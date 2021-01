Jak ovlivní období Vodnáře ostatní znamení? Toto vás čeká v únoru!

Lidé narození ve vzdušném znamení Vodnáře se nedají přehlédnout, obvykle jsou velmi originální. Většinou jdou proti proudu a jejich idealistické názory druzí často nechápou. Sezóna Vodnářů začíná 20. ledna a potrvá do 19. února. Co čeká je a ostatní znamení zvěrokruhu?

Letošní období Vodnářů bude o odpočinku, ale také o cestě za svým cílem. Vesmír všem přichystá potřebnou duševní úlevu, i když to tak zatím nevypadá. Během této doby budete mít pocit, že jste se znova nadechli čerstvého vzduchu, minimalizuje se negativita a soustředíte se na dobré věci. Jak říká astroložka Donna Page, v této sezóně půjde především o to, abyste ve svém životě změnili to, co je nutné změnit, a bylo tak více místa pro věci, které budou fungovat. To samozřejmě ovlivní spoustu dalších oblastí. V kariéře budete toužit po větší odpovědnosti, nebude se vám líbit, když by vám někdo dýchal na krk. V soukromí pak budete toužit po silnějším spojení s partnerem. Období Vodnáře každopádně nabídne čas k resetování vašeho života.

Beran (21. 3. – 20. 4.) Berani se v období Vodnáře důkladně zaměří na svou kariérní cestu. Zamyslete se, jste tam, kde jste si mysleli, že budete, nebo jste trochu pozadu? Začněte víc přemýšlet o tom, co děláte, ale neskočte do něčeho jen proto, abyste začali něco nového. Musíte vědět, že je to pro vás to pravé. Kromě toho se teď musíte zaměřit víc na sebe dovolit si být odvážnější. Domníváte se, že máte nárok na přidání platu? Řekněte si o to. Nejde to? Zvažte odchod jinam. Ať tak či onak, buďte především trpěliví.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Býkům vládne Venuše, která ve vás v tomto vodnářském období bude probouzet harmonickou energii. Díky tomu pro vás bude tato doba velmi příznivá a snadno dokážete všechno, co si budete přát. Nejpříznivější období pro vás bude koncem ledna, především v profesním životě. Zkuste zariskovat, ale nezapomeňte investovat do přemýšlení. Ideální čas na to, abyste udělali rozruch ve své kariéře. Pozor ale na to, ne vše musí fungovat podle očekávání.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Blíženci se v tomto období budou chtít předvést v celé své kráse. Ať už v práci, nebo doma. Stanete se odborníkem ve všem, do čeho se pustíte. Budete rozdávat užitečné rady přátelům jako bonbony a budete se cítit úžasně. Kromě toho se vám po 24. lednu nabídnou nové příležitosti, které budou nečekané a překvapivé. Nová cesta, nové perspektivy – zejména v oblasti kariéry. Nebojte se přemýšlet o tom, co děláte a jak to děláte. Možná je načase dělat to jinak.

Rak (22. 6. – 22. 7.) Raci, vy se v tomto období budete muset zamyslet nad tím, jak budujete přátelství s ostatními lidmi. Jak spolupracujete či naopak nespolupracujete. Zda maximálně využíváte všechny svoje možnosti, nebo promarňujete příležitosti. Domluvte se s přáteli a kolegy, jak postupovat v práci, a navrhněte třeba netradiční způsoby. Myslete jinak, vystupte ze své komfortní zóny a získáte víc, než jste čekali.

Lev (23. 7. – 22. 8.) Lvi, vy se dostanete zejména v době úplňku (28. 1.) do nejlepší formy. Je to ideální okamžik, abyste si připomněli, že záleží jen na vás samotných, abyste využili prostor, který máte k dispozici, a abyste si jej také nárokovali. Budete tvůrčí a plní energie, což povzbudí i ostatní, aby dělali totéž, jen svým vlastním způsobem. Jelikož se sezóna Vodnáře zaměřuje na vztahy a změny, bude úplněk nezbytnou připomínkou, abyste si uvědomili, jak moc jsou vztahy pro váš život důležité.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Panny, sezóna Vodnáře vás žádá, abyste znova objevily způsob, jakým přistupujete k úkolům každodenního pracovního života. Změny jsou nutné a čím proaktivnější budete při jejich uskutečňování, tím méně pravděpodobné je, že se dočkáte zklamání. Cokoli už není relevantní, je potřeba přepracovat, upravit a změnit. To platí ale, Panny, i pro vaše oddaná partnerství. Zkontrolujte taky všechny svoje dohody, které jste uzavřely s ostatními, a ujistěte se, že v nich je stále vaše srdce.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) Sezóna Vodnáře po Vahách chce, aby si ve svém životě dopřály více prostoru pro radost. Abyste to ale mohly udělat, budete muset experimentovat. Nastal čas vyzkoušet nové způsoby, nové koníčky a nové tipy – třeba na svých přátelích. V období kolem úplňku (28. 1.) myslete na odpočinek a zábavu, ne na tvrdou dřinu. Otevřete se i novým možnostem v lásce, která přichází v milionu různých podob. Třeba jen v platonické rovině. To vše vám prosvětlí život.

Štír (24. 10. – 22. 11.) Štíři, v tomto období se zaměřte na uspořádání svého bydliště, například nábytku a podobně. Řiďte se heslem „debordelizace" a odstraňte z bytu vše, co nepoužíváte nebo co překáží. Váš byt potřebuje více vzduchu a také barev. Nepořádek není to pravé, v něm se vám nebude dobře dýchat. Vytvořte si pro sebe útočiště, které probudí vaše smysly a rozproudí tvůrčí energii. V období úplňku budete velmi úspěšní v kariéře, ocenění a uznání budou na pořadu dne.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Střelci, v sezóně Vodnáře je čas riskovat. A také čas na to, abyste sdělovali pravdu. Trvejte na tom, že budete vyslyšeni druhou stranou, za každou cenu. Existuje spousta těch, kteří vás úmyslně ignorují, ale vy se tím nenechte zlomit. Buďte neústupní a sdělujte to, co cítíte, že musíte sdělit. To je recept na váš úspěch.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Začátek roku pro vás byl velmi intenzivní, však to byla taky vaše sezóna. Možná žasnete, kolik jste toho už stihli a dokázali a kolik energie k tomu bylo zapotřebí. V období Vodnáře si uvědomíte silně všechny změny, kterými v profesním životě procházíte, a připomene vám, že aby věci fungovaly, je zapotřebí inovace.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Vodnáři, tohle je vaše sezóna, tak slavte! Čeká vás krásné a pohodové období. Buďte upřímní sami k sobě a nenechte se ukolébat tím, že všechno běží samospádem. Musíte taky přiložit ruku k dílu a udělat pár změn, abyste se dočkali úspěchu. Hodně přemýšlejte a teprve pak jednejte. Nastal čas k zavádění malých změn, které povedou k velké revoluci.