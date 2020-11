Jak ovlivní období Střelce ostatní znamení? Toto vás čeká v prosinci!

Střelci jsou ohnivé znamení, kterému vládne planeta Jupiter. Lidé narození v tomto znamení jsou idealisté, dobrodruzi a milovníci svobody. Tu si cení nade vše. Typická je pro ně aktivita, nudu nesnášejí a dělají nejraději jen to, co je baví. Neustále po něčem touží a hledají něco nového. Co přinese období Střelce pro další znamení zvěrokruhu?

Šance najít motivaci Znamení Střelce začíná 23. listopadu a končí 21. prosince, těsně před Vánocemi. Především to je období, které posílí vaši duševní sílu. V této době se možná probudíte a najednou vaší hlavou projede zjištění, ano, mám to, vím, co udělám! A to bude pro mnohé velmi příjemná změna. Ovlivní to především váš pracovní život, protože v poslední době jste se možná potýkali s nedostatkem motivace či dokonce vyhořením. Sezóna Střelce vám pomůže, abyste dosáhli svých cílů a udělali pokrok. Intenzivně pak ovlivní především Vodnáře a Blížence.

Beran (21. 3. – 20. 4.) Berani, v období, kterému vévodí Střelec, rozvíjejte svou mysl a přijímejte nové filozofie. Střelec je nejfilozofičtější ze všech ohnivých znamení, tak tuhle atmosféru přijměte. Přečtěte si nějakou motivační knihu, abyste se někam posunuli, nebo pozvěte nějakou zajímavou osobu, kterou znáte, na rande nebo na kávu, abyste se nejen dobře pobavili, ale taky nasáli nové myšlenky. Dejte si jen pozor na zdraví a neignorujte, co vám říká vaše tělo.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Počasí sice není ideální na dlouhé procházky, ale proč zůstávat v jakési hibernaci? Býci, změna je život a pro vás znamená zejména pobyt na čerstvém vzduchu. Co nejvíc tedy choďte ven, pročistí se vám mozek a dojde k posunu v osobním růstu. Přijměte svobodného ducha Střelce a začněte procházet dveřmi, které se před vámi otevřou. Nikdy nevíte, co za nimi na vás čeká. Chce to jen spoustu odvahy a tu vy Býci máte.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Blíženci jsou vlastně opačné znamení ohnivého Střelce, takže je to tak trochu i vaše sezóna. Budete prožívat především vášeň ve vztazích a ta bude také v popředí vaší mysli. Nemáte-li partnera, možná se nějaký objeví, a pokud to nebude začátek vážného vztahu, bude to aspoň vášnivý flirt. V tomto období byste se měli hlavně mazlit a chatovat celou noc. To je přesně to, co potřebujete. V práci raději mlčte, nevstupujte do konfrontačního jednání a snažte se vyjednávat.

Rak (22. 6. – 22. 7.) Ne všichni teď chodí do zaměstnání, ale pracují z domova, takže můžete trpět sociální izolací. Pokud to jen trošku jde, setkejte se s kolegy někde venku nebo se domluvte na pravidelných Teams on-line schůzkách, kde se uvidíte. To, že budete v kontaktu s kolegy nebo přáteli, vám prospěje nejen profesně, ale i společensky. Vztahy budete v tomto období prožívat intenzivněji než jindy a možná se budete vnitřně užírat obavami o své blízké. Zkuste to řešit tím, že se budete věnovat více sami sobě.

Lev (23. 7. – 22. 8.) Lvi jsou ohnivci stejně jako Střelci, takže je jasné, že tohle období je i o nich. Připravte se na divokou jízdu, tvrdě jste pracovali, a někteří Lvi až moc tvrdě, tak je čas sklízet ovoce z vaší práce. Uvolněte se, odpočívejte, dopřejte si nefalšované zábavy, jak jen to půjde. Ve vztazích se nic zásadního dít nebude, a pokud jde o zdraví, rozhodně si dopřejte odpočinek, abyste nabrali nové síly.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Znáte slovo hygge? Hygge je prostě trend, který přináší štěstí. Pro Panny bude v sezóně Střelce tohle slovo velmi důležité. Předělejte svůj domov podle svých představ, nebojte se experimentovat. Nic moc neřešte, žijte v souladu s tím, co vám říká vaše tělo, mějte se rádi a poslouchejte svoji intuici. V práci dodělejte to, co jste začali, ale nic nového teď nezačínejte. Svým partnerům se více věnujte a zbavte se touhy být dokonalí.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Znamení Střelce aktivuje ve Vahách jejich vysoce sociální tendence, ale zase to nepřehánějte. Budete velmi žádaní, mnozí od vás budou potřebovat pomoc či radu. Udělejte to, ale s mírou, musíte také odpočívat. Upřednostňujte péči o sebe sama před vším ostatním. Myslete na svoje zdraví, posilujte imunitu. Ve vztazích se zaměřte více na disciplínu a řád, a pokud je zapotřebí, udělejte tlustou čáru a dívejte se dopředu. Je taky možné, že vás překvapí věci mezi nebem a zemí, což se vám ale může líbit a ve finále vám i pomoct.

Štír (24. 10. – 22. 11.) Štíři budou muset v tomto období podniknout jakousi inventuru svých záležitostí. Uspořádejte si svoje finance, požádejte o radu někoho, kdo tomu rozumí, investujte. Je zapotřebí, abyste do nového roku vstoupili nohama pevně na zemi. V práci vám to půjde skvěle a budete mít dost nápadů. Kreativní budete i ve vztazích, může dojít i k zásadním změnám ve fungování vztahu.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Střelci, máte narozeniny! Vaší vládnoucí planetou je Jupiter, planeta optimismu, růstu a nadšení. Očekávejte, že po celou vaši sezónu vám přinese štěstí, které bude stát na vaší straně. Riskujte a vyhrajete. Běžte do všeho naplno a sledujte, jak se plní vaše sny a přání. Je to váš čas, abyste zářili a svítili. Nemusíte se bát ničeho, hvězdy jsou na vaší straně. Příležitosti, které vám přijdou, se snažte využít, vyplatí se to. Pozor si dejte jen ve vztazích, mohlo by to skřípat.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Kozorozi by v období Střelce neměli tlačit na pilu, zejména ve své kariéře. Jsou to lidé, kteří pracují až moc tvrdě, tak si tento měsíc odpočiňte a relaxujte. Když pracujete tvrdě, musíte také tvrdě relaxovat, tak si to naplánujte. Upřednostněte péči o sebe sama, věnujte se více svému zdraví, zrekapitulujte to, co jste dosud v práci i ve vztazích od začátku roku zvládli. Pokud můžete, více se hýbejte, prospěje vám to.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Zpět k lidem, Vodnáři. Aktualizujte si svůj účet na LinkedIn a rozhoďte sítě kolem. Období Střelce pro vás bude ve znamení aktivity, tak se pokuste najít práci, která vás bude opravdu bavit. Použijte smysl pro dobrodružství, který je typickou známkou Střelců, hledejte nové kariérní možnosti, investujte do nových nápadů. Přihlaste se do nějakého kurzu či seminářů, dík tomu získáte více informací, které se vám budou hodit. Zelenou budete mít i ve vztazích.