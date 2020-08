Jak ovlivní období Panny ostatní znamení zvěrokruhu? To vás čeká v září!

Konec léta znamená nejen ubývající sluníčko a krátící se dny, ale taky nastupující znamení Panny. Jak tohle znamení ovlivní to vaše vlastní, v němž jste se narodili? Bude se vám dařit, nebo spíše naopak? Jaké výzvy či překážky vás čekají? Nezapomeňte, že Panna je pečlivá, organizovaná a moudrá, takže by vás to mohlo inspirovat.

Beran (21. března − 19. dubna) Berani budou v tomto období mnohem intenzivněji vnímat všechno to, co uvidí a uslyší. Vliv Panny vám poskytne lepší vhled do problémů a budete moct správně vyřešit, cokoli vám přijde do cesty. To vám velmi usnadní život. Kromě toho budete v tomto měsíci více tolerantní a také trpěliví, což jsou věci, s kterými míváte někdy problém.

Býk (20. dubna − 20. května) Býci, vy budete v období Panny velmi sebevědomí, a to někdy až tak moc, že můžete působit arogantně. Dejte si na to pozor. Někteří lidé by to nemuseli pochopit a domnívali by se, že jste zbytečně nafoukaní a že na sebe chcete strhnout veškerou pozornost. Vliv Panny vám také pomůže distancovat se od konfliktů v partnerských vztazích, takže v lásce se vám bude dařit.

Blíženci (21. května − 20. června) Blíženci se v období Panny nebudou cítit nejlépe a neustále budou pociťovat pochybnosti o sobě samých. Hodně věcí vám proklouzne mezi prsty, projekty, které vyžadovaly vaši pozornost, vám mohou utéct nebo se vám nepodaří je realizovat. Jste ale lidé zvídavé povahy, vždy se chcete dostat k jádru věci, bohužel ale často spoustu věcí začnete, ale nedokončíte. Panna vás však donutí přemýšlet a znova začít budovat – a to jak v hmotném, tak emocionálním vnitřním světě.

Rak (21. června – 22. července) Raci, pro vás bude období Panny velmi příznivé, bude vás čekat pohoda a vše, do čeho se pustíte, bude skvěle fungovat. Zejména se to týká domova a rodiny, takže si vychutnáte to, co je vám blízké a známé. Panna vám umožní plánovat a taky vám dodá silnou motivaci. Budete více soustředění a taky vás bude více vidět. Není špatné, když si vytvoříte seznam všeho, co byste rádi vyzkoušeli, v období Panny se vám toho naskytne opravdu hodně.

Lev (23. července – 22. srpna) Lvi budou v těchto dnech spíše spokojení, protože období Panny následuje po jejich období Lva. Budete tedy cítit poněkud nostalgii nad koncem léta, ale vy to přežijete. Postupně si zvyknete na změny a dokážete s nimi pracovat. Panna vám pomůže, především v tom, abyste se snáze přizpůsobili. Měli byste se také snažit být více v souladu s přírodou, půjde vám pak všechno snadněji.

Panna (23. srpna – 22. září) Panny, je to vaše sezóna! Všechny slavíte v tomto období narozeniny, a i když předstíráte, že to pro vás nic neznamená, pořádně si to užíváte. Každopádně je to doba, kdy můžete pociťovat naplno vibrace moci a síly. Babí léto je předchůdcem podzimu, takže se připravujte na to, co přijde. Více se věnujte rodině, v práci zkuste vymyslet něco nového a naplno využijte svou sílu. Tento měsíc pro vás bude doslova zářivý, a to ve všech oblastech.

Váhy (23. září – 22. října) Váhy, vy jste velmi všestranné. Je to díky vaší vyrovnanosti a harmonii. Jste hrdé na to, že to dokážete a že můžete jít příkladem ostatním. Pozor, sezóna Panny by ale mohla narušit tuto vaši rovnováhu přehnaným analyzováním a přemýšlením. Obvykle sice víte, kdy přestat s myšlenkami, které se vám honí v hlavě, ale v tomto období by se vám nemuselo dařit. Panna bude vaši mysl neustále zaměstnávat, což se může projevit nočními můrami.

Štír (23. října – 21. listopadu) Období Panny bude Štírům vyhovovat. Vaše přirozená intuice bude ještě více zesílená „laserovým" zaměřením Panny. Jakmile se rok chýlí ke konci, cítíte se magicky, mocně a velmi empaticky. Svět má pro vás velkou váhu a budete chtít neustále někomu pomáhat. Budete chtít být někým, kdo chce změnit svět k lepšímu. A když ne svět, aspoň váš vztah nebo pracovní atmosféru. Panna tu bude pro vás, aby vám pomohla realizovat vaše sny.

Střelec (22. listopadu – 21. prosince) Střelci, vy někdy potřebujete nakopnout, abyste našli motivaci. A Panna vám tohle všechno tento měsíc umožní. Nebudete mít problém dokončit žádné pracovní úkoly, dokonce vás napadnou další projekty či nápady. Poslední dobou jste byli trochu líní a chyběla vám iniciativa. Panna vám pomůže v tom, abyste jednali dynamičtěji a abyste se znova „nastartovali".

Kozoroh (22. prosince – 19. ledna) Trpělivost není vždy silná stránka Kozorohů, ale v období Panny vám to půjde přece jen o trochu lépe. Nebo nebudete muset dlouho čekat, protože Panna vám nabídne rychlejší řešení. Vliv Panny vám přinese to, co jste chtěli v posledních několika týdnech, jen jste nevěděli, jak na to. Může se to týkat změn v domácnosti, ujasnění si pracovních priorit či vyřešení osobních vztahů. Vibrace, které na vás budou mít vliv, se vám líbí, protože všechny kousky do sebe pěkně zapadnou a všechno bude skvěle fungovat.

Vodnář (20. ledna – 18. února) Vodnáři, pokud jste kreativní lidé, sezóna Panny zesílí vaši touhu a schopnost vytvořit něco zvláštního a neobyčejného. Píšete knihy nebo se na to chystáte? Je to pravý čas na vaše poznámky a zapisování niterních myšlenek. Vaše psychické schopnosti budou ostřejší, vy budete bystřejší – to díky dokonale vyladěnému perfekcionismu Panny. Tohto období bude skvělé pro stanovení osobních cílů a taky pro realizaci vašich snů.