Jak poznáte, že je váš muž manipulátor? Na toto si dejte pozor

Možná žijete s osobou, o které si myslíte, že vás až moc ovládá. Jak to poznáte? Zpočátku to není snadné zjistit, zda s vámi někdo emocionálně nebo fyzicky manipuluje, ale postupem času si budete všímat signálů, které vám napoví, že vedle vás žije opravdu zdatný manipulátor. Zkuste ho rozpoznat dřív, než vás začne ovládat naplno. Takto manipulují jednotlivá znamená zvěrokruhu.

Beran (21. 3. – 20. 4.) Muži Berani jsou od narození vůdčí typy. Neovládají vás úplně, ale velmi rádi rozhodují o všem. Klidně bez ptaní rozhodnou o tom, kam se pojede třeba na výlet, do jaké restaurace půjdete nebo jaký film si pustíte. A když jim nevyhovíte a nevěnujete jim pozornost, můžou vás zmanipulovat tak, abyste jejich „pokyn“ nakonec splnili z vlastní vůle. Dynamické a silné rysy jeho osobnosti mohou sloužit jako překážka. Pozor na ně. Jak mít pořád chuť na sex i v menopauze? Podívejte se na video:

Býk (21. 4. – 21. 5.) Muži ve znamení Býka jsou podobní Beranům. Jejich největší manipulativní vlastností je jejich tvrdohlavost. Býci se snaží udělat skeptika z kohokoli už jen tím, že mu neustále vnucují své názory. Vždy se budou držet svých stanovisek jako jediných správných, i když existují důkazy, které prokazují opak. Takže pokud budete Beranovi tvrdit, že nemá smysl vyrazit na kolo, protože meteorologové hlásí na odpoledne bouřky a déšť, těžko s Býkem hnete, pokud se rozhodne, že na kolo pojede stůj, co stůj. Býk vám nikdy nedovolí, abyste se pokusili změnit jeho názor. Které dvojice zvěrokruhu mají nejbolestivější rozchod? Jsou to tyhle! Existují dvojice, které jsou předurčeny k slzám a které mají největší…

Blíženci (22. 5. – 21. 6.) Muži Blíženci jsou profíci v tom, že jsou hrdými majiteli velkých emocí. Všechno, co řeknou, říkají s takovým přesvědčením a obrovskou gestikulací, že je těžké uvěřit, že jsou vlastně neupřímní a manipulují s vámi. To, co říkají vám, totiž nemusí říkat ostatním. Klidně změní svůj názor během chvilky, aby měli prospěch z každé situace. To může působit na druhé jako magnet, ale jen do chvíle, než si uvědomíte, že s vámi úspěšně manipulují. Pamatujte, že Blíženci udělají v danou chvíli to, co je nejlepší pro ně. Vzrušují vás hádky s vaším partnerem? Víme, proč tomu tak je Jsou lidé, kteří hádky bytostně nesnášejí, jiní je zase podvědomě…

Rak (22. 6. – 22. 7.) Muži narození ve znamení Raka používají jako svůj manipulační nástroj své emoce. Chovají se zpočátku sladce a jako hebcí plyšoví medvídci, ale ve skutečnosti mohou být neuvěřitelně vypočítaví. Určitě moc dobře vědí, jak hrát lidem na srdce a budit v nich špatný pocit. Ať už se falešně zadrhávají nebo si vymýšlí příběh o své poslední přítelkyni, která „jim tak ublížila, že neví, jestli dokáže znovu milovat“. Jeho srdceryvné příběhy mohou být samozřejmě reálné, protože Rak používá jen to, co zná, a přiměje tak druhé, aby ho viděli v jiném světle a chovali se k němu jako k oběti. Toho pak rychle využije. Koho štvou sobci, koho plánovači aneb Co nás rozčiluje dle hvězd? Je přirozené, že nás ovlivňují emoce. Ale někdy nám dokážou pěkně…

Lev (23. 7. – 22. 8.) Lvi muži jsou šelmy. V žádné situaci nebudou nečinně přihlížet. Jejich největším manipulačním nástrojem je schopnost zasáhnout hrdost jiných lidí. Je to taková „komplimentová sendvičová technika“: říkat něco hezkého a v následující větě uštědřit pořádnou facku v podobě urážky, a ještě to celé ukončit prohlášením, které toho druhého zmate tak, že ani netuší, jestli ho Lev uráží, nebo ne. Koho by to nerozladilo? Jak okouzlit muže, který se vám líbí? Váhy ocení odvahu, Berana rozesmějte Úsměv je klíčem k lidské duši, s tím máte už napůl vyhráno. Když k…

