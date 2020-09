Jak poznáte, zda vás miluje, nebo jen využívá? Tyto indicie vám to napoví!

Občas nás ve vztahu přepadnou pochybnosti a my nevíme, na čem jsme. Přestože máme pocit, že svého partnera známe dokonale, může se stát, že je všechno vlastně úplně jinak a že pro něj nejsme tak důležité jako on pro nás. Jak to tedy poznáte?

Miluje vás: Neustále se na vás dívá Když se chystáte na rande, vypadáte vždy dokonale, a tak je samozřejmé, že se váš partner na vás nemůže vynadívat. Pokud jste ho ale několikrát přistihla, jak z vás nespustí oči při běžných činnostech, jako jsou například vaření nebo uklízení, pak je doopravdy zamilovaný. Jak se vyrovnat s rozchodem a netrápit se déle, než je nezbytně nutné Dveře se za ním či za ní zabouchly a vy propukáte v usedavý pláč.…

Využívá vás: Necítíte se pro něj výjimečná Chová se k vám chladně, neprojevuje náklonnost a cítíte se, jako byste byla jednou z mnoha? Pak pro něj nejste tak moc důležitá, a kdybyste se rozhodla vztah ukončit, nijak by ho to nerozhodilo a brzy by si za vás našel náhradu. I když vás to bolí, najděte odvahu a ze vztahu utečte, protože jeho vztah k vám se nejspíš nikdy nezmění. A vy si přece zasloužíte někoho, pro koho budete mimořádná. Je to kruté, ale je to tak: S tímhle počítejte, když se zamilujete do ženáče 1 Není to sice ideální situace, ale občas se v životě stane, že se…

Miluje vás: Nic ho nevyděsí Každý z nás má své kostlivce ve skříni a najdou se okamžiky z minulosti, na které nejsme zrovna pyšní. Člověk, který vás doopravdy miluje, všechny tyto skutečnosti dokáže přejít, protože sám ví, že nikdo není dokonalý, a rozhodně vás nikdy nebude soudit. Přijetí všech stránek člověka, a to i těch stinných, je známkou pravé lásky. Zdá se vám o nevěře? 5 věcí, které se vám vaše sny snaží naznačit Co se děje během spánku v našich snech, to nedokážeme ovlivnit,…

Využívá vás: Neustále se cítíte provinile A to i za věci, které nejsou vaše chyba. Navíc cokoliv uděláte, pro něj není dost dobré a neustále vám předhazuje jiné ženy, kterými byste se měla inspirovat. Místo toho, abyste se cítila pořád ve stresu, mohla se přetrhnout, aniž by někdo vaši snahu ocenil, dejte tomuto toxickému vztahu sbohem a najděte si někoho, kdo ocení vaše kvality. Sundejte růžové brýle: Co byste neměla přehlížet, i když jste zamilovaná Období naprosté zamilovanosti je na vztahu to nejkrásnější. I když si…

Miluje vás: Bere na vás ohled Ať udělá cokoliv, bere ohled na vaše pocity a názory. Většinu věcí s vámi nejprve prodiskutuje, protože chce vědět, co si myslíte. Pokud vás zklame nebo vám ublíží, tíží ho pocit viny a snaží se věci mezi vámi napravit. Nikdy vás nenechává na vážkách a máte v něm stoprocentní jistotu a oporu. Randění po padesátce? Je jiné než ve dvaceti, ale takhle to zvládnete! Cesty lásky jsou nevyzpytatelné a složité. Navázat fungující vztah…

Využívá vás: Vůbec se vám nevěnuje Málokdy vymyslí něco sám a raději svůj volný čas tráví s kamarády než s vámi. Když už spolu něco podniknete, tváří se otráveně a vypadá to, že se spíše nudí. Většinou sedíte sama doma a čekáte, až vám zavolá nebo napíše, ale často se za celý den vůbec neozve. I když tajně doufáte v opak, jeho přístup k vám se nejspíš nezmění. Čerstvě po rozchodu? 5 tipů, jak zkrátit bolest a smutek na minimum Každý po rozchodu truchlí jinak. Někdo se v sebelítosti co nejvíc…

Miluje vás: Všímá si malých detailů, které vám dělají radost Přinese vám květiny, uvaří vám vaše oblíbené jídlo, uklidí nebo vám napíše milou SMS. Možná se jedná o maličkosti, ale i ty jsou ve vztahu opravdu potřeba. Zkrátka ví, čím přesně vám udělá radost, a těší ho, když jste šťastná. Jak poznáte, že vám s ním funguje chemie? Prozradí to vůně, oči, doteky i úsměv Je mnoho věcí, které vám napoví, že vztah s vaším novým nápadníkem…

Využívá vás: Nikdy nepřistoupí na kompromis Pochopení, tolerance a kompromisy jsou stavebním kamenem každého vztahu a bez nich to zkrátka nejde. Pokud váš partner nikdy neustoupí a z každé hádky musí vyjít jako vítěz, není to ten pravý parťák do života. Ve vztahu jsou vždycky dva, a když vy berete ohled na jeho potřeby, on musí zase brát ohled na ty vaše. 4 dvojice, které jsou si předurčeny. Tato znamení se nikdy nerozejdou! Existují znamení zvěrokruhu, která mají velkou šanci spolu vydržet až…

Miluje vás: Je k vám otevřený a upřímný Žádné téma pro něj není tabu, otevřeně s vámi mluví o svých citech, a vy tak víte, na čem jste. Je k vám upřímný za každé situace, a pokud se mu něco nelíbí, nemá problém vám to říct, stejně jako umí projevit upřímnou radost. Je pro něj však opravdu důležité, abyste k němu byla stejně upřímná a otevřená. Potkala jste rozvedeného muže? S těmito věcmi byste měla počítat Do každého nového vztahu si s sebou neseme uzlíček zkušeností, často…

Využívá vás: Emocionálně s vámi manipuluje Moc dobře si uvědomuje vaše slabé stránky a podle toho jedná. Ví, jak vás dostat do úzkých, abyste nakonec udělala to, co od vás chce. Nebere ohled na vaše city a vše dělá jen pro svůj prospěch. Pokud je vám tohle povědomé, zatáhněte za brzdu, dokud je ještě čas. Jak zvládnout roli milenky: Tato NE vám pomůžou ustát milenecký vztah Na milenky je společností většinou pohlíženo skrz prsty, to ale…

Miluje vás: Je připraven s vámi vyřešit jakýkoliv problém Vašeho vztahu si váží natolik, že žádný problém pro něj není překážkou. Jakmile nastane situace, kterou je potřeba řešit, postaví se k ní čelem a chce ji za každou cenu zvládnout. Neustále vás utvrzuje v tom, že jste na všechno dva a že spolu vše zvládnete. S ním máte zkrátka vyhráno! Nejčastější chyby, které děláme v zamilovanosti. Děláte je také? Období zamilovanosti je jistě krásné, ale taky dost nebezpečné. Láska…