zahyne. Její žihadlo opatrně odstraňte. Zbytečně ho nemačkejte, spíše by mělo jít o lehké vyškrábnutí. Poraněné místo omyjte mýdlem a ihned na něj přiložte ledový nebo alespoň studený obklad, který zmírní bolesti a zpomalí vstřebávání jedu.

Příroda nabízí i další možnosti úlevy od otoku, svědění i bolesti. Poraněné místo můžete potřít například šťávou z listů jitrocele kopinatého nebo řebříčku obecného či okvětních lístků měsíčku lékařského. Mezi osvědčené přírodní léky patří také gel z listů aloe vera. Pokud tuto „královnu léčivek“ nemáte v květináči, mějte po ruce alespoň přípravky, které výtažek z této hojivé rostliny obsahují (např. aloe vera gel).