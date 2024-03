Jak pečovat večer o pleť, aby vydržela zdravá a krásná

O tom, že za žádnou cenu nemáte uléhat s nevyčištěnou pletí, určitě čtete všude, nikdy ale není na škodu si to připomenout, protože stále ještě existuje spousta žen, které to nedodržují. Čištění pleti je důležité i tehdy, pokud nepoužíváte make-up, protože i tak se na ni přes den nachytá spousta nečistot. V dnešní době je na trhu spousta produktů určených k této činnosti –micelární vody, dvoufázové odličovače, pleťová mléka, pěny, tuhé odličovací balzámy i hydrofilní oleje, takže je jen na vás, co vám nejlépe vyhovuje. Pamatujte však, že v případě micelární vody je důležité po jejím použití obličej znovu opláchnout, aby se nevysušoval. Vyzkoušet můžete také elektrické čisticí kartáčky, které pleť ošetří víc hloubkově, a navíc ji promasírují, čímž pomohou k lepšímu prokrvování, tedy i zpomalování procesu tvorby vrásek.

Plánujte s předstihem

Pro většinu z nás je péče o pleť spolu s čištěním zubů to poslední, co děláme, než si jdeme lehnout do postele. Jenomže to je častá chyba, které byste se měla snažit vyhnout. Je důležité vzít v úvahu čas potřebný k tomu, aby pokožka dokázala dobře vstřebat živiny, které jí dodáte pomocí kosmetických produktů. V opačném případě většina vaší snahy skončí na polštáři. Snažte se proto eliminovat množství produktů, které před spaním používáte, a než ulehnete ke spánku, třeba si ještě chvíli čtěte, aby pleť dokázala péči zpracovat. Nezapomínejte také ošetřit pokožku do pěti minut poté, co vyjdete ze sprchy. V tu dobu jsou póry ještě rozšířené a pleť do sebe dostane daleko víc výživných látek.