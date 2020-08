Jak oživit létem zničené vlasy: Hydratujte a zapomeňte na culíky

Zabraňte lámání

Horkem a sluncem poničené vlasy jsou náchylnější nejen k třepení, ale také k lámání. Nepřítelem číslo jedna jsou pak gumičky do vlasů a kštice stažená do culíku či drdolu. Neobejdete-li se bez culíku, snažte se alespoň střídat místa na hlavě, kde ho vytvoříte. Stejně tak si dejte pozor při výběru gumiček. Používejte ty silikonové spirálové, do kterých se vlasy zamotávají nejméně, a nebudou se tak lámat a trhat. Nechoďte ani spát s mokrými vlasy, protože právě to vede k jejich lámavosti.