Panna (23. 8. – 22. 9.) Dokážou muži ve znamení Panny manipulovat? To víte, že ano. Jsou totiž inteligentní a vědí to o sobě. Pokud tedy randíte s Pannou, získá si vás velkými slovy, gesty a chytře znějícími prostými vyznáními, aby vás zmátla a pak se vám to pokusí vysvětlit tak, aby to prospělo především jí. A nebude jí ani trochu vadit, že se pak budete cítit hloupě nebo nepatřičně. Panny rády a často využívají svou inteligenci jako způsob, jak formovat něčí myšlenky a manipulovat s vámi. Nerada se hádáte? Zkuste těchto 5 kroků, jak předejít hádce s partnerem I když se říká, že hádky jsou kořením vztahu, pravděpodobně není…

Váhy (23. 9. – 23. 10.) S muži narozenými v tomto znamení je zábava, ale někdy dokážou zábavu využít k manipulaci. Budou třídním klaunem, který lidi odzbrojuje nikoli proto, že by ho nebrali vážně, ale proto, že v něm nevidí ohrožení. To ale používají Váhy jako způsob, jak si získat lidi na svou stranu – nemohou být v jejich očích přece špatní, když hýří fórky. Snaha být za každou cenu zábavný jim pomáhá přimět ostatní, aby je měli rádi a chtěli být v jejich blízkosti. Když pak ublíží někomu, kdo je jim nejblíž, může chvíli trvat, než si vůbec ten druhý uvědomí, že mu je ubližováno. Váhy mohou bodnout úsměvem, který ale hodně pálí. Proč se bát gaslighterů? Zmanipulují vás a vymyjí vám mozek. Jak je poznat? 8 Do češtiny by šlo pojem gaslighting zjednodušeně přeložit jako…

Štír (24. 10. – 22. 11.) Muži narození ve znamení Štíra jsou okouzlující. Mají magnetickou povahu, která k sobě přitahuje lidi s neuvěřitelnou zvídavostí, protože se o nich chtějí co nejvíc dozvědět. Štír dokáže okouzlit kohokoli, ale vše dělá s jakýmsi temným podtextem, který nikdo nevidí. Tomu se v jejich případě říká emoční manipulace, kterou bravurně ovládá právě Štír. Uvnitř může být náladový a trochu pomstychtivý. Použije svůj úsměv a jiskru v oku, aby někoho odkopl, a když na to přijde, je mistrem emoční manipulace. Pomsta, manipulace, ego: Znáte také nejhorší důvody k sexu? Sex je často využíván i k jiným účelům než jen k potěšení a k…

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Muži Střelci jsou vypravěči příběhů, a to někdy až do extrému. Budou říkat věci, které nemají v úmyslu, a slibovat, i když vědí, že to nemohou dodržet. Jsou skvělí v tom, že dokážou vtáhnout druhé do svých příběhů a mluvit o velkých věcech s minimální aktivitou, která by následovala. Bude to jako první Střelec, kdo řekne „miluji tě“, ale vůbec to nemusí myslet vážně. S velkými životními očekáváními se může zdát jako snílek a optimista, ale ve skutečnosti řekne první věc, která ho napadne. Pokud si všimne, že je vám to podezřelé, rychle řekne něco, aby vás uklidnil. Kterým mužům je lepší se vyhnout? Hypochondr, mamánek i vyděrač! Dokonalý vztah vám nikdo nezajistí, přesto existují výstražná…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Muži ve znamení Kozoroha manipulují tak, že mlčí. A třeba i dlouho. Kozorozi nepotřebují křičet nahlas, když chtějí manipulovat, provedou to činy. Nemusí být do vás zamilovaný, ale když budete společně ve stejném baru, klidně vám zaplatí celý nápojový lístek, jen abyste si myslela to, co chce on. Neřekne nic, co by odhalilo jeho skutečné záměry. Ve skutečnosti je na svá slova velmi opatrný, což slouží jako způsob, jak získat důvěru lidí. Být typem „tichého, ale smrtícího“ funguje v jeho prospěch, protože může být tiše v zákulisí, kde ovšem může napáchat spoustu manipulačního poškození. Proč je pro vás těžké někoho najít? Panny jsou moc náročné, Štíři moc opatrní 3 Možná jste moc nároční, možná máte jiné představy o tom, jak by ten…

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Muži Vodnáři jsou velmi intuitivní a vnímaví. Pokud s vámi chtějí manipulovat, zjistí si, jaké jsou vaše vlastní slabosti nebo co otevře vaše srdce, a použijí to jako způsob, jak vás dostat na svou stranu. Udělají si osobní výzkum, a dokonce změní své vlastní návyky, aby vás nasměrovali tam, kam chtějí oni. Jakmile to ale udělají, dokážou se na nějaký čas ovládat a pak teprve udeří. Jako manipulační zbraň používají svou inteligenci. Vodnář je taky profesionál v tom, že vše dělá proto, aby to vypadalo, že se na něj můžete emocionálně spolehnout. Dobře totiž ví, jaká emoční tlačítka ve vás stisknout. Čím štveme kolegy v práci? Každé znamení způsobuje jiné konflikty. Poznáváte se? Každý, kdo pracuje v kolektivu, se občas dostane do nějakého sporu.…