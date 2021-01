Jak poznáte, zda je to láska, nebo chtíč? Tyto pocity vám napoví, že chcete jen sex

Pere se to ve vás a nevíte, který hlas je ten správný? Jste zamilovaná, nebo vám jde jen o sex? Někdy se tyhle pocity mohou prolínat a je těžké je rozklíčovat. Spousta lidí předpokládá, že čím je sexuální touha vyšší, tím je láska opravdovější. Ale nemusí to být nutně pravda. Jak tedy rozeznat, zda jste jen roztoužená, nebo skutečně zaláskovaná?

Když milujete, nechcete vypadat lepší, než jste Když se vám někdo líbí a toužíte po něm, je jasné, že se snažíte vypadat co nejlépe. Co si ale budeme povídat, tahle „hra“ na lepšího stojí dost energie a času. Cílem je prostě dostat do postele toho, koho chceme. Flirtujeme a děláme vše pro to, aby nám naše hra vyšla. Když dojde na city a vzniká láska, je vám úplně jedno, co máte na sobě (nebo co má on na sobě), protože v hlavě máte jen jeho (nebo ji). To, že vám je naprosto fuk, jestli má jen obyčejné džíny a tričko, je důkaz toho, že vám jde o víc než o pozlátko. Jak být ve vztahu sám sebou? Podívejte se na video:

Chtíč je především o chemii a fyzické přitažlivosti Chtíč a vášeň nás zbavují nedostatků v duši. Je nám jedno, že ten druhý nemá smysl pro humor, že se chová nemožně nebo že nemá ani ponětí o tom, kdo je váš nejoblíbenější spisovatel. Netoužíte ho představit kamarádkám, příbuzným ani nikomu jinému, prostě vás JEN přitahuje. Možná se s ním vyspíte dvakrát nebo třikrát, možná i víckrát, ale nepřemýšlíte o tom, že byste s ním žila. Jakmile se zamilujete a začne vzkvétat láska, chcete víc. Chcete někoho, s kým se můžete smát a s kým můžete mluvit. Nedobrovolně vidíme i jeho chyby, protože se zajímáme o osobu, ne o sex.

Chtíč vás nutí, abyste říkali to, co chce ten druhý slyšet Lidé, kteří mají touhu a jde jim o sex, chtějí především potěšit. Chtějí za každou cenu, abyste si jich všimli, a budou dělat psí kusy, abyste uvěřili, že jsou dokonalost sama. Je jasné, že tohle nemůže trvat věčně a že nakonec pravé já vyplave na povrch. Láska nás nutí vidět věci takové, jaké jsou. Jen to, že máte různé názory, nemusí nutně znamenat, že nemůžete dobře fungovat. Když někoho milujete, hledáte způsob, jak dosáhnout vzájemného uznání.

Chtíč je povrchní, láska jde hlouběji Chtíč je velmi klamný. Vede nás k tomu, že si v prvních okamžicích myslíme, že jsme narazili na řeckého boha nebo bohyni, kteří jsou naprosto dokonalí a nemají ani jednu chybičku. Naše tělo touží po jednom jediném, vyspat se s tím druhým, dotýkat se ho a dělat všechno to, co nemá s hlubokými city nic společného. Když ale milujeme, učíme se dívat se na toho druhého jinak, jdeme pod povrch. Nemusíme se nutně hned zamilovat do toho, jak ten druhý vypadá, ale může nás přitahovat to, co je uvnitř – duše, laskavost, vnitřní krása. Láska je nedokonalá – a proto je dokonalá!

Chtíč neumožňuje vidět, co se skrývá pod slupkou Chtíč je synonymem fyzické přitažlivosti. Milujeme to, co vidíme a co cítíme na intimní úrovni, a nestaráme se tolik o vnitřní myšlenky, vnímání nebo životní cíle druhé osoby. Když jsme zamilovaní, chceme se o něm (ní) dozvědět úplně všechno. Začínáme se soustředit na nejmenší detaily a i chybičky se stávají něčím, co nám imponuje a na čem nám záleží.

Láska zbavuje strachu a dává důvěru Spíte s někým, ale nechcete si s ním povídat, natož mu otevřít svoje srdce a sdílet s ním svoje osobní problémy? Pak to není láska, jen chtíč. Nechcete totiž ukázat svoji zranitelnost a nechcete, aby se změnil způsob, jakým vás vidí. Láska je ale jiná, zbavuje vás strachu a dává důvěru tomu druhému. S ním máte pocit, že mu můžete sdělit cokoli, protože víte, že vám bude rozumět a podporovat vás.

Chtíč vyvolává ticho, kterému se nelze vyhnout Taky jsem to zažila. S někým jsem chodila a myslela si, že je to láska. Ale nebyla. Po sexu najednou přišlo nepříjemné ticho, které mezi námi vyrostlo jako zeď. Chtíč není o konverzaci, je o těle a touze. To samozřejmě vede k tomu, že někdy prostě dojde k situaci, kdy si nemáte s tím druhým co říct a trapně mlčíte. Láska je jiná. Toho druhého vidíte nejen optikou erotické přitažlivosti, ale chcete o něm vědět všechno. I potom, co se domilujete.