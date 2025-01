Mini zahrádka plná vitamínů: Jak pěstovat klíčky a microgreens

Tyto drobné rostliny se označují módním slovem superpotraviny, ale to není zdaleka tak důležité jako to, že v sobě mají spoustu vitaminů, enzymů a minerálů, které tělo potřebuje. Je třeba si uvědomit, že klíčky ani mladými rostlinkami se nezasytíte, ony k tomu totiž ani neslouží. Jsou hlavně zásobárnou cenných látek. Je to pochopitelné – naklíčená semena i malé rostliny potřebují spoustu energie pro svůj vlastní růst.

Klíčky proplachujte

I když jste to cizí slovo možná zatím neslyšeli, už jste microgreens pěstovali, pokud jste nechali vyrůst na vlhké vatě řeřichu, pak ji otrhali a posypali si s ní chleba.

Klíčky se dají koupit už „vzešlé“ v supermarketech nebo v prodejnách se zdravou výživou, ovšem větší radost je vyšlechtit si je doma a mít je naprosto čerstvé. Stačí k tomu miska s vatou nebo buničinou, výhodnější jsou ale speciální „klíčicí misky“ nebo sklenice se stojany. Pokud to s touto metodou získávání výživných látek myslíte vážně, určitě se vám vyplatí do pomůcek investovat. Pomůžou vám totiž mimo jiné v tom, abyste mohli klíčící semena několikrát denně proplachovat. To je nutné dělat, aby se na nich neusídlily plísně a jiné nechtěné „přísady“.

Jaký je rozdíl mezi microgreens a naklíčenými semeny? Základním rozdílem je to, že microgreens, tedy malé zelené rostlinky, sklízíme, konkrétně odstřiháváme, zatímco klíčky konzumujeme celé.

Co si nechat vyklíčit? Nejčastěji to bývají fazole mungo, alfalfa, rukola, ředkvičky, pískavice, cizrna, červená řepa, brokolice, ječmen... Dokonce i lidé, kteří nejedí luštěniny, protože je těžko tráví, nemají s klíčky problém. Každá rostlina potřebuje jinou dobu k naklíčení, většinou to bývá mezi dvěma až čtyřmi dny.

Semena je dobré koupit ve specializovaných prodejnách nebo e-shopech. Měla by být totiž v bio kvalitě, tedy chemicky neošetřená, a v perfektním stavu. K dostání jsou i různé směsi.

Zkuste rukolu a hořčici

Microgreens opravdu představují maličké zahrádky, ovšem bez zeminy a nutnosti se ohýbat. Navíc vypadají velmi dekorativně, takže vám ozdobí parapet nebo stůl. Protože jsou hodně populární, můžete si zakoupit designové misky vystlané semeny, které jen zalijete vodou. Dokonce si lze pořídit celou pěstební stanici, která bude vaše rostlinky zahřívat a dá vám do mobilu vědět, že už jsou připraveny ke sklizni.

Jde to ale udělat i svépomocí, stejně jako s tou řeřichou na mokré vatě. K řeřiše můžete přibrat třeba rukolu nebo hořčici. Do misky vložte vatu nebo jiný savý čistý podklad (nedoporučuje se potištěný papír, třeba novinový). Semena, která je opět velice vhodné koupit ve specializovaných obchodech nebo si je přes léto vypěstovat na vlastní zahradě, zhruba na dva dny zakryjte a vlhčete. Tyto druhy v pokojové teplotě rychle vyrostou a během pár dnů je sklízíte.

Zkoušejte!

Vypěstujte si víc různých rostlinek a zjistěte, které vám nejvíc chutnají a s jakými potravinami. Určitě budete mile překvapeni.

Jak je jíst?

Využití klíčků a mladých rostlinek v kuchyni skoro nezná mezí. Můžete jimi sypat chléb s pomazánkou nebo nejrůznější zeleninové, rýžové či těstovinové saláty. Hodí se na vaječné pokrmy i pečínky, sypou se jimi polévky nebo sendviče. Hrst jich klidně přidejte do smoothie. V každém případě je nikdy neupravujte tepelně, přišly by o spoustu cenných látek. Klíčky můžete z hygienických důvodů kratičce blanšírovat. Až budete v klíčení a pěstování microgreens zkušenější, odlišíte i různou chuť „zeleninek“. Už teď asi víte, že řeřicha je pikantnější a štiplavější. Poznejte i jiné zajímavé rostlinky.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 2/21"

Text: Marcela Kašpárková