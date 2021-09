Jak pečovat o pleť na podzim: Triky pro suchou i mastnou pokožku

Blahodárné sluneční záření, díky kterému jsme si dopřáli i dávku důležitého vitamínu D, připravilo pokožku o slušnou dávku kolagenu. Jedná se o protein, který představuje základní stavební materiál pro naše podpůrné tkáně. Sluneční paprsky spolu s dalšími vlivy prostředí a stárnutím přispívají k jeho poškození až rozkladu. Situaci můžete zlepšit používáním sér a krémů s obsahem kolagenu, který můžete do těla dostat například i pomocí vitamínů a také některých potravin. Do podzimního a zimního jídelníčku je třeba zařadit lněná semínka, mořské ryby či mořské řasy.

Pleti velmi škodí přechody z chladného, vlhkého prostředí, které je na podzim a v zimě venku, do teplého, občas přetopeného a obzvláště suchého interiéru. Aby šoky mezi prostředími nebyly tak zásadní, je dobré v zimě zvlhčovat interiéry. Pomohou zvlhčovače vzduchu nebo alespoň mokré ručníky na radiátorech.

Horká voda není pomocník

Přestože nás v zimě láká dát si horkou sprchu nebo vanu, není dobré to přehánět s teplotou vody. Chce to buď vodu s nižší teplotou, nebo jen krátké horké sprchy. V opačném případě hrozí, že pokožka bude šupinatá a může svědit. Něco jiného je dopřát si dvakrát týdně regenerační pobyt v termální vodě. To se v zimě doporučuje. Samozřejmě, pleť po něm je třeba opláchnout čistou vodou a pokožku celého těla ošetřit kvalitním hydratačním olejem.