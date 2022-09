Jak poznáte, že je to láska na celý život? Těchto 10 znamení vám napoví!

Sex je váš

Můžete si malovat, co chcete, ale pokud vám to už v počátcích vztahu skřípe v posteli, je opravdu nejlepší se na to vykašlat. Jasně, na začátku občas trochu trvá, než přijdete na to, jak se to vašemu partnerovi líbí nejvíce, to je normální. Ale pokud má jeden nebo druhý z milování nepříjemné pocity, už se to nejspíš nezlepší. A vůbec to neznamená, že on je špatný milenec nebo vy mizerná milenka. Někdy si lidé zkrátka nesednou.