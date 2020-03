Jak oživit lásku: Zamilujte se opět do svého partnera a prožijte znovu vášeň!

Vzpomenete si, čím vás vlastně ten váš před lety okouzlil? Vtipem, sebejistotou nebo názory? A čím vás přiměl, abyste se rozhodla strávit s ním celý život? Třeba jak vás dojímalo, když si trpělivě hrál se synkem vašich kamarádů. Nebo ten večer, kdy jste si zabouchli klíče v bytě a zatímco vy jste panikařila, on vyšplhal otevřeným oknem dovnitř. Určitě si vybavíte desítky situací, kdy jste na svého muže hleděla s obdivem.

Úsměv plodí úsměv

Jasně, ne vždycky je vám do smíchu, ale humor je nejlepší zbraň proti neshodám, domácímu dusnu a napětí. Proto máte-li pocit, že se na vás muž mračí, což nijak zvlášť sexy není, zkuste se na něj hezky usmát. Možná vám to přijde hloupé, ale vězte, že i když se usmějete na úplně cizího člověka, obvykle vám odpoví úsměvem. Proč by v tom měl být váš muž výjimkou?