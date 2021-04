Jak ovlivní období Býka ostatní znamení zvěrokruhu? Co vás čeká v květnu?

Jste připraveni? Začíná sezóna Býka, která bude letos pozitivní a plná vibrací. Ovládat nás budou tři velké planety, Venuše, Merkur a Slunce, což posílí Býčí energii a budeme díky ní pracovitější a rozhodnější. Upřednostňovat budeme bezpečí, stabilitu a odhodlání. To, co nás napadlo v hektické sezóně Berana, na tom teď víc zapracujeme.

Co je typické pro znamení Býka? Býk není jen práce. Venuše, planeta lásky a potěšení, vám dodá odvahu, abyste vylepšili svůj šatník, nechali se ostříhat (pokud tedy otevřou kadeřnictví), tetovat nebo se vrhli na zkrášlení svého domova. Venuše je taky planeta luxusu, takže si dopřejte aspoň jeden den, kdy si dáte jen to nejlepší. A protože je Býk super smyslné zemské znamení, očekávejte také velmi čilý sexuální život. V podstatě vás čeká období, kdy se nezastavíte v ničem a budete se cítit fajn. Pozor si jen dejte na svou tvrdohlavost. Jakmile se soustředíte na své cíle, bývá pro vás těžké přijmout podněty od druhých. Zkuste si zapamatovat, že názor někoho jiného se může lišit od toho vašeho a že nemusí být špatný. Pokud se vám v poslední době nedařilo zklidnit, sezóna Býka je tu, aby vám pomohla relaxovat a odpočívat. Dělejte věci pomalu, buďte produktivní (ale ne až moc produktivní), užívejte si jarního počasí a oceňujte maličkosti.

Beran (21. 3. − 20. 4.) Vaše sezóna právě skončila, Berani, takže váš hektický život se zpomaluje a cítíte se trochu víc při zemi, ale to je v pořádku. V období Býka budou vaším velkým tématem peníze. Dávejte si pozor, můžete narazit na nějaké finanční potíže, ovšem můžete taky dostat přidáno nebo obdržet odměnu či nečekaný finanční dar. Pokud se objeví nějaké problémy s penězi, nedramatizujte to, i tahle minikrize pomine.

Býk (21. 4. − 21. 5.) Se Sluncem, Merkurem a vaší oblíbenou planetou Venuší ve vašem znamení bude život v tomto období vážně dost dobrý. Pokud chcete jen vibrovat, odpočívat a relaxovat (vaše oblíbené věci), jděte do toho. Ale je možné, že byste to považovali za velkou ztrátu času, který může být vzrušující. Během sezóny Berana jste se vymaňovali z minulosti, hledali uzavření a odřezávali to, co nefungovalo, nyní vám začíná zcela nový cyklus. Jakékoli nové projekty, změny pracovního místa či vztahů, které nyní zahájíte, pro vás budou mít v budoucnu pravděpodobně zásadní význam, takže se pusťte do práce!

Blíženci (22. 5. − 21. 6.) Jste bezstarostní lidé, Blíženci, ale sezóna Býka vás dostane na zem a moc pozitivních věcí vám nepřinese. Měli byste přestat lítat v oblacích a měli byste věnovat 100 % svého času přítomnosti. Být aspoň na chvíli tady a teď a přestat se neustále hrabat v minulosti. Pohnuli jste se dál? Nebo pořád ne? Nechte už nadobro za sebou to, co vás zbytečně rozptyluje od skutečného života. Buďte tento měsíc praktičtí a udělejte konečně správné rozhodnutí.

Rak (22. 6. − 22. 7.) Raci a Býci budou v tomto období úžasně vibrovat, takže vás čeká celkem příjemný měsíc. Zaměřujte se hlavně na společenský život. Telefonujte si, navštěvujte se s přáteli, komunikujte. Zábava k životu patří a rušný život vám prospěje. Vyskočte tento měsíc ze své račí ulity, čekají vás vzrušující zážitky.

