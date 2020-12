Jak ovlivní období Kozoroha ostatní znamení? Toto vás čeká v lednu!

Od 22. prosince až do 20. ledna budeme pod nadvládou Kozoroha. Pro tohle znamení je typická cílevědomost a ambicióznost. Kozorozi touží po uznání a úspěch je pro ně nesmírně důležitý. Co tyto povahové vlastnosti znamenají pro další znamení zvěrokruhu? Co můžete očekávat, na co se připravit a na co si dát pozor?

Beran (21. 3. – 20. 4.) Berani budou v tomto období ještě víc pracovat, však i oni jsou pracanti a dříči, podobně jako Kozorozi. Budou ale toho dělat víc, než se od nich očekává. Pokud si však myslíte, že si toho nikdo nevšímá, jste na omylu. Vaše pracovitost se dočká výsledků a vy postoupíte v kariérním žebříčku nahoru. Vše se vám vyplatí. Berte to ale s pokorou a bez arogance přijměte poděkování, které si zasloužíte.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Býci už jsou nějakou dobu v plné síle a v období Kozoroha budou připraveni doslova létat. Býci, vás čeká něco velkého, takže se připravte doslova na erupce energie. Všichni budou věnovat pozornost vám a vy se díky tomu budete cítit skutečně skvěle. Díky energii, kterou vám dává znamení Kozoroha, bude výkonnější a efektivnější.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Blíženci se občas obtížně vyrovnávají s komplikovanými intimními vztahy, zvláště když jsou nevyvážené. V tomto období je čas zaměřit se právě na intimní partnerství a na to, jak dáváte a jak přijímáte. Opravdu je vše v harmonii? Snažte se vylepšit vztah a buďte otevření kritice a i snaze partnera o změnu vašeho vztahu. Je doba na seriózní rozhovory, díky nimž uvidíte skutečně pozitivní výsledky.

Rak (22. 6. – 22. 7.) Raci, vy v období Kozoroha musíte nastolit rovnováhu mezi rodinným životem a profesním. Pokud totiž dochází k nerovnováze v některém z vašich vztahů, bude to mít pro vás negativní dopad. Jakmile se vám podaří vše zharmonizovat, budete se cítit dobře a dojde k pozitivním změnám ve všech vašich oblastech života. Vaše péče způsobí, že veškeré vztahy budou zdravější a mnohem funkčnější.

Lev (23. 7. – 22. 8.) Lvi by měli v tomto období i nadále věnovat svou energii do projektů, které je inspirují a přinášejí jim uspokojení. Jedině tak odvedou skutečně skvělou práci. Je totiž pravděpodobné, že brzy tuhle energii ztratí, takže je důležité ji využít, dokud to jde. Odvádíte dobrou práci, tak se do toho vrhněte a do nového roku vkročte s pocitem, že jste udělali vše, co jste měli.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Panny, čeká vás romantická sezóna, takže se připravte otevřít své srdce. Panny nemají rády, když jsou věci či vztahy až moc intenzivní. V takovém případě si raději vytvoří pomyslnou zeď mezi sebou a tím druhým – jako obranný štít. Teď ale není čas na vytváření zdí mezi vámi a potenciálním partnerem. Naopak se snažte být zcela otevřené a věřte, že vás čeká skutečné propojení.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Do svého domova a svého osobního života jste už, Váhy, vložily spoustu práce. O každého jste se dobře postaraly. Nyní je ale čas postarat se taky samy o sebe. V sezóně Kozoroha si musíte odpočinout a pečovat o sebe skutečně laskavě. Nepokračujte v tom, že budete neustále dávat energii druhým, i vy máte svoje limity. Všichni jsou v pořádku, teď se soustřeďte na sebe a svoje potřeby.

Štír (24. 10. – 22. 11.) Pro Štíry bude sezóna Kozoroha velmi silná a nabitá emocemi. Najednou dokážou přesně formulovat to, co chtějí, a získají to, co potřebují. Vše bude velmi intenzivní. Dokáží se s partnery i v práci domluvit na věcech, kvůli kterým se roky dohadovali nebo zažívali frustraci. Štíři by také měli převzít větší odpovědnost v rámci rodiny či skupiny přátel.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Střelci budou mít velkou příležitost zlepšit si svou finanční situaci. V poslední době se vám dařilo, váš příjem se zvýšil. Nespokojte se ale s troškou, jděte po zlatě. Nenechte se odbýt a najděte v sobě sílu a sebevědomí postavit se za to, co umíte a co jste dokázali, a požádejte o to, co si zasloužíte.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Všechno nejlepší k narozeninám, Kozorozi. Jste na vrcholu a svět může být váš. Máte kontrolu nad svým osudem a v tomto období budete nejmocnější a taky nejrespektovanější všemi kolem. Očekávejte, že v tomto období vás budou všichni jen chválit, což si ale plným právem zasloužíte. Lidé, kteří se nacházejí ve vašem životě a kteří vás milují, budou v úžasu, jak jste skvělí.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Většina znamení míří v období Kozoroha za svými sny, ale Vodnáři by měli odpočívat a dobíjet si baterky. Je to vhodná doba na to, aby přemýšleli o budoucnosti a dávali si dlouhodobé plány. Ačkoli to pro ně nemusí být zcela přirozené, energie Kozoroha jim v tom pomůže, aby si uspořádali svoje myšlenky a taky kalendář. To vše přinese Vodnářům klid na duši.