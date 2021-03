Jak ovlivní období Berana ostatní znamení zvěrokruhu? Co vás čeká v dubnu?

Až do dvacátého dubna budeme pod nadvládou Berana. Jde o činorodé znamení, které je všude tam, kde se něco děje. Lidé, kteří se narodili právě v tomto znamení, jsou nezávislí, aktivní, energičtí a žijí především přítomností. Bohužel někdy jsou až moc tvrdohlaví, což je může blokovat a způsobit nejednu nepříjemnost. Energie Berana přinese všem do života odvahu a taky vzrušující vibrace. Co dalšího vás ještě čeká v oblasti vztahů, kariéry a zdraví?

Beran (21. 3. − 20. 4.) Všechno nejlepší, Berani! Tento měsíc je pro vás ideální příležitost vstoupit do centra pozornosti, nastavit kompas směrem k tomu, co chcete, a podniknout reálné kroky. Vaše sebedůvěra i energie budou dostatečně vysoké, aby vás zavedly, kamkoli potřebujete, a abyste dosáhli svých cílů. Nepřestávejte, dokud nebudete spokojeni tam, kde chcete být. Čekají vás dobré vibrace a spousty lásky. Mezi 9.–11. dubnem pozor na to, komu věnujete svůj čas a energii.

Býk (21. 4. − 21. 5.) Býci, vás čeká klidnější období a méně společenských kontaktů. Upřednostňovat budete sami sebe, což je dobře. Zaměřujte se více na svůj vnitřní svět než na ten okolní. Poslouchejte svou intuici a přijímejte moudrost, kterou vám nabízejí vaše srdce a mysl. Když to uděláte, dojde i k velkým změnám v intimní oblasti. Dávejte si jen pozor na svou tvrdohlavost, která by mohla zabránit přijmout informace, které k vám přijdou kolem 11. dubna. Překonejte svůj skepticismus a věřte svým instinktům.

Blíženci (22. 5. − 21. 6.) V období kolem úplňku, tedy kolem 28. března, najdete sílu odejít ze situací, které nefungují nebo vám nevyhovují. Bez ohledu na to, jak moc toužíte věřit ve staré vize, už jste z nich vyrostli. Jakmile Merkur vstoupí 3. dubna do Berana, přesunete se vpřed do nových snů a zelenějších pastvin. Během této přechodové doby bude užitečné, když si začnete zapisovat své cíle do deníku. Nechte svého vnitřního vůdce, aby vám pomohl zorganizovat některé nové projekty ve vašem profesním životě.

Rak (22. 6. − 22. 7.) Sezóna Berana je pro Raky velmi příznivá. Je čas podniknout odvážné kroky a předvést své vůdčí schopnosti. Tento měsíc je ideální na to, abyste získali vládu nad nějakým větším projektem v práci nebo získali iniciativu k povýšení či vyjádření svých tužeb. Čeká vás rušné období, které se pozitivně projeví hlavně v kariéře. Tento pozitivní směr potrvá zhruba do 19. dubna. Nezapomeňte ale také na odpočinek, protože byste se mohli vyčerpat.

Lev (23. 7. − 22. 8.) Po emocionálně těžké sezóně Ryb vás čeká vzrušující měsíc, který nastartuje vaše ohnivé lví motory. Buďte odvážní ve svých vizích a aspiracích do budoucna, protože neexistuje žádná hora dost vysoká na to, abyste na ni vyšplhali, ani žádný oceán, který by byl příliš hluboký na to, aby se v něm nedalo plavat. Období Berana zvýší vaši touhu po dobrodružství a znalostech, které rozšíří vaše obzory. Je čas vyměnit všednost a rutinu každodenního života za něco jiskřivějšího.

Panna (23. 8. − 22. 9.) Je čas udělat si jarní úklid vaší duše. Začněte čelit svým obavám a stanovte si hranice ve svých vztazích. Postavte se čelem nevysloveným výčitkám a začněte plnit sliby. Tento měsíc vás může také rozčilovat, když druzí nebudou poslouchat vaše rady. To je důvod, proč bude nutné v tomto měsíci především stanovit hranice, zvláště v období kolem 3. dubna. Vaším hlavním cílem bude v tomto období především pomáhat ostatním. Když budete dodržovat limity a chránit svou energii, budete lépe plnit altruistické cíle.

Váhy (23. 9. − 23. 10.) Je o vás známo, že se snažíte potěšit druhé, ale sezóna Berana vás žádá, abyste zaujali odvážnější postoje zejména v nejbližších osobních vztazích. Pokud jste připraveni zamilovat se nebo se chcete naopak vymanit z omezujících vztahů, nyní je čas říct přesně to, co chcete od ostatních. Pokud budete upřímní, můžete očekávat příjemné změny. Zejména 14. dubna byste se měli zaměřit na partnerské aspekty lásky.

Štír (24. 10. − 22. 11.) Sezóna Berana přinese Štírům spoustu fyzické energie, která je inspiruje k tomu, aby začali plnit úkoly, které si stanovili již dříve. Přijměte nový pohled na svůj běžný život a najděte způsoby, jak své plány vylepšit. Pokud jste si plánovali zakomponovat do své každodenní rutiny cvičení nebo si začali plnit svá přání, je skvělý čas to opravdu udělat. Nic neodkládejte a začněte hned teď. Pozor si dejte ale na to, abyste to nepřehnali a aby vás nekonečný seznam úkolů nevyčerpal.

Střelec (23. 11. − 21. 12.) Střelci, vy jste hráči a v tomto období jste připraveni uzavřít velkou sázku – na sebe a své schopnosti. Sezóna Berana dovolí, abyste popustili uzdu své kreativity a romantiky. Je načase, abyste se odvážně pustili do všeho, co vás napadne – ať už to jsou vášnivé projekty v zaměstnání, nebo flirtování. Udělejte si více času na hraní a zábavu, potřebujete to jako sůl. Zkuste nějaký nový kurz, třeba malování nebo vaření, určitě budete úspěšní.

Kozoroh (22. 12. − 20. 1.) Váš domov je vaším bezpečným útočištěm, Kozorozi. Sezóna Berana vás žádá, abyste trávili více času doma mezi svými blízkými. Proveďte jarní úklid a vyzdobte svůj domov tak, abyste se v něm cítili skvěle. Je to také ideální doba, abyste si vyjasnili jakékoli neshody ve vašich vztazích, ať už jsou to dlouhodobé spory nebo aktuální rozpory. Vše se nyní může vyřešit ke spokojenosti všech. Pro vaše uzemnění si určitě pořiďte nějaké nové květiny.

Vodnář (21. 1. − 20. 2.) Vodnáři, představte si tento měsíc jako „oddychový čas", abyste se mohli soustředit na to, kam jdete a co opravdu chcete. Zapisujte si seznam svých sezónních cílů a pamatujte, že budete po celou dobu „testováni". Zejména 9. dubna se projeví ve vašem životě vliv planety Saturn a budete se muset ujistit, že jdete správným směrem. Pokud se od kurzu neodkloníte, uvidíte, že části vašich vizí začnou do sebe zapadat kolem 14. dubna. Důležité je, abyste nepřestali snít a obnovovali kontakty s přáteli nebo spolupracovníky.