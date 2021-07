Jak po padesátce nepřijít o svaly, ale pouze o tuk? 5 zásadních rad

Velkou chybou mnohých žen po padesátce je nesprávná volba cvičení. „Zásadní rozdíl je v tom, jestli jste aktivní sportovkyně a potřebujete si jen udržet svaly nebo je případně navýšit, nebo jste žena, která má nadváhu a pohybem chce snížit hmotnost. Mezi tím je veliký rozdíl. Aby docházelo k redukci váhy, musíte kombinovat silové aktivity s aerobními (tedy plavání, běh, jízda na kole, chůze). Když chcete hubnout a neztratit svaly, je nutné kombinovat oba druhy,“ vysvětluje nutriční terapeutka Dana Šímová. Příliš mnoho aerobního pohybu by mohlo vést k úbytku svalové hmoty, což by bylo kontraproduktivní.

Nedržte drastické diety

Je jasné, že když chcete zhubnout, musíte ubrat na kaloriích. Ale to neznamená, že snížíte kalorický příjem drasticky pod úroveň zdravého fungování těla. Jakmile byste to udělala, organismus by si začal brát energii ze svalů místo z tukové tkáně. Pokud tedy hubnete, optimální deficit kalorického příjmu je zhruba ve výši 20 %. Víc určitě ne, mělo by to dopad na regeneraci svalů a mohlo by docházet k jejich ztrátě.