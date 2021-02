Jak ovlivní období Ryb ostatní znamení zvěrokruhu? Co vás čeká v březnu?

Ryby jsou laskavé, ohleduplné a pečující. Moc dobře vědí, že být soucitný je neocenitelná investice do našich životů i budoucnosti. Pokud jde o empatii, Ryby neznají hranice. Tohle vodní znamení je plné pochopení pro druhé. Dokáže poznat utrápenou duši na kilometry daleko a vždy pomůže těm, kdo to potřebují. Jaký vliv bude mít sezóna Ryb na ostatní znamení zvěrokruhu?

Beran (21. 3. − 20. 4.) Berani, vy musíte v tomto období dešifrovat, kdo je vaším skutečným přítelem a kdo se za něj jen vydává. To pro vás může být poměrně těžké rozhodování, ale každý takový řez je možná náročný, ale pro vás nezbytný. Pustit ty, na kterých vám záleží, ale kteří vás nikam neposouvají, je těžké. Možná ale nepůjde o definitivní konec. Třeba jen na čas stisknete tlačítko pauzy, abyste se neobklopovali lidmi, kteří vám ubírají energii a nesmýšlejí stejně pozitivně jako vy. Právě teď máte šanci rozhodnout, kdo stojí za váš čas, energii a laskavost.

Býk (21. 4. − 21. 5.) Tvrdě jste pracovali na sobě samých a na tom, jak působíte navenek. Existuje ale určitá nepředvídatelná část ve vás, která se k tomu obrázku moc nehodí. V období Ryb si to uvědomíte velmi silně, ale nemusí to být konec světa. Ve skutečnosti by právě to, co o sobě odhalíte, mohlo umožnit ostatním lidem, aby se k vám chovali jinak než předtím. Nebojte se být člověkem s chybami.

Blíženci (22. 5. − 21. 6.) Vaše životní jistoty budou v období Ryb otřeseny. Mohou nastat situace, kdy budete zpochybňovat svůj pohled na svět i normy společnosti. Zvláště tehdy, pokud v sobě máte emoce a myšlenky, které neustále potlačujete. Pokud nedokážete sladit to, co je ve vás, s tím, co je venku, může být vaše víra podkopána.

Rak (22. 6. − 22. 7.) Být empatický a citlivý je krásná věc, ale někdy to může přinášet bolest, pokud dáváte ze sebe příliš mnoho někomu či něčemu, co nestojí za váš čas. V tomto období se budete cítit rozpolcení mezi svými pocity a fakty. Ve skutečnosti můžete získat pocit, že to tak bude napořád. V období Ryb budete mít příležitost poznat každého na hlubší úrovni. Může se také objevit nečekaně někdo z vaší minulosti, kdo pro vás hodně znamenal.

Lev (23. 7. − 22. 8.) Vy budete muset v tomto období učinit zásadní rozhodnutí ohledně přátelství a partnerství. Máte-li pocit závislosti, musíte to přehodnotit. Máte pocit, že vám někdo diktuje, jak máte žít nebo jakou cestou se máte vydat? Odmítněte to, protože to je pro vás cesta do pekla. Své potřeby musíte postavit na první místo, přestože chcete věnovat svou energii a čas ostatním. Navíc můžete v období Ryb očekávat vzrušující zprávy, které se budou týkat vaší profese. A ještě jedna rada, nenechte se teď rozptylovat romantikou.

Panna (23. 8. − 22. 9.) Nikdo neví lépe než vy, že spěch je k ničemu. Jako vždy je váš diář plný schůzek a úkolů. Váš vnitřní závazek k rutině a odpovědnosti vás může přemoct, takže je načase začít porušovat pravidla a postavit některé pozemské aktivity na vedlejší kolej. Odpočiňte si, relaxujte v napuštěné vaně se zapálenými svíčkami, poslouchejte hudbu. Potřebujete otevřenou mysl, ale to neznamená, že se musíte zahltit úkoly, které jsou předen naplánované. Přemýšlejte o tom, jak můžete do svého života zakomponovat spontánnost. Život není jen soubor pravidel, která je třeba dodržovat.

Váhy (23. 9. − 23. 10.) Sezóna Ryb bude pro vás přínosná. Ale jen tehdy, pokud přijmete v některých oblastech drastická opatření, díky nimž získáte sami sebe. Dávejte pozor, abyste nedělali impulzivní rozhodnutí nebo zbytečně nespěchali, aniž byste o všem dopředu pořádně přemýšleli. V tomto období budou vaše vize velmi realistické a můžete dokonce přijít k velkým penězům. Pokud jste nějaký projekt odkládali, tento měsíc je správný čas na rozlet. Pomalu, ale jistě se začnou dít věci.

Štír (24. 10. − 22. 11.) V období Ryb by u nás mohlo dojít ke konfliktu. Zejména v určitých tématech se můžete cítit zranitelní nebo citliví, takže pokud je třeba se těmito tématy zabývat, vytvořte si bezpečné prostředí. Můžete mít také sklon k agresivnímu řádění, takže se snažte držet svoje emoce pod kontrolou. Vyjádřením svých emocí byste mohli někomu ublížit. Snažte se důvěřovat svým instinktům a pocitům, nebojte se pořádně vyplakat, pokud to tak cítíte. Všichni potřebujeme uvolnit zadržené frustrace.

Střelec (23. 11. − 21. 12.) I když většinou nemáte problém vystoupit ze své komfortní zóny a přijmout nové myšlenky, pevně se teď držte svých vlastních norem. Můžete totiž zejména v práci pociťovat velké napětí a bude pro vás těžké dodržet slovo. Zvláště pokud něco nečekaného naruší vaše současné plány a aktuální rutinu. Pozor si dávejte na komunikaci na pracovišti a přehodnoťte způsob, jakým se můžete vyjadřovat. Nemusíte se hádat s ostatními, abyste získali body k dobru. Pokud víte, že máte pravdu, pokuste se druhé přesvědčit, ale ne za každou cenu.

Kozoroh (22. 12. − 20. 1.) V období Ryb je čas na to, abyste dostali svoje výdaje pod kontrolu. Nepřeháníte to trochu s utrácením? Přemýšlejte o tom, co kupujete a proč. Totéž platí o vaší sebedůvěře, kterou je potřeba posílit. Když se soustředíte na posílení sebeúcty, zlepší se i stav vašeho bankovního účtu. V tomto období se také budete cítit rozpolceni mezi touhou tvrdě pracovat a touhou bavit se. Netrapte se, existuje způsob, jak najít rovnováhu mezi prací a zábavou – nemusíte žít neustále v módu „všechno, nebo nic". Až si to uvědomíte, začnete se odměňovat.

Vodnář (21. 1. − 20. 2.) Vodnáře může v rybí sezóně dohnat minulost. Pokud zjistíte, že opakujete staré chyby a scénáře, měli byste je prolomit a změnit vzorce, které tak dobře znáte. Těžké rozhodnutí, ale nezbytné. Nebuďte na sebe naštvaní, pokud se vám nepodaří osvobodit. Koneckonců je to dlouhodobý proces a nemůžete všechno změnit hned. Pracujte na identifikaci starých vzorců a buďte trpěliví. Teprve pak se z vás stane nový člověk.