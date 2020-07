Jak pečovat o pleť v noci: Spěte na zádech, v chladu a v hedvábí

Péče před spaním

To, co jste si mohla dovolit v mládí, se vzrůstajícím věkem rozhodně neplatí. Ať budete sebevíc společensky nebo fyzicky unavená, nikdy nezapomínejte pleť před spaním odlíčit! V mladí se takový hřích možná neprojevil, čím jste ale starší, tím horší následky může tato nedbalost mít. Proto předtím, než se uložíte ke spánku, dopřejte pokožce péči, kterou si zaslouží. Zbavte ji make-upu, umyjte čisticím gelem, ošetřete tonikem a nevynechte ani oční a pleťový krém, případně také sérum, vše v noční verzi. Pleť se vám za to odvděčí!