Lev (23. 7. − 22. 8.) Čeká vás pozornost reflektorů, Lvi, a budete hvězdou show, přinejmenším v práci. Váš šéf vás pečlivě sleduje, takže je opravdu důležité udělat maximum. Jakékoli projekty nebo prezentace, na kterých jste pracovali, lze nyní dokončit perfektně (pokud se sami přihlásíte). A pokud váš výkon potěší vašeho šéfa, může vás v budoucnosti čekat povýšení nebo zvýšení platu. Sezóna Býka je super období pro zkoumání vaší kreativity, ale pozor, abyste nebyli až moc netrpěliví.

Panna (23. 8. − 22. 9.) Jak si můžete rozšířit obzory, Panny? Jak se můžete skutečně otevřít novým lidem nebo zkušenostem? Období Býka vám to umožní díky větší rozhodnosti. Do značné míry dosáhnete toho, co jste si předsevzaly. Pevná energie Býka vám dá vytrvalost, která se bude hodit. Ideální čas na absolvování nějakého kurzu nebo spontánní jednodenní výlet. Nemějte strach a budete ohromeni tím, kolik nových věcí se do konce sezóny Býka naučíte.

Váhy (23. 9. − 23. 10.) Váhy budou mít sezonu Býka pozitivní, zejména v oblasti vztahů. Navážete nová přátelství, prohloubíte stará nebo obnovíte ta, která dlouho mlčela. Můžete také očekávat více flirtování, které ale nebude mít delšího trvání. Budete uvolněnější a nebudete nikam spěchat. Sezóna Býka vás bude učit důležitosti odhodlání a stability ve vašem životě. Poznámka pro vás. Nezapomeňte zkontrolovat doručenou poštu, a to i ve vaší domovní schránce!

Štír (24. 10. − 22. 11.) V období Býka se Štíři budou soustředit na to, jak se kreativně projevit. Ne všechny způsoby, které chcete použít, jsou správné. Nebuďte netrpěliví a dovolte si dělat věci i jiným, odlišným způsobem. Možná vás to překvapí. Jste-li nezadaní, je nejvhodnější doba na to začít něco nového a vzrušujícího. Pokud ale zadaní jste, pak vás čeká období, kdy byste měli trávit s lidmi, které máte nejraději, co nejvíc času.

Střelec (23. 11. − 21. 12.) Čeká vás rušný měsíc, Střelci. Vaše každodenní povinnosti se hromadily a je načase, abyste si uspořádali život. Upřímně řečeno, nic jiného vám taky nezbývá. Pokud se cítíte mizerně, zkuste se dostat do nějaké rutiny. Rutina vám pomůže. Chodíte pozdě? Investuje do kalendáře nebo plánovače. Pokud jste pořád unavení, stanovte si pevnou hodinu, kdy půjdete spát, a držte se toho. Ale to jsou věci, s nimiž není těžké se vypořádat, a vy to určitě zvládnete a vyřešíte.

Kozoroh (22. 12. − 20. 1.) Kozorozi, vás čeká mimořádně úspěšné a krásné období. Romantika, sex a zábava bude ve vašem kalendáři po celé býčí období. Ať už jste nezadaní, šťastně zadaní, nebo nevíte, jak se váš vztah dál vyvine, čeká vás spousta romantiky a sexu. Užijte si to.

Vodnář (21. 1. − 20. 2.) Býk je stabilní znamení a trochu pomalejší. Tento měsíc tedy berte život pomaleji. Prospěje vám to. Veškerý čas se pokuste trávit doma (ano, dokonce více než obvykle), povídejte si především s členy rodiny. Práci nechte aspoň na čas na druhém místě. Toto období byste se měli propojit se svou minulostí a kořeny. Je to zapotřebí, abyste mohli jít v květnu v sezóně Blíženců zase dál a mnohem odvážněji.