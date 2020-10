Jak ovlivní období Štíra ostatní znamení zvěrokruhu? Toto vás čeká v listopadu!

Vzhledem k tomu, že Štír je vodní znamení plné emocí, budete i vy ostatní více ovlivněni svými city a pocity. Možná budete také potřebovat více času sami pro sebe a toužit po smysluplných spojeních. Štír je také známý jako nejvíc sexuální znamení, což znamená, že možná budete hledat podvědomě i vášeň a intimitu. Co tedy čeká jednotlivá znamení v tomto období?

Beran (21. března – 19. dubna) Berani by si v tomto období měli dát pozor na paranoidní myšlení, zvláště v čase úplňku, k němuž dojde 31. října a bude ve znamení Býka. Jde o velmi magický úplněk, takzvaný Blue Moon, který zesiluje naše přirozené vlastnosti. Dávejte si pozor na to, abyste neposilovali ty horší. Pozor si dejte na finance, hlavně na zbytečné utrácení.

Býk (20. dubna – 20. května) Sezóna Štíra ovlivní Býky především v oblastech partnerských a v obchodních vztazích. Budete více podporovat své nejbližší ve všem, s čím se na vás obrátí, a vždy jim dobře poradíte. I vám v tom pomůže Blue Moon, magický úplněk, který ve vás posílí silnější empatii a také vaši kreativitu. Na druhou stranu to může být období, kdy ukončíte nefungující vztahy a navážete nové, perspektivnější.

Blíženci (21. května – 20. června) Sezóna Štíra bude pro Blížence především o intenzivních emocích. Vzhledem k tomu, že Blíženci jsou vzdušné znamení, budou doslova posedlí i sebemenšími drobnostmi, díky nimž se znásobí jejich produktivita. A to ve všech oblastech. Je to také vhodný čas zbavit se špatných návyků a najít to, co vám bude dělat radost. Můžete také zažít fantastický flirt a otevřít se zcela novým zážitkům.

Rak (21. června – 22. července) Štír přinese Rakům období lásky, rodiny, zábavy a kreativity. Budete doslova toužit ponořit se do všeho kolem sebe a budete si chtít vyzkoušet i to, o čem jste dřív nepřemýšleli. Je to doba, kdy budete mít dostatek energie a elánu na cokoli. Zvláště konec října ve vás probudí odvážnější a svůdnější stránku vaší povahy, což se projeví především v sexuálním životě. Naučíte se také více sdílet svoje emoce.

Lev (23. července – 22. srpna) V období Štíra budou Lvi více doma a budou se výrazněji zajímat o výchovu svých dětí. Zaměří se také na to, aby byl jejich domov čistý a organizovaný a aby se z něj stalo šťastné místo. Pozor si dejte na špatnou náladu a náladovost vůbec, v této době byste měli trénovat trpělivost. Ne každý den se musí točit kolem vás, ale to neznamená, že nemůžete zářit.

Panna (23. srpna – 23. září) Znamení Štíra Pannám přinese zaneprázdněnost, zvláště pokud jde o kontakty s přáteli a rodinou. Je to ideální doba, aby si Panny promluvily o všem, co je trápí, a neskrývaly v sobě svoje pocity. Období Štíra může v Pannách probudit nostalgickou náladu, ale také rozzáří jejich sexuální život. Můžou se také dočkat nových seznámení a romantických zážitků.

Váhy (23. září – 22. října) Váhy se budou v příštích několika týdnech soustředit především na peníze a hmotný majetek. Mohou objevit více finančních příležitostí nebo si užívat při nakupování. Jen buďte opatrní, abyste to nepřehnali. Váhy jsou znamení spravedlnosti, což z nich dělá jakési podvědomé vůdce. Nároky na vás budou veliké, zejména koncem října. Dopřejte si také čas sami pro sebe, abyste nepodlehli stresu a nezhroutili se.

Štír (23. října – 21. listopadu) Máte narozeniny, Štíři! V tomto období vás ostatní budou považovat za tajnůstkářské, vášnivé a majetnické. Ale teď je čas zazářit. Je to vaše sezóna. Teď se můžete vyjádřit, jít za svými cíli a soustředit se výhradně jen sami na sebe. Věnujte čas přemýšlení o tom, co opravdu chcete, a využijte svou novou energii, abyste se tam dostali. Je to také skvělý čas na to, abyste posílili svou sebedůvěru a aby se vše stalo skutečností. Pozor si ale dávejte na své negativní vlastnosti, zejména nedůvěřivost. Zapomeňte také na lidi, kteří jsou pro vás špatní. Uleví se vám.

Střelec (22. listopadu – 21. prosince) Čekají vás emocionální týdny, protože Štír ve vás probudí tajemnější stránku povahy. Budete hledat odpovědi hluboko uvnitř sami sebe, a i když to možná bude vysilující, je to nutné. Naučte se otevřít svým emocím a neskrývejte je, bez ohledu na to, jaké jsou. I když jste znamení, které má rádo dobrodružství a cestování, tahle sezóna vás doslova přinutí zůstat na jednom místě – sami u sebe. Musíte se naučit vše zpracovat, abyste zase mohli jasně zářit.

Kozoroh (22. prosince – 19. ledna) V období Štíra budete chtít trávit více času s ostatními, hlavně s přáteli, dokud bude trvat lockdown, tak alespoň na dálku. Samota vám nebude dělat dobře. Navíc vám sezóna Štíra dopřeje možnost spojit se s těmi, kteří jsou kolem vás, a skutečně si ověřit, o jak kvalitní přátelství jde. Jste hrdí na to, že patříte k praktickým lidem, ale v tomhle znamení se ve vás probudí spousta emocí, které pro vás bude těžké zpracovat. Ale musíte jim čelit, jakmile to uděláte, budete se cítit lépe. Čeká vás možná taky nějaké erotické překvapení, tak se mu nebraňte.

Vodnář (20. ledna – 19. února) Vodnáře čeká především měsíc, kdy budou zaměření na kariéru a všechny svoje pracovní projekty. Bude se jim dařit, protože období Štíra jim dodá sílu a energii. Cokoli uděláte nebo řeknete, bude správné. Pozor si jen dávejte na množství vydané energie, abyste to nepřehnali.