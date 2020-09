Jak ovlivní období Vah ostatní znamení zvěrokruhu? Tohle vás čeká v říjnu!

Váhy milují krásu, klid a harmonii. Ovšem taky vyžadují spravedlnost, takže ve svém období nás Váhy povedou k tomu, abychom se zamysleli nad svým životem, nad svými činy a zvážili, co je správné a co nikoliv. Měli bychom mnohem víc směřovat k hledání vnitřní pravdy a naplnit svět krásou a harmonií.

V letošním roce nastal astronomický podzim 22. září odpoledne a v tomto okamžiku Slunce vstoupilo do znamení Vah. Na čtyřiadvacet hodin k nám všem přišla rovnováha, mnozí z nás intenzivně zažívali mír a klid. To vše je typické pro období Vah. Toto znamení je extrémně citlivé na sebemenší nerovnost či křivdu. Váhy neúnavně usilují o napravování všeho špatného. Věří ve spravedlivé zacházení pro všechny, což jim dává schopnost být otevřené všemu a všem. Jak tedy znamení Vah ovlivní ostatní znamení zvěrokruhu? Co můžeme čekat v říjnu? Váhy nemají rády překvapení, nesnáší hádky. Jaké je toto znamení? Váhy nemají rády změnu, milují luxus a pohodlí, což pro ně platí doma…

Beran (21. 3. – 20. 4.) V tomto období byste měli být k sobě co nejvíc upřímní, a to ve všech oblastech života – v osobním i profesionálním. Čím více upřímní budete, tím lépe pro vás. Snažte se nalézt pravdu o tom, na čem záleží ve vašich vztazích, a pak si sami sobě řekněte čestně a srozumitelně, co opravdu potřebujete.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Uspořádejte si pracovní život tak, aby se vám podařilo splnit nejdůležitější projekty, na kterých pracujete. Pokud se vám zdá, že máte ve věcech trošku nepořádek, vezměte sezónu Vah jako šanci na podzimní úklid. Implementujte do své každodenní rutiny více struktury a řádu. Pokud je o dosažení rovnováhy ve vašem každodenním životě, je zapotřebí zapojit více sebekázně a plánování.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Vaše vládnoucí planeta Merkur se bude v sezóně Vah cítit svobodně a koketně. Možná ucítíte nějaké nové energetické posuny, které se projeví zejména v oblasti lásky. Čeká vás období změn a možná i najdete nového partnera. V práci si nastavte správné limity, pak bude vaše kreativita nedostižná. Čím důkladnější plán, tím efektivněji můžete nasměrovat své úsilí a vytvoříte doslova mistrovská díla.

Rak (22. 6. – 22. 7.) Váš domácí život vás teď potřebuje. Je čas se uzemnit a zaměřit se na povinnosti, které máte ve své rodině. Hlavně se zaměřte na budování prostoru pro sebe, v němž se budete cítit příjemně, bezpečně – to by mělo být na prvním místě. Někteří z vás se začnou cítit velmi společensky, takže pokud se chcete víc pobavit, hurá do toho a uspořádejte nějakou party nebo pozvěte na návštěvu ty, které už jste dlouho neviděli.

Lev (23. 7. – 22. 8.) Komunikační problémy, které možná nyní máte, jsou zásadní, dokud je nevyřešíte, nemůžete začít pořádně pracovat. Někdy jsou tvrdší rozhovory zapotřebí, abyste se pohnuli. Lvi jsou dobří diplomaté, proto by to pro vás neměl být problém. Zdokonalte tuhle dovednost a vyhrajete mnoho bitev. V tomto období taky můžete mít větší sklon využívat své síly k pomoci druhým. Přijměte tenhle vnitřní hlas, který vás nutí to dělat. Pokud vidíte, že se někomu děje nějaká nespravedlnost, máte jedinečnou šanci to změnit právě teď!

Panna (23. 8. – 22. 9.) Váš bankovní zůstatek vám říká, že byste měli něco přehodnotit. Ať už si ze svého sebezpytování vezmete k srdci jakoukoli lekci, vězte, že výsledek vás ve finále potěší. Poslechněte taky jednou svoje vnitřní pocity a řiďte se jimi. Jinak pro vás bude tohle období velmi intenzivní, ale vy jako pečlivá osobnost nespadnete na okraj jen proto, že slunce změnilo polohu. Nejdůležitější je pro vás finanční předvídavost.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Tohle je vaše sezóna, takže budete zářit a všechny oči budou upřené na vás. Můžete zdvojnásobit svůj závazek vůči sobě a můžete si dát mnohem víc úkolů a výzev. Užijte si atmosféru tohoto období, které vám tento měsíc nabízí. Budete se cítit okouzlení a všechno teplo, štěstí a pozitivní pozornost, která přichází s tím, že slunce stojí ve vašem znamení, vás budou inspirovat k tomu, abyste byli sami sebou a přinášeli radost lidem kolem vás.

Štír (24. 10. – 22. 11.) Váš pracovní život byl hodně divoký a bláznivý a v sezóně Vah to nebude jinak. Budete si ale muset taky odpočinout, protože jinak to pro vás začne být neúnosné. Odpočívejte, abyste zabránili zhroucení a vyčerpání. Nebojte se zrušit nějaký večírek nebo klidně i dva, vaše pozornost by měla být zaměřená na to, na čem záleží nejvíc – tedy abyste zvládali jít životem v přiměřeném tempu.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Máte vždy plno sociálních závazků, jsou pro vás důležité, dávají vám pocit smysluplného života. Možná po vás někdo bude chtít něco dalšího? Buďte na to připravení a nenechte se zaskočit. V období Vah budete mimořádně společensky aktivní a vaše vzdušná energie oslní všechny kolem vás. Vaši přátelé budou pro vás na druhou stranu zdrojem inspirace, proto se jimi obklopte.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Kariérní příležitosti, které tento měsíc přijdou, na vás budou vyvíjet tlak, abyste odvedli za každou cenu bezvadnou práci. Vy jste ale více než schopní se této výzvě postavit. Udělejte to, ale zároveň k sobě buďte laskaví. Nadlidské výkony by vás mohly zbavit energie. Na druhou stranu v období Vah máte šanci vložit do nudné pracovní aktivity čerstvé a zábavné vibrace. Nechte se stimulovat vzrušujícími energiemi.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Znamení Vah vám dodá velkou sílu, díky níž se dostanete do kontaktu se svým vyšším a duchovnějším já. Najděte další pohon ve formě fyzických sil, které propojí vaši mysl, tělo a ducha. Věnujte se činnostem s vyšším smyslem, jako jsou jóga či meditace. Otevřou se vám kanály růstu a komunikace.