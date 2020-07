Jak ovlivní období Lva ostatní znamení zvěrokruhu? Tohle vás čeká v srpnu!

Až do dvaadvacátého srpna budeme žít pod nadvládou Lva. Je to ohnivé znamení, které je rádo středem pozornosti a miluje společnost, takže i vy budete mít větší šanci vyniknout i tam, kde byste jindy stáli v pozadí. Jak ještě vláda Lva ovlivní ostatní znamení, co je čeká a na co bychom si měli dát pozor?