Jak porno ovlivňuje náš sexuální život? Toto jsou zkušenosti lidí, kteří filmy pro dospělé sledují

Nejnovější výzkumy naznačují, že pro běžného uživatele není porno nijak škodlivé. Většina z nás ho sleduje jednoduše pro zpestření sexu, může sloužit i jako inspirace nebo k obohacení sexuálního života, ale jeho přemíra může mít negativní dopad na partnerské vztahy. Je to především neschopnost najít si partnera, nižší sexuální spokojenost s protějškem a u mužů může vést k poruchám erekce a vzrušivosti. Kdy je tedy sledování porna v pořádku, a kdy je to už příliš?

„Cítím se víc sám sebou a nepřipadám si divný." Aleš, 40 let, ženatý 15 let „Kvůli pandemii pracuji nyní hlavně z domova. Porno sleduji skoro denně, zatímco dřív to bylo spíše sporadické. Už vlastně nemôžu masturbovat bez porna, to by se mi dřív nestalo. Myslím si, že díky chytrým telefonům se náš vztah k pornu změnil, protože ho máme neustále u sebe. Už nemám tajnou skrýš porno časopisů a složku s porno videi, stačí pár kliků a je to. Internet nabízí nekonečnou rozmanitost. Moje žena se taky dívá ráda na porno, nejraději ho ale sleduje sama, miluje skupinový nebo lesbický sex. Celkově si ale myslím, že internetové porno působí na lidi pozitivně, člověk se cítí méně výstřední a divný, když vidí, že video, které ho vzrušuje, má tisíce zhlédnutí."

„Byl jsem závislý na pornu, teď už se dívám jen s manželkou." Michal, 34 let, ženatý 10 let „Asi před třemi lety jsem se díval hodiny a hodiny denně. Byl to jediný způsob, jak jsem byl schopný dosáhnout orgasmu. Z nadměrné masturbace jsem ale měl bolavý a odřený penis. Neustálé sledování porna a masturbace mě doslova ovládaly a měly velký vliv i na moje manželství. Když jsem si konečně uvědomil, jaký to má dopad na vztah s manželkou, museli jsme si otevřeně a upřímně promluvit. Rozhodli jsme se, že budeme sledovat porno společně a že se budu dívat pouze s ní. Porno teď bereme jako další stimulant pohlavního styku, ani jeden z nás ho nevnímá jako špatnou věc. Náš sexuální život se díky němu zlepšil, protože nacházíme nové způsoby, jak si užívat sebe i jeden druhého. Takže moje zkušenosti s pornem jsou dobré i špatné. Pořád se na něj dívám, ale mnohem víc se ovládám."

„Moje bývalka mě opustila kvůli pornu." David, 40 let, právě začal nový vztah „Nikdy jsem nepovažoval porno za návykové, pro mě je to spíš uvolnění od stresu a něco, co si užívám, hlavně když jsem single. Moje současná partnerka je také fanynkou porna, takže se na něj díváme společně před i po sexu. Moje předešlé partnerky ale moji zálibu v pornu neschvalovaly. Jedna se se mnou dokonce rozešla, když mě přistihla, jak sleduji porno a u toho masturbuji. Bylo to asi po dvou měsících vztahu, poznávali jsme se, randili, ale ještě jsme neměli sex! Tehdy toho moc neřekla, šla na záchod a pak nenápadně odešla z mého bytu. Snažil jsem se ji kontaktovat, ale marně. Se svou současnou partnerkou se snažím být otevřený od začátku, hned na prvním rande jsem se zmínil, že poslouchám podcast o sexu, a shodou okolností ho poslouchá i ona. Díky tomu jsou naše rozhovory o sexu velmi uvolněné a věřím, že to tak bude i s pornem. Rád bych se na něj díval s ní."

„Cítím se znechucená sama sebou." Jana, 28 let, svobodná „Pocházím z hluboce věřící rodiny, kde je sex považován za hřích. Kdyby moji rodiče věděli, že sleduji porno, byli by šokovaní a pravděpodobně by mě už nikdy nechtěli vidět. Myslím, že kvůli tomu, že sex byl v naší rodině takové tabu, jsem se stala pornografií doslova posedlá. Na porno jsem se začala dívat, když mi bylo čtrnáct. Nikomu jsem to neřekla a tajně videa hltala. Teď je mi 28 let a porno sleduji denně, jsem single a večer se nudím. Když se na porno dívám, cítím se skvěle, mám v sobě takový ten pocit vzrušení a ochutnávání zakázaného ovoce. Po vyvrcholení mě často přepadne pocit znechucení a velký stud. Hádám, že je to kvůli tomu, z jaké rodiny pocházím. Měla jsem jednoho přítele zatím, ale sex s ním nebyl nic moc. Bála jsem se být víc iniciativní a styděla jsem se za své erotické fantazie."

Závěrem... Internetová pornografie je lehce dostupná pro každého a prakticky bez regulací, je tedy poměrně snadné vytvořit si špatný návyk a sklouznout k závislosti. Upřednostňování porna před skutečným sexem může mít mnoho následků, jako jsou sociální izolace, úzkosti, pocity viny, uzavřenost či deprese. Pokud sledujete porno a pociťujete některé z negativních vlivů na svou osobu, zkuste zvážit možnost omezení či několikaměsíční abstinence od pornografie nebo konzultaci s odborníkem.