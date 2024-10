Korektor skryje nedostatky pleti: Používáte ho správně, aby plnil tuto funkci?

Správné použití korektoru začíná již při jeho nákupu. Je totiž důležité vybrat si ten nejvhodnější odstín , který bude vyhovovat vaší pleti a zakryje to, co potřebujete. Broskvový odstín vám pomůže zahladit kruhy pod očima i tmavé skvrny od slunce či stárnutí, korektory žluté barvy pomáhají korigovat tmavá místa jako například modřiny. Zelené tóny zase zakryjí červené skvrny a pupínky, pokud na ně naneste korektor odpovídající tónu vaší pleti.

Jak korektor nanést?

Jestli s korektorem začínáte, je ideální použít na nanášení prsty. Začněte s malým množstvím korektoru a lehkým poklepáváním postiženého místa vpravte do pokožky. Korektor použijte i na okolí místa, aby se vstřebal do ztracena. Můžete také vyzkoušet štětec, který je určený přímo k nanášení korektoru, a s jeho pomocí aplikovat korektor tak, aby nebyl poznat. Nezapomeňte na závěr celé líčení zafixovat fixačním sprejem nebo pudrem, aby co nejdéle vydrželo.