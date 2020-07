Jak ovlivní období Raka ostatní znamení zvěrokruhu? Co vás čeká v červenci?

Až do 22. července budeme žít pod vlivem Raka. Co to pro jednotlivá znamení bude znamenat? Rak je vodní znamení spojené s Měsícem a ti, kteří se v tomto znamení narodili, jsou známí svou citlivostí a silnou intuicí. Proto se v tomto období i vy řiďte především intuicí.

Během tohoto měsíce se můžete cítit trochu citlivější než obvykle, možná budete i více náladoví a někteří dokonce nepříjemní a doslova „na zabití". Záleží samozřejmě na tom, kdy jste se narodili. Jak ovlivní právě vás znamení Raka? Beran (21. března - 19. dubna) Berani jsou od přírody náladoví a ctižádostiví, takže je pravděpodobné, že vliv Raka pocítíte mimořádně silně. Celý červenec se budete pohybovat na vlně náladovosti a přecitlivělosti. Očekávat můžete také hádky se svým partnerem, protože většina nepříjemností, které tenhle měsíc zažijete, se bude točit kolem vaší domácnosti. Dejte si na to pozor.

Býk (20. dubna - 20. května) Znamení Raka vám přinese v červenci něco, co není zrovna příjemné – probudí ve vás pomstychtivou stránku vaší osobnosti. Býkům nedělá problém ignorovat maličkosti nebo prkotiny, které je trápí, ale během období Raka neodpustí nikomu nic. Možná se ocitnete tváří v tvář někomu, komu jste už dlouho chtěli něco vrátit a „ne" nebude slovem, které použijete.

Blíženci (21. května - 20. června) Jako duální znamení býváte často zmítaní myšlenkou loajality a myšlenkou vzpoury. Vliv Raka vás ale může tentokrát nasměrovat spíše k loajalitě a oddanosti. Tento měsíc vám poskytne nový pohled na to, jak byste měli věci řešit. Opustíte svou komfortní zónu a uděláte konečně to, co jste si mysleli, že nikdy neuděláte: Pomůžete jiné osobě.

Rak (21. června - 22. července) Raci, je to váš měsíc a vy se přece znáte perfektně. Budete ve svém živlu a znamená to, že můžete očekávat, že budete více emocionální než jindy. A budete se taky snažit udělat něco pro svou rodinu a domácnost. Možná máte v plánu nějaký projekt, třeba vymalování bytu, oživit staré věci nebo vymyslíte nové aktivity pro své blízké.

Lev (23. července - 22. srpna) Lvi jsou jedno z nejmilejších znamení zvěrokruhu a vliv Raka vás posune na další úroveň. Zažijete divoké projevy loajality a oddanosti těm, které máte rádi, a budete cítit větší potřebu ochraňovat všechny kolem sebe. Raci jsou super ochranitelé a jejich vliv na Lvy bude mnohonásobně větší.

Panna (23. srpna - 22. září) Panny moc dobře vědí, jaké to je chtít mít všechno perfektní. Během měsíce, kdy vládne znamení Raka, se budete cítit ještě frustrovanější než dřív. Nebudete mít trpělivost, a když nebudete mít dobrou náladu, budete mít tendenci přimět všechny ostatní kolem vás, aby se cítili podobně. Rak vám přinese hypercitlivost, tak raději nikam moc nechoďte.

Váhy (23. září - 22. října) I když by nebylo hezké říkat, že Váhy občas lžou, je to pravda. Ovšem vliv Raka bude mít na Váhy pozitivní vliv v tom, že budete mít potřebu čestně komunikovat. Vy se tento měsíc „očistíte" od vykládání malých bílých lží a budete chtít říkat pravdu. A díky vlivu Raka vás to osvobodí a budete se také cítit mnohem líp.

Štír (23. října - 21. listopadu) Štíři jsou podobně jako Rak velmi intuitivní znamení a během tohoto měsíce zjistíte, že vaše intuice je naprosto nekonečná a úžasná. Spoustu toho díky ní zjistíte a nebudete potřebovat ani slova. Věřte svému střevu. Bude to skvělý měsíc, kdy se můžete skutečně správně rozhodnout, třeba podepsat smlouvy a plánovat další rozvoj.

Střelec (22. listopadu - 21. prosince) Vliv Raka bude na Střelce dobrý. Dokončíte své úkoly a projekty, které jste začali, a budete mít otevřenou mysl pro další inspirativní kroky. Je tu pro vás nový odvážný svět, do kterého se můžete bez obav zapojit. Červenec vám bude nakloněný pozitivně, tak to využijete. Vliv Raka vám pomůže v soustředění na to, co dál.

Kozoroh (22. prosince - 19. ledna) Každý vás bude tento měsíc milovat, a to proto, že vliv Raka vás nasměruje pozitivním směrem. Jelikož jste obvykle orientovaní na práci, Rak svou citlivostí ve vás probudí sklony o někoho a něco pečovat. Možná tento měsíc něco opravíte, co vyžadovalo práci, nebo napravíte škody ve vztazích. Díky tomu zjistíte, že jsou všichni kolem vás mnohem vnímavější.

Vodnář (20. ledna - 18. února) Tento měsíc budete dělat spoustu věcí pro jiné lidi a na vlastní náklady! Ano, to ve vás probudí Rak. Jste zvyklí pracovat a odvádět kvalitní práci a taky moc dobře víte, že ne každý vám za to poděkuje. Ale tento měsíc vám to bude jedno. Očekávejte, že v červenci budete hodně pracovat rukama!