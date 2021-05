Jak ovlivní období Blíženců ostatní znamení? Tohle vás čeká v červnu!

Sezóna Blíženců trvá od 21. května do 20. června. V tomto období by měl každý pečlivě sledovat, co dělá, a ujistit se, že to dělá správně. Pod vládou Blíženců je totiž velmi snadné udělat chybu, které byste mohli později litovat.

Nepromarněte příležitost V tomto období očekávejte změny. Buďte otevření s pozitivně naladěnou myslí, aby měly nové příležitosti příznivý dopad na váš život. U všech znamení se také projeví kreativní myšlení. Čeká vás měsíc plný přemýšlení a nových originálních myšlenek. Sezóna Blíženců může na ostatní působit dvěma způsoby. Buď je může strhnout a přinutit se cítit depresivně a melancholicky, nebo jim dodá pozitivní energii a naději udělat ve svém životě změny. Co si vyberete? Jaké je znamení Blíženců? Podívejte se na video:

Beran (21. 3. − 20. 4.) Možná vás překvapí, jak logické bude tento měsíc vaše myšlení, milí Berani. Budete šokováni tím, jak jste schopni dodržovat plány a vytvářet nové neotřelé věci, které dávají smysl. Vliv Blíženců pocítíte na každém kroku, mimo jiné budete schopni mluvit v jakékoli situaci a před kýmkoli. Zároveň vás každý rád vyslechne a přijme vaši radu či názor. Zatímco jindy býváte trochu dotěrní a drsní, sezóna Blíženců ve vás probudí mírnost, kterou lidé ocení.

Býk (21. 4. − 21. 5.) Váš obvyklý humorný přístup k životu získá nový rozměr, protože Blíženci vás budou tlačit do situací, v nichž nic nebudete brát vážně. To vás ale může dostat do potíží, tak si dávejte pozor, aby se vám lehkovážnost nevymkla z rukou. Smysl pro humor je dobrá věc, ale pokud svými legráckami způsobíte chaos ve svém životě i v okolí, zbytečně všem ublížíte. Vytvářejte a dodržujte plány, pak se vám bude dařit.

Blíženci (22. 5. − 21. 6.) Je to vaše období, Blíženci, takže budete prožívat všechno to, co už znáte. Jen o trochu intenzivněji. To znamená, že rozhodování pro vás bude ještě těžší, a je možné, že vás přemůže otálení. Důležité je, abyste dělali to, co umíte nejlépe. Buďte kreativní, vytvářejte, otevírejte se novým možnostem, zkoušejte a prozkoumávejte. Pusťte se do nových projektů a hlavně nezahálejte. To vám nedělá dobře.

Rak (22. 6. − 22. 7.) Období Blíženců má úžasný vliv na Raky, kteří budou tento měsíc velmi pracovití. Ve svém životě jste toho hodně prožili a nyní jste připraveni jít kupředu plní nadějí, plánů a touhy uskutečnit své sny. Právě teď je ideální čas se rozhodnout o mnoha věcech, ke kterým jste se doposud nemohli dokopat. Předělejte byt, dům, uklízejte a zbavujte se starých nepotřebných věcí. Ať už vás inspiruje cokoli, využijte toho, protože vliv Blíženců vám dodá spoustu kreativní energie.

Lev (23. 7. − 22. 8.) Pravděpodobně budete mít náladu na to, abyste dosáhli všeho, co si přejete. Je to i vaše sezóna, Lvi a Blíženci jsou tu od toho, aby vám pomohli správně komunikovat. Možná jste se doposud drželi zpátky, možná jste byli upjatí a zadržovali své pocity. Teď máte ale šanci všechno změnit. Blíženci vám pomůžou se uvolnit a vy máte jedinečnou příležitost říkat, co vás napadne! Nechte to plynout, nic nezkazíte.

Panna (23. 8. − 22. 9.) Možná jste uvažovali nad tím, že se potřebujete rozejít se svým současným partnerem, protože toužíte po samotě a svobodě. Ovšem nedělejte zbrklá rozhodnutí, raději nějaký čas přemýšlejte a pak teprve jednejte. Bezhlavé kroky nikdy nic dobrého nepřinesly. Nevytahujte na světlo své frustrace nebo agresi a nepředávejte je svému partnerovi. Nejprve zhluboka dýchejte. Vliv Blíženců vám to usnadní. Někdy je „nedostatek" komunikace stejně dobrý jako neustálé mluvení o věcech stále dokola.

Váhy (23. 9. − 23. 10.) Vliv Blíženců způsobí, Váhy, že v sobě znovu objevíte svou starou zvídavost. Tento měsíc se budete cítit svěží, plní nových startů a nových nápadů. Pokud se chcete věnovat řemeslu, vrhněte se do toho. Nebo snad toužíte rozjet nějaký nový projekt? Dejte mu zelenou. Neváhejte začít s čímkoli, co vám přijde do cesty. Je také vhodný čas opravit auto nebo se věnovat umění.

Štír (24. 10. − 22. 11.) Protože jste takoví malí ďáblíci, Štíři, neštěstí je ve vzduchu. Vliv Blíženců způsobí, že se budete cítit záludně a zábavně. Budete se chtít spřátelit, být všude tam, kde se něco děje, a tento měsíc k tomu pro vás bude velká šance. Jen si dávejte pozor, abyste to s projevy nepřeháněli. Můžete prozkoumávat svět a bavit se, aniž byste se stali hrozbou pro společnost. Tak si vše raději promyslete, ale určitě se bavte!

Střelec (23. 11. − 21. 12.) Konečně budete mít možnost vyjádřit se tak, jak jste to dlouho neudělali. Sezóna Blíženců pro vás bude velmi příznivá, Střelci! Možná vás divoce inspiruje, abyste začali s něčím velkým – třeba s psaním knihy či novým projektem. Toto je ideální měsíc pro vaši divokou mysl a vaše dobrodružné myšlení. Nebuďte tedy překvapení, když přijdete na něco, co skutečně změní váš život. Použijte svůj úžasný mozek, abyste se posunuli dál.

Kozoroh (22. 12. − 20. 1.) Vliv Blíženců na Kozorohy bude velmi dobrý. I když jste vždy schopní a připravení pracovat, tento měsíc vám přinese ještě víc nových a skvělých nápadů. Přestože se vám posledních několik měsíců daří, možná jste se chvílemi cítili rozptýleni a dezorganizováni. Sezóna Blíženců vám ale umožní využít váš potenciál, všechny nápady rozjet a dovést je do cíle. V tomto měsíci budete jednat podle svého přesvědčení a bude to velmi příjemné.

Vodnář (21. 1. − 20. 2.) To, co vás už měsíce trápí, v tomto období vyjde najevo. Dozrál čas velkých rozhodnutí a plánů, na které jste dlouho mysleli nebo se kvůli nim trápili k smrti. Právě nyní svůj plán buď uskutečníte, nebo na něj navždy zapomenete. Vliv Blíženců vám v tom pomůže takovým způsobem, který nebudete moci ignorovat. Naplánujte si, že uděláte velký krok ve svém životě, a především poslouchejte své srdce a svou intuici. Pokud to má smysl, udělejte ten krok a nebuďte líní.